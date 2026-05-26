Les projets de Wikimédia face à la crise climatique: Voici comment se construit le Wiki pour un avenir durable 2026

Dans un contexte de triple crise planétaire (climatique, écologique et de pollution) et de débats croissants autour de l’information publique, la production de connaissances ouvertes devient un outil essentiel. Dans ce cadre, le groupe de travail sur la justice climatique et les projets Wikimédia a mené ces dernières années une campagne régionale, née en Amérique latine, qui a pris de l’ampleur, et a élargi sa participation et renforcé son impact. En 2026, cette initiative franchit une nouvelle étape. Pour la première fois, le groupe de travail prend la coordination de la campagne mondiale, en fédérant les différentes régions et communautés du mouvement Wikimédia autour d’une identité commune.

Le 22 avril, Journée de la Terre, le Wiki pour un avenir durable 2026 a été lancé sous le slogan “Le savoir pour transformer: L’eau, l’alimentation et l’énergie”.

Pourquoi maintenant?

La crise planétaire a profondément imbriqué les enjeux liés à l’eau, à l’alimentation et à l’énergie. Dans une grande partie du monde, l’eau se raréfie et sa qualité se dégrade. La production alimentaire dépend de l’eau et de l’énergie, deux ressources soumises à une pression croissante. Malgré la désinformation, les gouvernements reconnaissent l’impératif de se tourner vers des sources d’énergie plus propres, condition essentielle à la pérennité des systèmes alimentaires – ainsi qu’à la production d’engrais – et à la prévention de la contamination des ressources hydriques.

L’an 2026 est marqué par plusieurs événements mondiaux majeurs qui rendent cette question particulièrement urgente: La conférence mondiale sur l’eau des Nations Unies, l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, l’Année internationale des agricultrices et l’Année internationale des volontaires au service du développement durable. Plus de 50 pays se sont réunis à Santa Marta, en Colombie, pour la première conférence consacrée à l’abandon du pétrole, du gaz et du charbon. La campagne prend ces événements comme point de départ, les traduisant en questions concrètes à l’échelle locale, partant du principe que les grands débats mondiaux n’ont de sens que lorsque les communautés acquièrent une connaissance contextualisée de la situation sur leur propre territoire.

Pourquoi les projets Wikimédia?

Les projets Wikimédia ne se contentent pas de refléter ce savoir. Ils constituent aussi l’une des infrastructures ouvertes les plus importantes qui permettent aujourd’hui d’organiser l’accès public à l’information. Dans un monde imprégné d’intelligence artificielle et de désinformation organisée, disposer de contenus vérifiables et contextualisés en plusieurs langues est non seulement souhaitable, mais une condition nécessaire au maintien de débats éclairés sur ces sujets.

Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata et les autres plateformes de Wikimédia remplissent des fonctions complémentaires. Wikipédia permet de transformer les rapports techniques en connaissances accessibles, Wikimedia Commons fournit des images, des vidéos et des ressources visuelles réutilisables, tandis que Wikidata organise des données structurées qui peuvent être connectées et réutilisées de par le monde. Le renforcement de ces projets accroît la visibilité des savoirs situés, intègre les langues non hégémoniques au dialogue international et contribue à façonner l’un des espaces où se construit actuellement la réalité partagée.

Dans ce contexte, contribuer à la rédaction de contenus sur l’eau, l’alimentation et l’énergie relève également de l’intégrité journalistique. Produire et diffuser des informations fiables sur ces sujets a un impact direct sur la manière de les comprendre, discuter et débattre publiquement.

Que peut-on faire?

La participation à cette campagne est une forme de bénévolat en matière de partage des connaissances, où les contributions individuelles s’intègrent à une infrastructure mondiale d’information publique. Il ne s’agit pas seulement de modifier des articles, mais aussi de mettre en relation les efforts des communautés, des organisations et des personnes qui œuvrent déjà sur ces questions au niveau local.

La campagne propose des plans d’action adaptés à différents profils:

Rédacteurs et rédactrices: Créer, améliorer et traduire les articles de Wikipédia sur l’eau, l’alimentation et l’énergie, en privilégiant les langues locales et les perspectives régionales. Enrichir Wikidata avec des données et des descriptions. Ajouter des images à Wikimedia Commons.

Organisateurs et organisatrices: Organiser des ateliers de contribution, des concours photo, des webinaires et des tables rondes avec des experts locaux. Adapter les cadres d’analyse globaux aux spécificités de votre région. D’où provient l’eau de votre ville? Combien de femmes rurales notables de votre région ont une biographie sur Wikipédia?

Organisations partenaires: Soutenir les actions de sensibilisation. Mettre à disposition des espaces pour les activités et se connecter avec des experts de chaque sujet.

Pour orienter le travail, la campagne s’appuie sur une liste mondiale de thèmes, élaborée à partir de cinq rapports des Nations Unies. Il s’agit d’un point de départ, et non d’une limite. Chaque communauté pourra l’adapter à son propre contexte.

Jusqu’au 6 juillet

Les activités se déroulent du 22 avril au 6 juillet, Journée mondiale du développement rural. Un espace de rencontre physique sera également mis à disposition des participants à Wikimania pour partager leurs expériences et les résultats de la campagne.

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