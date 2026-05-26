Une meilleure façon d’attribuer les crédits: Présentation du cadre et de l’API d’attribution de Wikimédia

Pendant 25 ans, les bénévoles de Wikimédia ont créé la plus grande collection de connaissances ouvertes au monde. Des millions de personnes y accèdent chaque jour, que ce soit de lecteurs du monde entier qui consultent directement les projets Wikimédia, ou d’appareils comme les enceintes connectées, les messageries instantanées et autres formats qui résument ou reformulent nos contenus. Si ces nouveaux canaux élargissent l’accès à la connaissance, l’origine de leur contenu reste souvent cachée ou obscure. Ainsi, lorsqu’une personne découvre une information issue d’un article Wikipédia dans une réponse d’un grand modèle de langage ou une image de Wikimedia Commons utilisée dans un jeu vidéo indépendant, il peut être difficile de comprendre comment cette information a été traitée ou comment obtenir davantage de contexte.

Bien que les nouvelles façons d’acquérir des connaissances soient les bienvenues, cette évolution de la visibilité représente également un défi pour la pérennité des projets de Wikimédia. Sans visibilité, les nouveaux lecteurs ne peuvent plus devenir la prochaine génération de contributeurs et de donateurs, ce qui affecte les mécanismes garantissant le dynamisme de la communauté et la qualité du contenu.

Pour relever ces défis, la Fondation Wikimédia publie deux outils: la V1 du Cadre d’attribution de Wikimédia et l’API d’attribution [bêta]. Ces outils permettent aux développeurs d’attribuer facilement et équitablement les contributions des bénévoles et de garantir un écosystème de connaissances libre et sain. Lorsque quelqu’un consulte le contenu de Wikimédia, nous voulons qu’il sache qu’il provient de nos projets et qu’il soit invité à y participer.

Vous pouvez lire ci-dessous pour en savoir plus sur ces outils, leur importance et comment contribuer à leur développement.

L’importance de l’attribution: Un écosystème symbiotique

L’attribution ne se limite pas à la simple reconnaissance des crédits. Elle vise aussi à pérenniser le paysage du savoir libre. Les changements de tendances du trafic direct vers les sites web de Wikimédia témoignent d’un passage à un nouveau paradigme où l’accès au contenu de Wikimédia est plus diversifié et distribué. À l’heure où de plus en plus de contenu est consommé en dehors des wikis, nous souhaitons aider les lecteurs à identifier le contenu de Wikimédia où qu’il soit et les inciter à participer à l’écosystème du savoir libre.

Ce schéma illustre une vision d’un écosystème de connaissances de Wikimédia plus sain. Ceux qui réutilisent notre contenu ailleurs offrent des possibilités de participation aux projets Wikimédia.

Nous souhaitons que les bonnes pratiques d’attribution soient aussi faciles à appliquer que possible, afin d’aider les utilisateurs à inviter facilement leurs publics, dans différents contextes, à interagir avec le contenu de Wikimédia (par une lecture plus approfondie, un don ou une contribution) avant même de visiter nos sites. Grâce à une visibilité accrue et à une meilleure reconnaissance de la valeur universelle de Wikipédia, plus de personnes continueront à y contribuer et à maintenir le cercle vertueux d’un savoir libre et de qualité pour tous.

Présentation de la V1 du cadre d’attribution

Le cadre d’attribution de Wikimédia définit les lignes directrices pour une attribution durable lors de la réutilisation de contenu de Wikimédia. Ce cadre est conçu pour être flexible, ce qui permet de l’appliquer à différents scénarios de réutilisation (recherche, assistants IA, réseaux sociaux, etc.) tout en garantissant une expérience utilisateur cohérente.

L’image présente des exemples de recommandations du cadre d’attribution pour attribuer du contenu Wikimédia affiché dans les résultats de recherche et généré dans les réponses d’assistants IA.

Tous les scénarios de réutilisation reposent sur un catalogue de signaux standardisés. Ces derniers sont organisés à différents niveaux:

Attribution essentielle . Les éléments fondamentaux nécessaires au respect des obligations des licences ouvertes pertinentes, tout en informant les lecteurs externes du wiki des communautés originales ayant créé le contenu. Ces signaux permettent aux développeurs de satisfaire facilement aux exigences de licence pour différents types de contenu, notamment en indiquant clairement si le contenu a été résumé ou modifié par le réutilisateur (au lieu d’être cité textuellement).

. Les éléments fondamentaux nécessaires au respect des obligations des licences ouvertes pertinentes, tout en informant les lecteurs externes du wiki des communautés originales ayant créé le contenu. Ces signaux permettent aux développeurs de satisfaire facilement aux exigences de licence pour différents types de contenu, notamment en indiquant clairement si le contenu a été résumé ou modifié par le réutilisateur (au lieu d’être cité textuellement). Confiance et pertinence. Signaux qui soulignent la crédibilité et le caractère vivant du contenu de Wikimédia, tout en suscitant la curiosité et l’intérêt des lecteurs. Le nombre de contributeurs et de références révèle l’ampleur du travail collaboratif humain derrière chaque article, montrant que de nombreuses personnes ont travaillé ensemble et disposent de sources pour défendre le contenu. Des signaux supplémentaires, tels que le nombre de vues, la date de dernière mise à jour et les indicateurs de tendances, renforcent la pertinence et la vitalité du contenu.

Signaux qui soulignent la crédibilité et le caractère vivant du contenu de Wikimédia, tout en suscitant la curiosité et l’intérêt des lecteurs. Le nombre de contributeurs et de références révèle l’ampleur du travail collaboratif humain derrière chaque article, montrant que de nombreuses personnes ont travaillé ensemble et disposent de sources pour défendre le contenu. Des signaux supplémentaires, tels que le nombre de vues, la date de dernière mise à jour et les indicateurs de tendances, renforcent la pertinence et la vitalité du contenu. Développement de l’écosystème. Interventions actives incitant les utilisateurs à participer. Le fait de fournir des informations complémentaires et des appels à l’action (CTA) permet aux lecteurs de s’impliquer davantage dans le monde de connaissances ouvertes. Inviter les lecteurs à “Créer un compte”, “Télécharger l’application” ou “Faire un don” peut aussi être une manière pertinente de participer, selon le contexte.

Le cadre d’attribution rassemble les bonnes pratiques d’attribution du contenu de Wikimédia, facilitant ainsi leur application par les réutilisateurs externes. Les organisations et les développeurs souhaitant l’appliquer à un contexte spécifique trouveront dans ce même cadre la documentation et les représentations visuelles illustrant comment l’attribution peut être fournie dans différents cas. Les recommandations sont formulées de manière flexible, avec de multiples options permettant d’adapter les scénarios au contexte particulier grâce à des exemples configurables.

Cette première version du cadre est une version bêta préliminaire qui évoluera au fil du temps en intégrant davantage de cas d’utilisation, de signaux et d’appels à l’action. Nous souhaitons recueillir des informations auprès des réutilisateurs externes, des développeurs et des membres intéressés de la communauté Wikimédia afin d’améliorer le cadre en fonction de leurs retours.

Solution pour les développeurs: L’API d’attribution (Bêta)

Les questions d’attribution touchent à un large public d’utilisateurs réutilisant le contenu de Wikimédia. Qu’il s’agisse de créateurs de jeux, de fournisseurs de services de recherche, d’utilisateurs de contenu de projets pour la recherche, de concepteurs d’expériences de lecture alternatives ou de contributeurs à tout autre projet hors wiki, tous doivent probablement attribuer correctement le contenu de Wikimédia.

Cependant, cette tâche n’a pas toujours été simple pour les développeurs. Auparavant, les développeurs externes créant des produits basés sur le contenu de Wikimédia devaient assembler des requêtes complexes ou analyser du code HTML brut pour respecter les exigences de licence et afficher des signaux d’attribution complets. Ces obstacles ont souvent conduit à la réutilisation du contenu de Wikipédia avec une attribution sous-optimale.

L’API d’attribution (actuellement disponible en version bêta) complète les directives du cadre d’attribution afin de simplifier l’accès des développeurs aux données nécessaires à l’attribution correcte des articles de Wikipédia et des fichiers multimédias de Commons. Elle simplifie la complexité grâce à un point d’accès unique qui renvoie précisément les informations requises par les signaux du cadre, page par page. Les réutilisateurs peuvent également filtrer et cibler les signaux spécifiques pertinents pour les besoins de chaque scénario ou produit. Nous prévoyons d’ajouter prochainement des points d’accès pour l’attribution au niveau des projets, des méthodes simplifiées pour obtenir les informations d’attribution des images intégrées aux articles, et bien plus encore. Les modifications récentes et à venir sont consultables sur la page du projet API d’attribution.

REMARQUE: Bien que le cadre d’attribution soit conçu pour tous, cette API est principalement destinée aux utilisateurs et aux cas d’utilisation liés au soutien de la mission. Wikimedia Enterprise fournira des informations similaires dans ses réponses structurées aux réutilisateurs commerciaux à fort volume, qui devront respecter les mêmes directives du Cadre d’attribution. Pour plus d’informations sur toutes les options de récupération des données de signaux d’attribution, consultez la section relative à la mise en œuvre technique du cadre d’attribution.

Participer!

Le cadre d’attribution et l’API sont encore en développement. Leur publication vise à recueillir des retours d’utilisateurs dans divers contextes. Ils évolueront en fonction de vos commentaires.

Vous pouvez consulter les directives du cadre d’attribution pour prendre connaissance des bonnes pratiques recommandées. Pour en savoir plus sur le projet, visitez sa page dédiée et n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être mis en avant en tant que pionnier ou partager vos idées.

Vous pouvez également explorer l’API d’attribution dans l’environnement de test REST, actuellement disponible sur tous les projets wiki hébergés par la Fondation Wikimédia, tels que la Wikipédia en anglais ou Meta-wiki. Suivez l’évolution du projet sur sa page et faites-nous part de votre expérience.

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