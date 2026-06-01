Africa Wiki Challenge 2026: L’eau, source de vie en Afrique

Bannière Diff AWC 2026, par 1Kdee22, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Africa Wiki Challenge (AWC) 2026 marque une étape importante dans un effort continental croissant visant à renforcer la présence de l’Afrique dans l’écosystème mondial du savoir numérique. Sous le thème « Eau, source de vie en Afrique », cette édition invite les Africains et les contributeurs du monde entier à documenter l’une des réalités les plus vitales, mais aussi les moins représentées, du continent : ses systèmes d’approvisionnement en eau, ses infrastructures d’assainissement et la gouvernance de l’eau. Partout en Afrique, l’eau demeure essentielle à la vie ; elle influence la santé, l’agriculture, les écosystèmes, les moyens de subsistance et le développement économique. Pourtant, une grande partie de ces connaissances reste fragmentée ou absente des plateformes mondiales telles que Wikipédia et ses projets sœurs, notamment Wikimedia Commons, Wikidata et Wikivoyage.

Lancée en 2021 par Open Foundation West Africa, Africa Wiki Challenge est devenu un mouvement panafricain de partage des connaissances, présent dans plus de 30 pays et mobilisant des centaines de contributeurs à travers le continent et sa diaspora. Il a été créé pour combler le manque persistant de représentation numérique de l’Afrique, où les contenus et les contributeurs africains restent largement sous-représentés par rapport aux moyennes internationales. Grâce à une édition collaborative, aux contributions des médias et au développement de données structurées, la campagne a déjà permis la création et l’amélioration de milliers d’articles, renforçant ainsi la visibilité de l’Afrique en ligne et promouvant le principe selon lequel les Africains doivent être les principaux narrateurs de leurs propres histoires. Le thème de 2026 s’inscrit dans cette mission en se concentrant spécifiquement sur l’eau, une ressource essentielle intimement liée à la résilience climatique, à la santé publique, au développement durable et à l’équité sociale au sein des communautés africaines.

Le thème de cette année, « Eau, source de vie en Afrique », s’inscrit dans la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les priorités de développement du continent, en soulignant la nécessité d’une gestion durable et d’un accès équitable aux ressources en eau. Les participants seront invités à créer, améliorer et enrichir des contenus relatifs aux rivières, aux lacs, aux zones humides, aux systèmes d’eaux souterraines, aux infrastructures d’assainissement, aux systèmes d’approvisionnement en eau, aux impacts du changement climatique sur la disponibilité de l’eau, aux politiques de gouvernance de l’eau, aux pratiques autochtones de gestion de l’eau et aux solutions innovantes mises en œuvre par les communautés pour relever les défis liés à l’eau. Ce concours met également en lumière les systèmes d’assainissement et les infrastructures d’hygiène, qui demeurent essentiels dans de nombreuses régions où l’accès reste limité ou inégalement réparti.

Détails de la campagne

Adam Jones de Kelowna, BC, Canada, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Prévu du 28 mai au 30 juin 2026, Africa Wiki Challenge 2026 permettra aux étudiants, aux chercheurs, aux journalistes, aux défenseurs de l’environnement et aux bénévoles de Wikimedia de contribuer sur de multiples projets, notamment Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata et Wikivoyage.

Les participants peuvent :

créer et améliorer des articles sur les ressources en eau et les systèmes d’assainissement en Afrique, contribuant ainsi à combler d’importantes lacunes en matière de contenu ;

téléverser des photos, des vidéos et des médias illustrant visuellement les infrastructures hydrauliques et les réalités environnementales des différentes communautés ;

fournir des données structurées et des connaissances qui améliorent la visibilité, l’accessibilité et la compréhension internationale du patrimoine hydrique et environnemental de l’Afrique.



La campagne sera officiellement lancée le jeudi 28 mai 2026 lors d’un événement virtuel qui présentera le thème, les modalités de participation et les possibilités de collaboration pour les contributeurs du continent africain et d’ailleurs. Les participants peuvent se joindre à la session de lancement via le webinaire de lancement de l’Africa Wiki Challenge 2026.

En définitive, Africa Wiki Challenge 2026 est bien plus qu’une simple initiative de documentation : c’est un effort collectif visant à préserver le patrimoine liquide de l’Afrique, à valoriser les savoirs locaux et à garantir que l’histoire de l’eau sur le continent soit racontée avec exactitude, de manière visible et par ses propres populations. Grâce à une participation active et continue, cette initiative renforce la place de l’Afrique dans le patrimoine mondial des connaissances, tout en contribuant concrètement au développement durable, à l’éducation et à l’inclusion numérique sur l’ensemble du continent.

Inscrivez-vous dès maintenant ! Participez au Africa Wiki Challenge 2026 et contribuons ensemble à documenter et à raconter les histoires de l’eau, des communautés et du changement à travers l’Afrique.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction