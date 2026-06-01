Fotamana 2026 : la communauté wikimedienne sénégalaise à l’honneur !

Wikimedia Côte d’Ivoire, à travers son programme « Fotamana », poursuit son engagement en faveur du renforcement des capacités des communautés émergentes africaines du mouvement Wikimédia. Cette initiative offre chaque année à un(e) leader issu(e) d’une autre communauté francophone l’opportunité de rejoindre en immersion le user group ivoirien pour un échange entre pairs aux fins de capitalisations mutuelles.

Pour l’édition 2026 de Fotamana, c’est N’FA Akossiwa Jeanne d’Arc (username:Akodarc) – membre de la communauté Wikimedia du Sénégal – qui a été désignée bénéficiaire, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux par un jury, de cinq personnes, comprenant des membres du bureau exécutif, du staff et de la communauté Wikimedia de Côte d’Ivoire.

19 candidats pour une place, un processus compétitif

Pour l’édition 2026, Fotamana a enregistré 19 candidatures issues de 11 pays africains. Les candidatures ont été évaluées selon plusieurs critères : l’engagement bénévole et communautaire, l’implication et la constance dans les projets Wikimedia, la motivation à participer au programme et à faire bénéficier l’immersion à sa communauté d’origine.

Pendant des semaines, le jury passe au peigne fin les candidatures et profils soumis. Réunion de cadrage, rencontres en ligne et en présentiel, notations individuelles des jurés et sessions de consolidation meublent essentiellement les travaux du jury. À l’issue de l’évaluation, la bourse Fotamana de l’année est attribuée à la candidature la mieux placée, notée et dont la communauté n’a pas encore bénéficiée du programme.

N’FA Jeanne d’Arc réalisera son immersion à Wikimedia Community User Group Côte d’Ivoire du 18 au 27 mai 2026, pour un échange entre pairs aux fins de capitalisations mutuelles. C’est en 2023 qu’elle découvre l’univers Wikimédia, grâce à une amie qui lui fait connaître les projets du mouvement.

La même année, elle commence son engagement au sein de Wikimédia Sénégal, à travers le projet Wiki Loves Earth, auquel elle participe en tant qu’organisatrice. Depuis, elle contribue régulièrement à plusieurs projets Wikimédia, notamment Wikipedia, Wikiquote, Wikimedia Commons et Wikidata. Ses contributions portent principalement sur la culture, le patrimoine ainsi que sur les figures féminines sénégalaises et africaines.

Au nombre des projets Wikimedia, Jeanne d’Arc confie avoir une affection particulière pour Wikimedia Commons. Elle y contribue le plus grâce aux nombreuses sorties photographiques organisées avec sa communauté. « Je contribue le plus sur Wikimedia Commons, car nous avons l’occasion de faire plusieurs sorties photographiques et, donc, de prendre beaucoup de photos. », livre-t-elle.

Jeanne d’Arc découvre l’opportunité de Fotamana à travers un partage d’informations effectué par ses leaders communautaires dans un groupe WhatsApp. « C’est grâce à nos leaders qu’on a entendu parler du programme Fotamana. J’étais très intéressée par cette immersion. », souligne-t-elle.

Fotamana, une opportunité pour Jeanne d’Arc et Wikimedia Sénégal

Pour Jeanne d’Arc, cette immersion représente une véritable opportunité d’apprentissage et de renforcement communautaire. « J’espère apprendre beaucoup de choses sur l’organisation et le mode de fonctionnement du user group ivoirien et des autres communautés afin d’améliorer la nôtre. », affirme-t-elle.

Dans un contexte où Wikimédia Sénégal poursuit encore sa structuration, Jeanne d’Arc espère notamment renforcer ses compétences sur des thématiques essentielles comme la gestion budgétaire, les stratégies d’inclusion des contributeurs en langues locales ou encore l’organisation communautaire.

« Cette immersion sera bénéfique à notre communauté, confie Jeanne d’Arc. Notre user group est en train de se construire et cette expérience sera une occasion parfaite d’apprendre grâce aux différentes formations qui nous seront proposées. »

















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