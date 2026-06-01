Les archives d’une école primaire qui va fermer seront conservées sur Wikipédia

Depuis sa création, le groupe des Wikimédiens du Japon s’est principalement consacré à des activités sur le terrain, notamment en participant et en apportant son soutien à des conférences sur les logiciels libres. Cette fois-ci, nous souhaitons vous présenter un article consacré à une école primaire issu de ces collaborations.

L’école primaire Noda, située dans la ville de Minamishimabara est une école historique fondée en 1874, année de la mise en place du système scolaire japonais. Cependant, comme beaucoup d’autres écoles situées dans des zones peu peuplées, elle a connu une baisse de ses effectifs et a fermé ses portes en mars 2026. En prévision de cette fermeture, les élèves de CM1 à CM2 ont mené un projet commémoratif, dans le cadre duquel les élèves de CM2 ont rédigé un article Wikipédia sur l’école primaire de Noda.

Ackeyyama, CC0, via Wikimedia Commons

Ainsi un représentant de la société Minasapo Co., Ltd., membre du personnel chargé du soutien informatique à l’école primaire de Noda, nous a contactés par l’intermédiaire de M. Miyahara, directeur de la société et organisateur de la Conférence sur les logiciels libres, et nous avons pu apporter notre aide pour la planification et la réflexion.

À partir de là, nous avons fourni des conseils sur diverses propositions de projet, et plusieurs mois se sont écoulés. Le 1er février 2026, une cérémonie de clôture a eu lieu à l’école primaire de Noda, et les informations que les élèves avaient recherchées ont été ajoutées à l’article.

Même si les membres du groupe de contributeurs, dont je fais partie, n’ont pas directement encadré les enfants ni les enseignants cette fois-ci, grâce à l’excellente documentation pédagogique élaborée par l’équipe de soutien informatique de Minasapo, nous avons pu mettre en place une activité adaptée malgré l’ajout de contenu supplémentaire.

Cet événement a également fait l’objet d’un article dans le journal local Nagasaki Shimbun.

Les élèves de l’école primaire Noda à Minamishimabara, qui fermera ses portes cette année, se lancent le défi de modifier Wikipédia afin de préserver les souvenirs de leur ancienne école – Nagasaki Shimbun

En réalité, lorsque des élèves du primaire modifient des articles Wikipédia, ils finissent souvent par écrire des phrases mêlant farces et opinions personnelles, ou bien ils peuvent inclure sans réfléchir les paroles de l’hymne de l’école, voire des propos diffamatoires tels que « (Nom de l’enseignant) est le pire ». Je suis soulagé que cela ne s’est pas produit cette fois-ci.

De plus, pour les élèves de CM2 de l’école primaire de Noda, cette expérience a non seulement contribué à enrichir l’article Wikipédia sur leur ancienne école, mais leur a également donné l’occasion de rechercher des informations et de synthétiser les résultats par leurs propres mots — une expérience souvent négligée dans l’enseignement scolaire japonais. Je pense que cela constituera un atout précieux pour leur vie future.

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