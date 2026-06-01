Mois de la contribution francophone 2026 en RDC : une mobilisation inspirante pour le savoir libre

Le Mois de la contribution francophone 2026 en République Démocratique du Congo s’est affirmé comme un moment fort d’engagement collectif autour du partage des connaissances. Portée par la communauté Wikimedia RDC, cette initiative a réuni des contributrices et contributeurs autour d’un objectif commun : enrichir les contenus en français sur les plateformes Wikimedia.

Qu’est-ce que le Mois de la contribution francophone ?

Le Mois de la contribution francophone 2026 est une série d’ateliers et d’événements organisés à travers la francophonie qui vise à encourager et renforcer les contributions en langue française sur les projets Wikimedia, notamment Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata. Pendant cette période, les communautés francophones à travers le monde se mobilisent pour améliorer la qualité et la quantité des contenus en français, tout en valorisant les savoirs locaux, les cultures et les réalités souvent peu représentées en ligne.

Pour cette année, en République démocratique du Congo, l’édition 2026 du Mois de la contribution francophone a été placée sous le thème de la violence et des droits humains en RDC . Ce thème met en lumière des enjeux essentiels liés à la protection de la dignité humaine, à la documentation des réalités vécues par les populations, ainsi qu’à la sensibilisation autour des différentes formes de violences. Il encourage également les contributeurs et contributrices à documenter ces sujets de manière neutre, fiable et constructive sur les projets Wikimedia.

Une participation encourageante et diversifiée

Cette édition a enregistré une mobilisation remarquable avec plus de 85 participants, dont 45 contributeurs actifs. L’activité s’est déroulée sous un format hybride, combinant sessions en ligne et ateliers en présentiel dans plusieurs villes.

32 participants ont pris part aux activités en ligne

ont pris part aux activités en ligne Le reste des participants s’est engagé activement lors des sessions en présentiel (à Kinshasa, Goma et Bukavu)

Ce mélange de formats a permis d’élargir l’accès à la contribution, en touchant des profils variés, allant des débutants curieux aux contributeurs plus expérimentés.

Des résultats concrets et impactants

Au-delà de la participation, les résultats obtenus témoignent de l’efficacité de cette campagne :

30 nouveaux articles créés sur Wikipédia

sur Wikipédia 167 articles améliorés , renforçant la qualité et la fiabilité des contenus existants

, renforçant la qualité et la fiabilité des contenus existants 13 éléments créés sur Wikidata

sur Wikidata 96 images télévisées sur Wikimedia Commons

Ces contributions participent activement à la visibilité des réalités locales, notamment sur des thématiques liées aux droits humains et aux enjeux sociétaux en RDC. Pour plus de détails, voir le tableau de bord.

Un espace d’apprentissage et de collaboration

Au-delà des chiffres, le Mois de la contribution francophone reste avant tout un espace d’apprentissage. Les participants ont bénéficié de formations pratiques sur la création et l’amélioration d’articles, la contribution sur Wikidata, ainsi que le téléversement de contenus multimédias.

Ces ateliers ont également permis de renforcer les liens au sein de la communauté, favorisant l’entraide, le partage d’expériences et l’émergence de nouveaux talents dans l’écosystème Wikimedia en RDC.

Une dynamique à poursuivre

Cette édition 2026 confirme une chose : l’engagement des communautés locales est essentiel pour construire un internet plus inclusif et représentatif. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, participe à documenter l’histoire, la culture et les réalités congolaises.

Le défi reste maintenant de maintenir cette dynamique, en accompagnant les nouveaux contributeurs et en multipliant les opportunités de participation.

Conclusion

Le Mois de la contribution francophone 2026 en RDC aura démontré, une fois de plus, que la collaboration et l’engagement communautaire sont des leviers puissants pour enrichir le savoir libre. À travers la participation active de dizaines de contributeurs, des contenus de qualité ont été créés, améliorés et partagés au bénéfice de tous.

Au-delà des résultats, cette initiative a surtout permis de renforcer une communauté engagée, prête à continuer à documenter les réalités congolaises et africaines sur les plateformes comme Wikipédia.

L’élan est lancé, il ne reste plus qu’à le faire grandir.

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