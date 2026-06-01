Quoi de neuf dans la Bibliothèque Wikipédia ? (Janvier – Mars 2026)

Ce trimestre, nous avons renouvelé notre accès à l’American Psychological Association et accueilli la Harvard Business Review et Swiss Media Database (Swissdox) à La Bibliothèque Wikipédia. La Harvard Business Review est un magazine consacré au leadership et au management ; notre partenariat permet d’accéder au contenu principal du magazine, y compris aux archives et aux données. Swissdox donne accès à un fonds de plus de 43 millions de documents issus de la presse, de la radio et de la télévision suisses. Le partenariat avec Swissdox a été conclu en étroite collaboration avec Wikimedia CH.

Image fournie par Swissdox, une nouvelle ressource de la Bibliothèque Wikipédia

Notre partenaire de longue date, Sage, a publié un article encourageant les chercheurs à s’impliquer dans Wikipédia : How a Wikipedia citation can benefit your research (yes, really). Ils ont également organisé un webinaire auquel ont participé plus de 500 chercheurs, intitulé Beyond Publication: How to Increase Citations and Academic Reach. Nous avons l’intention de développer ce type d’initiatives l’année prochaine afin d’attirer de nouveaux contributeurs.

Un autre axe prioritaire du programme de la Bibliothèque Wikipédia dans le Plan annuel 2026-2027 consiste à augmenter le nombre de contributeurs éligibles ayant accès aux ressources que nous mettons à leur disposition. Au début de cette année, nous avons mené une enquête auprès de tous les contributeurs éligibles qui s’étaient déjà connectés à la Bibliothèque, afin de comprendre comment celle-ci est utilisée et comment elle pourrait être améliorée. Sur près de 5 000 réponses, nous avons appris que de nombreux contributeurs éligibles oublient l’existence de la Bibliothèque ou ne savent plus comment y accéder. Et bon nombre des contributeurs qui parviennent effectivement à accéder à la Bibliothèque Wikipédia ne comprennent pas comment l’utiliser. Il s’agit là d’un appel clair à l’action pour :

Améliorer notre documentation ;

Offrir davantage de possibilités aux contributeurs éligibles pour qu’ils puissent accéder à la Bibliothèque après leur invitation initiale et

Améliorer l’intégration des contributeurs qui découvrent la Bibliothèque Wikipédia pour la première fois.

Si vous souhaitez participer à cette initiative, écrivez à wikipedialibrary@wikimedia.org !

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