Introduction à Wikifunctions: dix fonctions créées par des Wikimédiens ivoiriens

Dans le cadre du renforcement des compétences techniques des contributeurs de Wikimedia Côte d’Ivoire, une activité intitulée Introduction à Wikifunctions a été organisée par Paul Bouaffou, chef de projet et formateur. Cette session a réuni quatre participants souhaitant découvrir et contribuer au projet Wikifunctions.

La formation a permis aux participants de comprendre les bases de Wikifunctions, notamment la création de fonctions, d’implémentations et de tests. Après une présentation pratique de la plateforme, les participants ont travaillé sur des exemples concrets et ont créé dix nouvelles fonctions.

Pour chaque fonction, des implémentations et des tests ont été ajoutés afin de vérifier leur bon fonctionnement. Les participants ont également contribué à la documentation des fonctions en ajoutant des descriptions et des traductions dans plusieurs langues.

À la suite de ces contributions, toutes les fonctions ont été examinées, validées et connectées. Elles peuvent désormais être exécutées et réutilisées par l’ensemble de la communauté.

Cette activité marque une étape importante pour les Wikimédiens ivoiriens, qui commencent à s’investir dans les projets techniques du mouvement Wikimedia. Elle démontre leur intérêt pour Wikifunctions et leur volonté de contribuer au développement de fonctions réutilisables pouvant servir à l’avenir de l’écosystème Wikimedia et d’Abstract Wikipedia.

Au total, cette initiation a permis aux participants de découvrir l’ensemble du cycle de création d’une fonction : création, implémentation, test, traduction, validation, connexion et exécution.

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