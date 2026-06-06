Célébrer 25 ans de Wikipédia et 2 ans de Wikimedia Community User Group Madagascar: un moment de partage et d’engagement

Le 27 mai 2026, nous avons célébré deux jalons importants pour le mouvement Wikimedia: les 25 ans de Wikipédia et les 2 ans de Wikimedia Community User Group Madagascar à Antananarivo, Madagascar. Cet événement a constitué non seulement un moment de célébration, mais aussi un moment privilégié de rencontre, de partage d’expériences et de réflexion sur le chemin parcouru par la communauté ainsi que sur les perspectives qui s’offrent aux contributeurs.

En tant que membre de Wikimedia Community User Group Madagascar, j’ai eu le plaisir de participer à cette célébration qui a réuni des contributeurs, des partenaires et des sympathisants engagés dans la promotion de la connaissance libre à Madagascar. L’événement a été marqué par la présence de plusieurs partenaires qui ont accompagné ou collaboré avec Wikimedia Madagascar au cours de ces dernières années, comme Global Voices Lingua Malagasy, Orange Madagascar, Mitily Sary, TenyGasy2.0 ainsi que les universitaires. Leur participation témoigne de l’importance des partenariats dans le développement des projets Wikimedia et dans la diffusion du savoir libre au sein de la société malgache.

Pendant son discours d’ouverture, Anai171, le leader de Wikimédia Madagascar nous rappelle l’impact extraordinaire d’un projet collaboratif qui permet à chacun de partager ses connaissances avec le monde entier. Pour Madagascar, Wikipédia représente une opportunité unique de rendre visibles notre histoire, notre culture, nos langues et nos patrimoines souvent peu représentés dans les contenus numériques internationaux.

Les deux années d’existence de Wikimedia Community User Group Madagascar illustrent également la croissance et la dynamique de notre communauté. Grâce à l’engagement des bénévoles, de nombreuses activités ont été organisées afin de promouvoir la contribution aux projets Wikimedia, former de nouveaux contributeurs et encourager la création de contenus sur Madagascar.

Au cours de cette célébration, moi, Mammysou17 a eu l’opportunité de partager mon expérience au sein du mouvement Wikimedia ainsi que les bénéfices que peut apporter la contribution à Wikipédia. J’ai notamment mis en avant l’importance de participer à la diffusion de connaissances fiables, de développer des compétences en recherche documentaire et en rédaction, mais aussi de contribuer à une meilleure représentation de Madagascar sur Internet.

J’ai également encouragé les participants à poursuivre leurs efforts pour améliorer les articles existants. Chaque contribution permet d’enrichir l’encyclopédie et de rendre les connaissances plus accessibles aux lecteurs du monde entier.

Cette célébration a surtout été l’occasion de reconnaître l’engagement de toutes celles et ceux qui font vivre la communauté Wikimedia à Madagascar. Derrière chaque activité organisée, chaque article créé et chaque partenariat développé se trouvent des bénévoles passionnées qui consacrent leur temps et leur énergie à la mission du savoir libre.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à Wikimedia Community User Group Madagascar. En tant que membre de cette communauté, j’ai eu la chance d’apprendre, de grandir et de contribuer à des projets qui ont un impact concret sur la visibilité de Madagascar dans l’espace numérique.

Grâce aux activités, aux formations, aux campagnes et aux partenariats développés par la communauté, de nombreux bénévoles ont pu découvrir le mouvement Wikimedia et participer à la construction d’une connaissance libre, accessible à tous. J’ai personnellement bénéficié de cet environnement collaboratif qui m’a permis de développer mes compétences, de rencontrer des personnes passionnées et de contribuer à des initiatives qui valorisent notre patrimoine, nos langues et nos histoires.

Dans l’après-midi, un atelier a également été organisé pour les nouveaux membres intéressés et convaincus présents lors de la célébration. Cette session pratique leur a permis de découvrir les bases de la contribution sur Wikipédia, notamment la création et l’amélioration d’articles, ainsi que l’importance des sources fiables et du travail collaboratif au sein de la communauté Wikimedia.

À l’occasion des 25 ans de Wikipédia, je souhaite que cette dynamique continue de grandir pour les années à venir et qu’elle inspire encore davantage de contributeurs à rejoindre le mouvement du savoir libre. Chaque contribution contribue à faire rayonner un pays, sa culture, ses langues, son histoire et son patrimoine au-delà de ses frontières.

Il est à noter que les quatre régions de la communauté Wikimedia Madagascar ont également célébré cet anniversaire dans leurs localités respectives..

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