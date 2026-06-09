Le Burkina Faso reçoit le Prix spécial Wilson Oluoha à Wiki Loves Africa 2025

Pour l’édition 2025 de Wiki Loves Africa, une image venue du Burkina Faso a retenu l’attention du jury international. Le contributeur Jacoma226 a reçu la mention spéciale du prix Wilson Oluoha pour sa photographie Du champ à la marmite, réalisée dans le cadre du thème « Du champ à l’assiette ».

Le prix, baptisé en hommage à Wilson Oluoha, célèbre les images qui dépassent leur simple valeur documentaire pour raconter une histoire, transmettre une émotion et offrir un regard singulier sur les réalités africaines.

L’annonce officielle souligne d’ailleurs ce choix en ces termes : « Cette année, la mention spéciale est décernée à l’utilisateur Jacoma226 du Burkina Faso pour sa photographie saisissante : From field to pot. »

Pour son auteur, cette photographie est avant tout un hommage. « L’inspiration derrière la photo est de montrer la routine des femmes africaines. C’est aussi de montrer la résilience de la femme africaine : malgré la chaleur du feu, la fumée, elle est toujours prête à se sacrifier pour le bonheur de la famille. »

Jacoma226

Au-delà de cette récompense individuelle, ce prix vient également saluer le travail des Wikimédiens du Burkina Faso qui, à travers leurs contributions photographiques, participent à documenter les réalités locales et à enrichir le patrimoine libre. Depuis plusieurs années, les bénévoles burkinabè prennent part à cet effort collectif en partageant des images qui témoignent de la diversité culturelle et sociale du pays.

Toutes nos félicitations à Jacoma226 pour cette image, qui valorise son amour pour la photographie, mais aussi celui de toute une communauté engagée à raconter l’Afrique par les Africains.

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