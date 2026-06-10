Le Burkina Faso clôt son édition Wiki Loves Africa 2026

Après plusieurs semaines de contributions consacrées au thème « Rites et rituels », la communauté Wikimedia Burkina Faso a bouclé son édition nationale de Wiki Loves Africa 2026 avec une cérémonie de remise des prix organisée le vendredi 22 mai.

Cette année encore, les participants ont proposé des regards singuliers sur le thème du concours, enrichissant Wikimedia Commons de nouvelles images destinées à être librement consultées et réutilisées à travers le monde.

Et le jury a décerné le premier prix à poids de la tradition, une photographie qui offre à son auteur la plus haute marche du podium ainsi qu’un ordinateur portable.

Poids de la tradition © Jacoma226

La deuxième place revient à cérémonie d’offrande de sacrifices aux divinités, récompensée par un téléphone portable.

Cérémonie d’offrande de sacrifices aux divinités © Jaaraf

Tandis que, l’homme à la flûte complète le palmarès en remportant un accessoire multimédia.

L’homme à la flûte © Bationo Kilayé

En complément des trois œuvres principales primées, le jury a salué la constance et l’engagement d’un participant particulièrement investi. Le Prix du meilleur contributeur a ainsi été remis à Jacoma226, auteur de nombreuses images remarquables.

Si ces images ont retenu l’attention du jury national, c’est aussi parce qu’elles témoignent de la richesse des récits que les contributeurs burkinabè apportent aux projets Wikimédia. Félicitations aux trois lauréats de cette édition 2026, ainsi qu’à l’ensemble des participants dont les contributions continuent de faire grandir le patrimoine libre africain.

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