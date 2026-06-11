Mon experience avec Africa Wiki Women dans le cadre du programme On wiki Skill

Le programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship a représenté pour moi une expérience enrichissante et transformatrice. Grâce à cette initiative, j’ai eu l’opportunité de renforcer mes compétences en contribution aux projets Wikimedia tout en participant à la promotion des connaissances libres et à la réduction des disparités de représentation des femmes africaines sur Internet.

Une expérience d’apprentissage enrichissante

Avant d’intégrer ce programme, ma connaissance des projets Wikimedia était encore limitée. Les différentes sessions de formation m’ont permis d’acquérir des compétences pratiques et de développer la confiance nécessaire pour devenir une contributrice active au sein du mouvement Wikimedia.

Au cours du mentorat, j’ai bénéficié de formations portant notamment sur :

La création et l’amélioration d’articles sur Wikipédia: Exemple: Binguira Valérie Anna ; Jaojoby

Les bonnes pratiques de référencement et de citation des sources ;

Le téléversement de fichiers sur Wikimedia Commons ; Vôgno (talisman antakarana) , Mboty milliardaire

Les politiques et recommandations garantissant la qualité, la fiabilité et la neutralité des contenus ;

L’utilisation de Wikidata pour structurer et enrichir les données libres: Exemple: Q139586677 ; Q139083726

Les ateliers pratiques ont constitué un véritable atout, car ils m’ont permis d’appliquer immédiatement les connaissances acquises à travers des exercices et des contributions réelles.

Défis rencontrés et progression

Comme de nombreux nouveaux contributeurs, j’ai rencontré certaines difficultés au début de mon parcours. L’interface d’édition de Wikimedia, les critères de notoriété ainsi que la recherche de sources fiables demandaient de la rigueur et de la patience.

Cependant, grâce à l’accompagnement constant des formateurs, des mentors et des autres participants, j’ai progressivement gagné en assurance. Chaque activité réalisée m’a permis d’améliorer mes compétences et de mieux comprendre le fonctionnement de l’écosystème Wikimedia.

Ces réalisations constituent une source de motivation supplémentaire pour poursuivre mon engagement au sein de la communauté Wikimedia.

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux organisateurs du programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship pour cette formidable opportunité d’apprentissage et de développement personnel.

Ma gratitude va particulièrement aux mentors, aux formateurs pour leur disponibilité, leur patience et leur accompagnement tout au long du parcours. Leurs conseils, leurs encouragements et leur expertise ont grandement contribué à ma progression. Je remercie aussi la coordinatrice de la communauté francophone pour son leadership, son engagement dans nos accompagnement.

Poursuivre l’aventure Wikimedia

Le programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship a été une expérience véritablement transformative. Au-delà de l’apprentissage technique lié à la contribution aux projets Wikimedia, il m’a permis de développer de nouvelles compétences, d’élargir mon réseau et de prendre conscience de l’importance de la représentation des femmes africaines dans l’espace numérique.

J’encourage vivement toutes les femmes intéressées par le partage des connaissances à rejoindre ce programme. Il offre de nombreuses opportunités de développement personnel, de réseautage et d’engagement citoyen à travers la promotion du savoir libre. En participant à cette initiative, chacune peut contribuer à rendre les histoires, les réalisations et les voix africaines plus visibles et accessibles au monde entier.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction