Mon parcours au sein du programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship

Participer au programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship a été une étape importante dans mon parcours de contributrice aux projets Wikimedia. Cette expérience m’a permis non seulement d’acquérir de nouvelles compétences techniques, mais également de comprendre le rôle essentiel que joue le savoir libre dans la valorisation des histoires et des réalisations africaines.

Avant de rejoindre ce programme, je contribuais déjà aux projets Wikimedia, mais je souhaitais approfondir mes connaissances et améliorer la qualité de mes contributions. Le mentorat m’a offert un cadre d’apprentissage structuré, ainsi qu’un accompagnement personnalisé qui m’a permis de progresser plus rapidement.

Au fil des sessions, j’ai développé des compétences dans plusieurs domaines, notamment la création et l’amélioration d’articles, la recherche de sources fiables, le respect des règles éditoriales de Wikipédia et la contribution à d’autres projets Wikimedia. J’ai également appris l’importance de documenter les connaissances de manière accessible à tous.

L’un des aspects les plus enrichissants du programme a été l’opportunité d’échanger avec d’autres femmes africaines engagées dans le mouvement Wikimedia. Ces rencontres ont favorisé le partage d’expériences, l’entraide et la création d’un réseau de contributrices passionnées par la diffusion du savoir libre au sein de la communauté Africa Wiki Women.

Cette expérience m’a également permis de prendre conscience des lacunes existantes concernant la représentation des femmes africaines, de leurs réalisations et de leurs histoires sur Internet. Elle a renforcé ma motivation à contribuer davantage à la réduction de ces écarts de contenu et à promouvoir une meilleure visibilité des connaissances africaines.

Au-delà des compétences techniques acquises, ce programme m’a donné davantage de confiance en mes capacités à contribuer de manière significative aux projets Wikimedia. Il m’a encouragée à poursuivre mon engagement dans le mouvement du savoir libre et à partager à mon tour les connaissances acquises avec d’autres contributrices.

Je suis reconnaissante envers les organisateurs, les mentors et l’ensemble des participantes pour cette expérience enrichissante. Le programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship représente une initiative précieuse pour renforcer les compétences des femmes africaines et favoriser leur participation active à la construction d’un savoir libre, diversifié et inclusif.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction