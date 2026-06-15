Trois mois d’apprentissage et de découverte avec Africa Wiki Women

Dans le cadre du programme On Wiki Skill Mentorship, j’ai eu l’honneur d’être sélectionnée pour participer à une formation de trois mois organisée par Africa Wiki Women. Cette expérience a été une véritable opportunité d’apprentissage et de développement personnel au sein du mouvement Wikimedia.

Au cours de cette formation, j’ai acquis des compétences pratiques sur plusieurs projets Wikimedia, notamment Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata. Les différentes sessions m’ont permis de comprendre le fonctionnement de ces plateformes, d’apprendre à créer et améliorer des articles, à téléverser des médias libres sur Wikimedia Commons et à contribuer aux données ouvertes sur Wikidata.

Voici des examples de mes contributions:

Wikipedia:

Jessikah Inaba,

Fatoumata Bako-Traoré,

Association des régulateurs des télécommunications de l’Afrique de l’Ouest,

Wikidata:

Santy Dorim

Jessikah Inaba

Fatoumata Bako Traoré

Wikicommons:

Danseurs chefs tambours fetiches sintu janjagou 2026

Ensemble de tambours.jpg

Vestibule en pays Bassar région Kara

L’un des aspects les plus marquants de cette formation a été la qualité de l’accompagnement offert. Les formateurs se sont montrés bienveillants, disponibles et toujours à l’écoute. La coordinatrice a également joué un rôle essentiel en assurant un suivi constant et en créant un environnement d’apprentissage accueillant et motivant.

Grâce à cette formation, j’ai considérablement amélioré mes compétences et gagné en confiance dans mes contributions. J’ai pu mettre en pratique les connaissances acquises lors de plusieurs activités communautaires. L’un de mes moments de fierté a été de décrocher la seconde e place lors d’un édit-a-thon Atelier Africa Wiki Women Skill Up – Février auquel j’ai participé. Cette réussite a renforcé ma motivation à continuer de contribuer aux projets Wikimedia et à partager les connaissances avec ma communauté.

Gratitude et remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Africa Wiki Women, aux formateurs, aux mentors, à la coordinatrice francophone et à tous les participants qui ont rendu cette aventure possible. Leur accompagnement, leurs conseils et leurs encouragements m’ont permis de passer du statut de simple consommatrice d’information à celui de contributrice active au sein de l’écosystème Wikimedia.

Cette formation a marqué une étape importante de mon parcours, et je suis impatiente de continuer à apprendre, à contribuer et à soutenir d’autres personnes souhaitant rejoindre le mouvement du savoir libre.

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