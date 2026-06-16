WikiLab Civ 2026 : leadership, partage d’expériences et perspectives à la dernière 3e journée

Jacqueville. Samedi 23 mai 2026. Troisième et dernière journée du WikiLab Civ 2026, marquée par des activités de formation, de partage d’expériences et de reconnaissance, dans une atmosphère à la fois studieuse et festive.

La matinée a débuté par un exercice pratique autour de l’ouvrage Les 5 niveaux du leadership de John C. Maxwell. Après avoir reçu un exemplaire du livre, les participants de la première édition du WikiLab Civ, répartis en groupes, se sont retirés pour étudier les pages 49 à 94. Chaque groupe a ensuite échangé sur les enseignements retenus avant de revenir en salle pour présenter un résumé de ses réflexions.

Cette activité a permis aux participants d’approfondir leur compréhension des cinq niveaux du leadership définis par Maxwell : la position, la permission, la production, le développement des personnes et le pinnacle. À travers les discussions et les restitutions, chacun a pu mieux appréhender les mécanismes permettant de bâtir une influence positive, durable et porteuse de changement au sein de sa communauté.

Partage d’expériences autour de l’engagement communautaire

La suite du programme a été consacrée à une séance de capitalisation ponctuée de plusieurs interventions inspirantes. La Fotamana 2026 de Wikimedia Côte d’Ivoire, Jeanne d’Arc N’FA, a partagé son expérience au sein du mouvement ainsi que sa vision du développement de sa communauté.

Dans son intervention, elle a exprimé sa gratitude au staff exécutif de Wikimedia Côte d’Ivoire pour l’accueil chaleureux, l’accompagnement et les apprentissages reçus depuis son arrivée en Côte d’Ivoire jusqu’à sa participation au WikiLab Civ 2026. Elle a également évoqué les initiatives qu’elle entend mettre en œuvre à son retour au Sénégal afin de renforcer les actions de sa communauté.

Les participants ont également suivi le témoignage de Ndriko Romaric Armel, partenaire de Wikimedia Côte d’Ivoire dans le cadre des projets de lutte contre la désinformation menés à Daloa. Invité spécial du WikiLab Civ 2026, il est revenu sur son parcours d’engagement communautaire et sur les expériences qui lui ont valu trois Prix nationaux d’excellence. Son intervention a mis en lumière l’importance de la persévérance, du leadership local et de l’implication citoyenne dans la transformation des communautés.

Perspectives de l’association et opportunités du mouvement Wikimedia

Les échanges ont également porté sur la lutte contre la désinformation, les défis rencontrés par les communautés locales ainsi que les opportunités de développement du mouvement Wikimédia. Ces discussions ont permis aux participants de partager leurs expériences et de réfléchir collectivement aux perspectives d’avenir.

Les membres de WikiCiv en tenue de l’année

WikiLab Civ 2026 Le "W" de Wiki - Membres de WikiCiv

La matinée s’est achevée par une session de clôture conduite par le président de Wikimedia Côte d’Ivoire, qui a présenté les prochaines échéances du mouvement ainsi que les perspectives de développement de l’association. Un accent particulier a été mis sur la participation à Wikimania 2026, prévue en France, qui réunira la communauté mondiale des wikimediens et à laquelle une importante délégation ivoirienne prendra part.

Shooting photo aux couleurs de Wikimedia, pour immortaliser le WikiLab Civ 2026

Après une photo de famille immortalisant ces moments de partage, les activités se sont poursuivies dans l’après-midi avec une grande séance de shooting officiel. Pour l’occasion, membres du bureau exécutif (Burex) et du staff exécutif ainsi que bénévoles ont arboré des tenues inspirées des couleurs représentatives de leurs rôle ou fonction au sein de Wikimedia Côte d’Ivoire.

Le Burex était vêtu de rouge, tandis que la directrice exécutive portait le noir. L’équipe communication était habillée en orange, la comptabilité en jaune or, les moyens généraux et le responsable des opérations en blanc et gris, et les assistantes de projet en bleu. D’autres participants et bénévoles de l’association étaient en rose, violet ou vert. Respecté à la lettre, ce dress code a offert un rendu visuel remarquable et symbolique de la diversité des rôles qui composent Wikimedia Côte d’Ivoire.

Burex Staff







Bénévoles/membres de l'association WikiCiv

Gala de reconnaissance, pour clore en beauté le WikiLab Civ 2026

La journée s’est conclue par un Gala de distinction, placé sous le signe de la reconnaissance et de la convivialité. Cette cérémonie, festive, a permis de célébrer officiellement les personnes et bénévoles de l’association dont l’engagement et les actions ont particulièrement marqué la saison 2024-2025.

Les Trophées Zenman ont récompensé les bénévoles les plus remarquables sur la période de juillet 2024 à juin 2025. Les récipiendaires du programme Reading Wikipedia in Classroom (RWiC) 2025 ont été honorés pour leur participation à la promotion de Wikipédia en classe. Les Héros Internationaux 2025 ont également été distingués pour avoir représenté avec fierté Wikimedia Côte d’Ivoire sur la scène internationale.

Zenman 2024-2025 Récipiendaires Reading Wikipedia in

(RWiC 2025)

Entre apprentissages, partage d’expériences, célébration des réussites et projection vers l’avenir, cette troisième journée a constitué une conclusion mémorable du WikiLab Civ 2026. Dans une ambiance empreinte de bonne humeur, de fraternité et de reconnaissance, les participants ont quitté Jacqueville avec de nouvelles connaissances, des souvenirs marquants et une motivation renouvelée pour poursuivre leur engagement au service du libre partage de la connaissance.

Pour rappel, le WikiLab Civ est la retraite Bisannuelle des parties prenantes de Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit de 3 jours de réflexion et de prospective, de l’association, dont la toute première édition a ouvert ses portes le jeudi 21 mai 2026 dans la cité balnéaire de Jacqueville.







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