Le voilà enfin ! Le programme de la conférence Wikimania 2026 est désormais disponible

Le programme de Wikimania est désormais disponible ! Il est temps de commencer à se réjouir de ce qui nous attend. Parcourez le programme et découvrez les activités qui vous intéressent. Si vous êtes connecté(e) pendant votre navigation, vous pouvez commencer à créer votre programme personnalisé en ajoutant vos sessions préférées à vos favoris.

Ce programme est le fruit du travail passionné de plus de 25 Wikimédiens du monde entier, qui ont soigneusement examiné près de 700 propositions. Que vous nous rejoigniez à Paris ou que vous participiez en ligne, le programme de la conférence Wikimania 2026 – dont le thème est Liberté, Équité, Fiabilité – a quelque chose à offrir à tous les membres de la communauté Wikimédia.

Quelques points forts :

Il est conçu pour être très interactif, avec un accent particulier sur les ateliers.

Il est plus multilingue que jamais, avec 36 sessions (y compris les événements pré-conférence et les rencontres) animées en français, et une douzaine d’autres en espagnol et en arabe. Une traduction interprétation en direct sera disponible tout au long de Wikimania dans quatre salles de conférence en anglais, français, espagnol et arabe.

Pour les participants présents sur place, nous proposons des visites culturelles et des visites guidées dans plusieurs musées parisiens et institutions partenaires.

Une multitude de sessions couvriront toutes les facettes du thème du jour – l’intelligence artificielle – et la manière dont l’IA remet en question et favorise le mouvement pour la connaissance libre de nouvelles façons. Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez notamment découvrir :

Keynote — Pré-Cconférence de l’UNESCO et tables rondes avec les partenaires et sponsors soutenant le mouvement Wikimédia.

Des hommages à nos bénévoles et à nos projets, notamment les Wikimédiens de l’année.

Des présentations éclair et des tables rondes sur des sujets allant des droits de l’homme et de la sécurité en ligne aux données structurées sur Commons, en passant par des idées farfelues.

Les inscriptions pour participer virtuellement à Wikimania 2026 sont toujours ouvertes et nous vous encourageons à vous inscrire ! Et si vous ne pouvez pas attendre Wikimania, la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours vous inscrire à nos touts premiers Team Challenges. Les « Team Challenges » permettent de mettre en relation des wikimédiens et des non-wikimédiens aux compétences variées afin qu’ils collaborent à des projets innovants. L’événement débutera en ligne début juillet.

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