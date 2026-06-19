Programme de mentorat Wiki AfroDemics 2026 cohorte 1

Le programme de mentorat Wiki Afrodemics 2026 constitue une réponse stratégique aux disparités constatées lors du bilan du troisième trimestre concernant les universitaires et scientifiques ouest-africains participant aux projets de la Fondation Wikimedia. Si le Nigéria demeure le pays comptant le plus grand nombre de chercheurs recensés – dont 188 femmes, fruit de trois années d’efforts soutenus, d’autres pays de la région restent largement sous-représentés. Plus frappant encore, la Guinée-Bissau ne compte qu’une seule chercheuse, soulignant l’urgence d’une intervention ciblée.

Le programme de mentorat de cette année se concentrera sur le Togo, le Niger, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau – cinq pays où la visibilité des universitaires et des scientifiques demeure très faible. Afin de combler ces lacunes, le programme accueillera 20 participants, sélectionnés parmi ces pays ou parmi des contributeurs ayant une expérience reconnue dans la production de contenus liés à ces thématiques. Grâce à des formations ciblées, un mentorat et des initiatives collaboratives, les participants seront en mesure d’accroître leurs contributions, de promouvoir une reconnaissance équitable des femmes dans le monde universitaire et scientifique et de renforcer les capacités éditoriales locales.

The flyer for the Wiki Afrodemics Mentorship Programme

En tant que membre de Wikimedia Côte d’Ivoire et bénévole engagé dans les projet Wikimedia, j’ai eu l’occasion d’être boursier du programme de mentorat de la cohorte 1 allant de la période mars à juin 2026 C’est dans ce cadre que j’ ai pu bénéficier de cette opportunité pour être boursier de ce programme débuté en avril 2026 et pris fin en juin 2026. La liste des boursiers du programme de 2026.

Wiki Afrodemics Mentorship Fellow 1

Les participants

Le programme a accueilli 20 participants de pays africains sous-représentés, la priorité étant donnée aux contributeurs travaillant sur des universitaires et des scientifiques africains. En dehors de cela nous avons été plusieurs boursiers pour cette première cohorte dont plusieurs venant de cultures différentes, spécifiquement des anglophones et des francophones.

Les mentors

Lors de ce programme nous avons été formés et accompagnés par des formateurs issus différentes horizons d’Afrique.

David Palfrey est un Wikimédien avec plus de 20 ans d’expérience dans la gouvernance du mouvement et le développement communautaire. Il est en charge d’une formation de mentorat Wikidata d’un mois.

Shefiu Muib est un Wikimédien actif qui se concentre sur la réduction des lacunes de contenu liées aux universitaires et scientifiques africains.

Abdel Karim un Wikimedien de la communauté Béninoise , outillé. en ce qui concerne les. redaction d’articles Wikipedia, Wikimedia Commons et Wikidata.



The group images of the Wiki Afrodemics Project Participants and mentors for the cohort 1



En Avril 2026, nous avons trois sessions de formations axées sur Wikidata et de manières spécifique c’est de créer des éléments en rapport des thématiques scientifiques et des personnes scientifiques. Durant cette période j’ai pu créer des éléments Wikidata en rapport avec la thématique de la période d’Avril. Comme leçons apprises, faire une bonne structuration des éléments Wikidata en rapport des thématiques m telles, les chercheurs , les professeurs d’universités et autres.

En mai 2026, nous avons également suivi une formation sur la médiathèque du mouvement Wikimedia , sur Wikimedia Common qui consistait à la bonne identification et surtout au respect de chaque étape sur cette plateforme passant le titre, la légende, la catégorisation, le lien Wikidata de la photo et bien d’autres techniques d’amélioration pour donner une information bien et organiser sur chaque image.

Pour juin 2026 nous mettons fin au programme mentorat de l’année 2026 avec de nouvelles apprises sur les principaux de Wikimedia a savoir Wikipedia, Wikidata et Wikimedia Commons.

Remerciements plus chaleureux à nos deux mentors durant ces trois mois de suivi , d’accompagnement d’écoute, de formation et dans l’atteinte de nos objectifs.

Au plaisir de participer encore à la cohorte 2027 afin de partager mes expériences et découvrir de nouvelles compétences à travers d’autres formations sur les projets Wikimedia.

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