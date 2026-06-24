Team Challenges: nouvelles perspectives et innovation à Wikimania 2026

Depuis 25 ans, le mouvement Wikimédia innove sans cesse pour porter les valeurs de partage libre et universel de la connaissance. En 2026, face aux défis de la connectivité, de la désinformation et de l’essor de l’IA, notre capacité à inventer collectivement est plus que jamais indispensable.

C’est pour répondre à ces évolutions que nous lançons « Le Team Challenges» à l’approche de Wikimania. Cette année, nous invitons des professionnels de tous horizons à unir leurs forces à celles des participant.e.s de ce nouveau format de hackathon. L’idée n’est pas de remplacer le format du hackathon, mais de proposer une approche différente. Nous voulons croiser les regards et mélanger les compétences en associant des wikimédiens de tous horizons (pas seulement des développeurs !) à des professionnels venus d’autres univers. L’objectif est de transmettre nos pratiques et de concevoir des outils numériques durables, inclusifs et accessibles à tous.

Dès la fin du mois, les équipes seront formées et pourront s’attaquer à l’un des 10 défis proposés par la communauté. Le travail d’équipe se déroulera entièrement en ligne du 1er au 20 juillet, avant un grand final hybride les 21 et 22 juillet, à Paris ou en ligne, en marge de Wikimania.

Nous avons hâte de découvrir ce que donnera cette rencontre entre différentes disciplines, perspectives et compétences. Bonne chance à tous !

10 défis pour un impact maximal

L’objectif est concret : transformer les besoins de la communauté en solutions réelles. Pour y parvenir, nous avons sélectionné 10 défis techniques clés qui s’attaquent aux problèmes complexes rencontrés quotidiennement dans les projets Wikimédia. Ces défis s’articulent autour des trois piliers de Wikimania 2026 :

LIBERTÉ : garantir l’interopérabilité des logiciels libres pour faciliter leur réutilisation, leur maintenance et assurer leur pérennité dans le temps.

: garantir l’interopérabilité des logiciels libres pour faciliter leur réutilisation, leur maintenance et assurer leur pérennité dans le temps. ÉQUITÉ : développer le multilinguisme. Concevoir des outils capables de briser les barrières linguistiques pour combler les carences en matière de sources et de contributions dans le monde entier.

: développer le multilinguisme. Concevoir des outils capables de briser les barrières linguistiques pour combler les carences en matière de sources et de contributions dans le monde entier. FIABILITÉ : développer des outils de détection par Intelligence Artificielle pour assister les modérateurs bénévoles dans leur mission de vérification et de protection de l’information.

Pour en savoir plus sur le Team Challenges et vous inscrire pour nous rejoindre, rendez-vous sur Wikimania 2026 Team Challenges. l’inscription aux Team Challenges ne donne pas accès à la Wikimania ; les Team Challenges sont un événement distinct.

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