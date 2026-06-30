Les sans pagEs fêtent leurs 10 ans et lancent le jeu FrancAutrices !

Image : Gâteau d’anniversaire pour les 10 ans des sans pagEs

Le projet les sans pagEs fête ses dix ans ! Né en 2016 sur la Wikipédia francophone, le projet a pour but de diminuer les biais de genre sur les différents projets Wikimédia francophones, tant dans les contenus qu’au sein de la communauté. Au cours de ces 10 années, le pourcentage de biographies de femmes sur la Wikipédia francophone est passé de 14% à 20% et les sans pagEs ont étendu leurs activités au-delà de Wikipédia et sur les autres projets frères du mouvement Wikimedia. Pour marquer le coup, les sans pagEs lancent FrancAutrices, un jeu de cartes mettant en valeur les écrits de femmes écrivaines francophones sur Wikiquote, un recueil de citations libres. Le jeu sera présenté pour la première fois à Wikimania, le grand rassemblement annuel du mouvement qui se tient cette année à Paris.

Plus de 20 000 articles sur Wikipédia !

Créé le 26 juin 2016 par Natacha Rault, le projet les sans pagEs1 a pour objectif de réduire les biais de genre sur Wikipédia, pour augmenter la part de contributrices et améliorer le contenu autour des femmes et des minorités de genre dans l’encyclopédie. Le pourcentage de femmes parmi les biographies était estimé en 2016 à 14% et la barre symbolique des 20% a été franchie en juillet 2024. Le projet fête aujourd’hui ses 10 ans. Au cours de cette décennie, les sans pagEs ont attiré des milliers de contributeurices, grâce à des ateliers de formation à la contribution et des séances en ligne destinés à toute la francophonie. Au 31 mai 2026, 20 800 articles ont été créés ou améliorés par le projet sur la Wikipédia francophone. Ceci est le résultat de l’engagement des membres du projet les sans pagEs et de la collaboration et du financement de nombreux partenaires, dont la fondation Wikimedia, Wikimedia CH et Wikimedia France. Nous remercions également les lieux qui nous accueillent très régulièrement comme la Librairie Violette and co à Paris et le musée Photo Elysée à Lausanne, et les institutions qui nous ont fait confiance, comme l’Université de Genève, l’institut Pasteur, l’Université de Lausanne, la Sorbonne, les archives nationales de France, de l’Hérault et d’Illes et Vilaine entres autres.

Les articles travaillés par les membres des sans pagEs comprennent des biographies de femmes et de minorités de genre mais également des articles sur leur histoire, leurs luttes, leurs réalisations et leurs œuvres. Ces articles sont disponibles sur une sous-page du projet et relayés au jour le jour sur les réseaux sociaux.

Expansion des sans pagEs

Au fil du temps, l’objectif de réduction des biais de genre s’est étendu de Wikipédia, à d’autres projets frères de la galaxie Wikimédia, et le projet les sans pagEs est actif sur Wikimedia Commons (bibliothèque d’images et de documents via laquelle les membres des sans pagEs ont ajouté des milliers de photos, permettant d’illustrer des articles de Wikipédia), Wikiquote (recueil de citations libres), le Wiktionnaire (dictionnaire non normatif sous licence libre), ainsi que Wikidata (base de données).

Les sans pagEs collaborent également régulièrement avec Le deuxième texte, aux objectifs similaires mais centrés sur Wikisource (bibliothèque de textes en ligne librement accessibles sous licence libre).

FrancAutrices : le jeu

Pour les cinq années du projet, les sans pagEs avaient produit un fanzine. À l’occasion des 10 ans, les sans pagEs ont décidé de produire le jeu de cartes FrancAutrices ! L’initiative est le fruit d’une collaboration avec Wiki in Africa et Le Deuxième texte, portée principalement par Jorune, Florence Devouard et Natacha Rault. Le jeu de cartes vise à faire connaître des bijoux de la littérature francophone d’écrivaines. Le jeu utilise des citations de Wikiquote, ajoutées en partie durant la campagne internationale #SheSaid organisée par Wiki in Africa. Le jeu comprend aussi de magnifiques portraits d’autrices dessinés par Claire Gaudriot, une illustratrice française. Le design du jeu a été réalisé par une designeuse sud-africaine, Thereza Shaw. FrancAutrices est le résultat de deux années de discussions entre Le deuxième texte, qui a produit le jeu Chron’Autrices en 2025, Wiki In Africa, qui s’est investi dans la campagne SheSaid et le design du jeu, et les sans pagEs, qui ont piloté la Quinzaine des autrices francophones sur Wikipédia, ce qui a permis d’identifier les écrivaines à introduire sur Wikiquote. FrancAutrices sera mis à disposition de la communauté wikimédienne et du grand public durant Wikimania, le grand rassemblement annuel du mouvement qui se tient cette année à Paris fin juillet, et ses créatrices espèrent qu’il contribuera à la visibilisation de ces autrices remarquables.

À propos

Créé le 26 juin 2016, le projet les sans pagEs vise à réduire les biais de genre sur Wikipédia et les autres projets Wikimédia francophones, en cherchant à la fois à augmenter la part de contributrices et à améliorer le contenu autour des femmes et des minorités de genre sur les différents projets Wikimédia francophones. En 2017, une association homonyme est fondée à Genève pour soutenir financièrement les différentes activités du projet : éditathons, formations, conférences, achat de matériel documentaire, et financement des déplacements des bénévoles entre autres.

La page projet sur Wikipédia

Site internet

Contacts

Anne-Laure Michel, présidente des sans pagEs – presidence@sans-pages.org

Natacha Rault, directrice exécutive des sans pagEs – natacha@sans-pages.org

Céline Assémat, membre du comité, responsable de la communication – communication@sans-pages.org

pour plus d’information sur la graphie du nom les sans pagEs, voir la FAQ sur le site internet de l’association ↩︎

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