Façonner l’avenir : Appel à contributions ouvert pour WikiConference India 2026

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WikiConference India 2026 Les soumissions de programmes sont désormais ouvertes !

Cette conférence est un espace de création, de partage et d’innovation, et non un simple lieu de participation. Cette année, nous explorons le thème: Repenser les biens communs du savoir et vous invitons à découvrir ensemble comment construire et préserver le savoir partagé. Nous recherchons des propositions qui dépassent les activités traditionnelles d’édition, de mise en ligne et de programmation, et qui proposent de nouvelles façons de participer et de construire le savoir collectivement.

WikiConference India se tiendra à Kochi, au Kerala, du 4 au 6 septembre 2026, dans l’esprit de Namukku Othukoodam (Let’s meet!).

Le patrimoine commun de connaissances en évolution

Le patrimoine commun de la connaissance, sous sa forme numérique, est désormais défini par l’écosystème Wikimedia. L’émergence de nouvelles tendances en matière de recherche et de synthèse basées sur l’IA, de génération de contenu, de traduction automatique et de nouvelles formes d’interaction a engendré de nouveaux défis quant à notre contribution à cet écosystème et à la manière dont les utilisateurs y puisent, souvent inconsciemment.

Pour garantir que la connaissance demeure ouverte, inclusive, sûre et accessible, nous ne pouvons nous contenter de maintenir l’existant : nous devons activement nous adapter pour anticiper l’avenir, et c’est là le cœur de notre vision de programmation. Notre thématique s’inscrit pleinement dans les priorités du mouvement Wikimedia et suit les tendances mondiales observées par la Fondation Wikimedia. À l’heure où la confiance dans l’information en ligne décline et où le contenu généré par l’IA connaît une croissance rapide, le renforcement du savoir communautaire et créé par l’humain est plus crucial que jamais.

Questions clés que nous explorons

Avec quelle efficacité intégrons-nous les sources traditionnelles de savoir – issues des individus, des bibliothèques, du monde universitaire, des galeries et des musées – au sein du patrimoine commun de la connaissance ?

Comment préserver l’intégrité de nos connaissances, garantir la vérifiabilité du patrimoine commun de la connaissance et protéger l’autonomie de nos contributeurs ?

Quelles sont les implications de tous ces changements et perspectives pour celles et ceux qui contribuent aux projets Wikimedia consacrés aux langues indiennes ?

Thèmes centraux

Nous encourageons les propositions qui répondent à nos objectifs fondamentaux et s’inscrivent dans les orientations stratégiques suivantes :

Élaboration d’une feuille de route stratégique : Sessions nous aidant à appréhender l’évolution du paysage numérique, l’essor des nouvelles technologies, ainsi que la pérennité et les perspectives d’avenir de Wikimedia en Inde et en Asie du Sud.

Sessions nous aidant à appréhender l’évolution du paysage numérique, l’essor des nouvelles technologies, ainsi que la pérennité et les perspectives d’avenir de Wikimedia en Inde et en Asie du Sud. Leadership et gouvernance communautaires : Sessions mettant en lumière les initiatives menées par la communauté et la manière dont le leadership citoyen peut pérenniser le partage des connaissances.

Sessions mettant en lumière les initiatives menées par la communauté et la manière dont le leadership citoyen peut pérenniser le partage des connaissances. Nouveaux modèles de participation et de contribution : Sessions relatives à l’amélioration technologique, aux institutions culturelles, aux bibliothèques et aux partenariats entre ressources et contenus.

Sessions relatives à l’amélioration technologique, aux institutions culturelles, aux bibliothèques et aux partenariats entre ressources et contenus. Équité et inclusion des connaissances à travers les langues et les régions : Sessions axées sur le renforcement des projets en langues indiennes et la prise en compte des histoires sous-représentées.

: Sessions axées sur le renforcement des projets en langues indiennes et la prise en compte des histoires sous-représentées. Technologies, outils et écosystème numérique des connaissances en évolution : Exploration des infrastructures, de l’ingénierie des plateformes et du rôle de l’IA.

Nous encourageons spécialement les propositions qui:

Partagent collectivement les expériences et les enseignements pratiques, en proposant des connaissances généralisables.

Mettent en lumière les innovations indépendantes/communautaires reproductibles dans des contextes plus larges.

Créent un espace de dialogue, de développement des compétences et de co-création qui dépasse le cadre d’une seule communauté..

Si vous avez reçu une bourse pour participer, nous vous encourageons tout particulièrement à proposer une session ou à y prendre part ! Que vous soyez un contributeur expérimenté ou un nouveau membre de la communauté, vos idées et vos expériences sont essentielles à l’élaboration d’un programme pertinent et inclusif.

Voies et formats de soumission

Afin d’organiser notre programme collectif, nous vous invitons à soumettre des propositions dans différents formats. Veuillez consulter ci-dessous les formats de session et les durées suggérées pour déterminer le format qui correspond le mieux à votre idée :

Ateliers : 60 à 90 minutes

Panels de discussions: 45 – 60 minutes

Présentations éclair: 5 minutes

Activité interactive : 30 – 45 minutes

Discussions facilitées / Tables rondes :45 – 60 minutes

Démonstrations: 15 – 20 minutes

Présentations par affiches : Les affiches seront présentées sur le lieu de la conférence, permettant des discussions individuelles avec les participants.

Rencontres communautaires

Remarque : les séances hors conférence sont destinées aux réunions informelles après 17h00 (après les heures principales de la conférence) et ne seront pas répertoriées dans le programme principal. Même si votre idée ne rentre pas parfaitement dans l’une de ces catégories exactes, nous voulons quand même l’entendre !

Perspective du mouvement

Nitesh Gill et Nivas à la Wikiconference India 2023: Par Biswarup Ganguly, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

« WikiConference India est avant tout un espace de rencontre, de réflexion et de réinvention pour les communautés. Plus qu’une simple conférence, c’est un moment privilégié où elles prennent conscience de leur rôle et de l’impact de leur travail. WCI 2023 a concrétisé cette vision en réunissant à Hyderabad, pour la première fois depuis 2016, des contributeurs de Wikimedia venus de toute l’Inde et d’Asie du Sud, sous le thème « Renforcer les liens ». Cet événement nous a rappelé que repenser le patrimoine commun de la connaissance, c’est avant tout une question humaine : comment nous nous connectons, collaborons et prenons soin des espaces que nous construisons ensemble. Nous espérons que WCI 2026 poursuivra sur cette voie. » – Nitesh et Nivas, Organisateurs de la WikiConference India 2023

« WikiConference India 2026 est façonnée par la communauté, et le programme en est le cœur. Par le biais de cet appel, nous invitons les contributeurs à partager leurs idées, leurs expériences et leurs questions et à contribuer à la création conjointe des conversations les plus importantes. »

– Equipe centrale d’organisation, WikiConference India 2026

Informations clés et échéances

Soumettez votre proposition :Lien vers la page de soumission Meta-Wiki

Date limite de soumission : 15 juillet 2026

Alors que nous nous apprêtons à nous réunir à Kochi en septembre prochain, n’oubliez pas que le « patrimoine commun de la connaissance » vous appartient aussi. Nous ne pouvons le repenser sans votre voix, votre leadership et votre créativité. Soumettez votre proposition dès aujourd’hui et contribuez à définir la feuille de route.

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