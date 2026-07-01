Leçons tirées du soutien aux communautés francophones Wikimedia en Afrique : une réflexion sur six mois

Au cours des six derniers mois, le rôle de coordinatrice de la communauté francophone d’Africa Wiki Women (AWW) a été une expérience d’apprentissage enrichissante. Dans ce cadre, j’ai soutenu des programmes visant à renforcer la participation, les compétences et les contributions des Wikimédiens francophones à travers l’Afrique. Mes responsabilités comprenaient notamment l’engagement communautaire, l’accompagnement des contributeurs, la communication et la coordination des programmes. Cette expérience m’a surtout permis d’apprendre des leçons précieuses sur le leadership, la collaboration et la construction de communautés.

L’un des résultats les plus encourageants de cette période a été la croissance de la communauté francophone. En janvier, la communauté comptait environ 100 membres. Grâce à des actions continues de sensibilisation, de suivi et d’engagement, elle a connu une croissance d’environ 70 %, atteignant près de 170 membres en six mois. Cette progression a montré l’importance d’une communication régulière et de la création d’opportunités permettant aux personnes d’apprendre, de contribuer et d’entrer en contact les unes avec les autres. Si vous êtes francophone vivant en Afrique ou originaire d’un pays africain, vous êtes les bienvenus pour rejoindre le groupe WhatsApp.

Renforcement d’une communauté francophone africaine plus solide

Lors d’une des sessions Zoom du programme French Skill-Up, où j’ai animé la discussion en français.

Durant cette période, j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’équipe AWW pour soutenir des initiatives telles que le programme de mentorat des compétences sur Wiki pour les mentorés francophones, le programme French Skill Up, Give to Gain et EditHer. Mon rôle consistait à promouvoir ces opportunités, à intégrer les participants, à accompagner les contributeurs tout au long des programmes, à faciliter la communication et à encourager une participation active.

Compétences développées au fil du parcours

L’une des principales leçons que j’ai apprises est que la croissance d’une communauté ne se limite pas à l’organisation d’activités. Les personnes restent engagées lorsqu’elles se sentent accueillies, soutenues et connectées à un objectif commun (contribuer au savoir libre et aider à réduire l’écart de genre dans les projets Wikimedia). Une communication régulière avec les membres de la communauté m’a permis de mieux comprendre leurs besoins et leurs défis, et ainsi d’apporter un soutien plus efficace.

Cette expérience a également contribué de manière significative à mon développement personnel et professionnel. J’ai appris à planifier et gérer des réunions sur Zoom, à modérer des sessions en ligne, à créer et administrer des pages Meta, à mettre en place des classes Google Classroom et à soutenir des activités de formation virtuelle. Grâce aux échanges réguliers avec les membres de la communauté, les mentors et les participants, mes compétences en communication se sont considérablement améliorées. Le fait d’engager des conversations, de répondre aux questions, d’assurer le suivi des activités et de fournir des orientations m’a permis de gagner en confiance dans la communication avec des groupes diversifiés.

Une autre leçon importante a été la valeur du travail d’équipe. Collaborer avec l’équipe AWW m’a montré comment la coopération renforce la mise en œuvre des programmes et crée un environnement de soutien à la fois pour les organisateurs et les participants. Les sessions de formation mensuelles ont non seulement renforcé mes compétences techniques, mais ont également souligné l’importance de l’apprentissage continu et du partage des connaissances.

Collaboration et perspectives communautaires

Avec le recul, une idée clé se dégage : les communautés solides se construisent grâce à un soutien constant, un engagement significatif et des opportunités de développement. Les programmes de formation sont importants, mais le mentorat, l’encouragement et la reconnaissance sont tout aussi essentiels pour maintenir la participation et aider les contributeurs à s’épanouir.

En regardant vers l’avenir, je crois que l’élargissement des opportunités de mentorat, le soutien aux nouveaux leaders communautaires et le maintien de canaux de communication solides continueront à renforcer la communauté francophone Wikimedia en Afrique. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble au cours des six derniers mois et reconnaissante pour l’opportunité de contribuer à un mouvement qui promeut le savoir libre à travers l’Afrique.

Ce parcours a renforcé ma conviction que lorsque les personnes sont soutenues, encouragées et connectées, elles sont non seulement en mesure de contribuer, mais aussi d’inspirer les autres à faire de même.

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