Wikimedia Côte d’Ivoire reçue en Afrique du Sud par la CEO de la Wikimedia Foundation

Johannesburg, Afrique du Sud. Du 28 au 31 mai 2026, Wikimedia Côte d’Ivoire a vécu un moment particulièrement marquant de son histoire. Représentée par son président, Donatien Kangah, et sa directrice, Emmanuelle Kakou, l’organisation a été invitée à Johannesburg par Bernadette Meehan, la nouvelle CEO (directrice générale) de la Wikimedia Foundation, qui effectuait une visite de communautés wikimediennes en Afrique.

Cette invitation revêt une signification particulière pour la communauté wikimedienne ivoirienne. Wikimedia Côte d’Ivoire et Wikimedia South Africa sont les deux communautés rencontrées par la nouvelle directrice générale de la fondation Wikimedia, dans le cadre de sa visite en Afrique. Ce geste constitue une véritable marque de confiance et de reconnaissance. Il est le fruit de plusieurs années d’engagement, de passion et de travail en faveur du partage libre des connaissances.

Échanges et collaboration au menu de la rencontre

Le point fort du séjour a été la rencontre bilatérale organisée le 29 mai 2026 entre les représentants de Wikimedia Côte d’Ivoire et la directrice générale de la Wikimedia Foundation. Les échanges ont porté sur les réalisations de l’organisation ivoirienne et ses ambitions pour les années à venir ainsi que sur les préparatifs de Wiki Indaba 2026, la plus importante conférence africaine du mouvement Wikimedia, qui se tiendra du 13 au 15 novembre 2026 à Abidjan (Côte d’Ivoire), une première en Afrique occidentale francophone.

Le même jour, Donatien Kangah et Emmanuelle Kakou ont participé à une réunion de la communauté Wikimedia Afrique du Sud à l’Institut Goethe de Johannesburg. Cette rencontre a également été l’occasion de présenter Wikimedia Côte d’Ivoire ainsi que l’état d’avancement des préparatifs de Wiki Indaba 2026 aux membres de Wikimedia ZA, suscitant intérêt et encouragements.

Le séjour de la délégation ivoirienne a aussi permis un briefing avec l’équipe de communication de la Wikimedia Foundation consacré à Wiki Indaba 2026. De nombreux autres échanges, informels, avec des membres de la Wikimedia Foundation et de la communauté sud-africaine ont également été enregistrés. Ces discussions ont renforcé les liens entre les différentes communautés du mouvement et ouvert de nouvelles perspectives de collaboration.

À quelques mois de la conférence Wiki Indaba 2026 à Abidjan, cette rencontre constitue également un signal fort. Elle témoigne de l’intérêt porté par la Wikimedia Foundation aux efforts déployés par la communauté ivoirienne et renforce la détermination de cette dernière à offrir à l’Afrique et au mouvement Wikimedia une conférence mémorable.

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