Africa Wiki Challenge 2026 : une mobilisation réussie autour du thème «  Eau, source de vie en Afrique » à Madagascar

Africa Wiki Challenge (AWC) est une initiative organisée par Open Foundation West Africa afin de renforcer la représentation de l’Afrique sur les projets Wikimedia. Pour son édition 2026, placée sous le thème « Water for Life – L’eau, source de vie en Afrique », la campagne invite les contributeurs à créer, améliorer et enrichir des contenus sur les ressources en eau, les infrastructures d’assainissement, la gouvernance de l’eau et les solutions locales face aux défis liés à cette ressource essentielle.

Participant(e)s de l’Africa Wiki Challenge 2026 à Madagascar

Cette année, Madagascar a eu l’opportunité de prendre part à la campagne, Africa Wiki Challenge 2026 à Madagascar. L’initiative avait pour objectif de développer les contenus consacrés aux cours d’eau et aux ressources hydriques du pays sur Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata, tout en formant de nouveaux contributeurs capables de poursuivre cet effort de documentation au-delà du concours.

Dans le cadre d’Africa Wiki Challenge 2026 Madagascar, l’initiative communautaire, Wiki Malagasy Language and Environment de la campagne a choisi de collaborer avec l’Université Polytechnique d’Avaradrano MASCA, à Sabotsy Namehana, Antananarivo afin de sensibiliser les étudiants à la contribution aux projets Wikimedia. Cette collaboration a donné lieu à un atelier de formation réunissant 17 étudiants de première et troisième années de la filière Communication, tous nouveaux contributeurs.

Au cours de la formation, les participants ont été initiés aux principes des connaissances libres ainsi qu’à la contribution sur Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikidata. Ils ont appris à créer et améliorer des articles, à importer des images sous licence libre et à enrichir les données structurées sur Wikidata. Tous les participants étaient de nouveaux contributeurs et ont manifesté un vif intérêt pour poursuivre leurs contributions après cette première expérience.

L’une des approche de cette édition à Madagascar a été la mise à disposition de listes d’articles à créer ou à améliorer, permettant d’accompagner les nouveaux contributeurs dans le choix de leurs sujets. Une attention particulière a été portée aux cours d’eau de Madagascar, avec des listes d’articles à développer ou à enrichir afin d’améliorer la couverture de ce patrimoine naturel sur Wikipédia. Cette démarche s’inscrit également dans la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et dans les priorités de développement du continent, qui mettent l’accent sur la gestion durable des ressources naturelles et l’accès équitable à l’eau.

La campagne nationale s’est déroulée du 1er juin au 4 juillet 2026. Au total, 32 participants se sont inscrits et ont pris part à la campagne. Dès son lancement, les contributeurs expérimentés dont certains membres bénévoles de la Wikimedia User Group Madagascar se sont mobilisés pour créer et améliorer des articles, enrichir les données de Wikidata et téléverser des images sur Wikimedia Commons en lien avec le thème de l’eau. Cette collaboration entre contributeurs expérimentés et nouveaux bénévoles a permis d’obtenir des résultats encourageants. Au cours de la campagne, les participants ont créé 52 nouveaux articles, amélioré 142 articles existants, effectué un total de 1 340 modifications, téléversé 366 fichiers multimédias sur Wikimedia Commons et généré plus de 4 040 consultations d’articles. Ces résultats témoignent à la fois de la productivité des participants et de la contribution significative de la campagne à l’amélioration des connaissances sur les ressources en eau de Madagascar à travers les différents projets Wikimedia.

Les cinq premiers contributeurs les plus actifs ont été récompensés lors de la cérémonie de clôture organisée le samedi 4 juillet 2026, en reconnaissance de la qualité et de la quantité de leurs contributions tout au long de la campagne Africa Wiki Challenge 2026 à Madagascar. La première estFiavi14, suivi deZATSY Mitarimy en deuxième place, la troisième place est Lalinah et les quatrièmes Gaël RALANTONIRINA et Rufhar. Cette distinction visait à valoriser leur engagement dans l’amélioration et la création de contenus liés aux ressources en eau sur les projets Wikimedia, ainsi que leur implication constante malgré les contraintes rencontrées. Les prix remis ont également permis d’encourager les autres participants à poursuivre leurs contributions et à renforcer leur participation aux initiatives de connaissance libre.

Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’initiative « Water for Life » à Madagascar dans le cadre d’Africa Wiki Challenge 2026, en apportant notre pierre à la documentation des connaissances liées à l’eau sur les projets Wikimedia. Toutefois, en raison du temps limité, nous n’avons pas pu explorer pleinement toute la richesse du sujet, notamment la diversité des sources d’eau à Madagascar qui aurait pu enrichir davantage les contenus. Nous prévoyons donc de poursuivre ce travail au-delà de la campagne.

Nous remercions Open Foundation West Africa pour nous avoir donné l’opportunité de participer à Africa Wiki Challenge 2026 et de contribuer à cette initiative dédiée à la documentation des connaissances liées à l’eau à Madagascar.

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