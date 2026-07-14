En avant pour Wiki Indaba 2026, à Abidjan !

Chaque année, Wiki Indaba réunit les communautés Wikimédia du continent africain pour un moment fort d’échanges, d’apprentissage et de collaboration. Conférence panafricaine par excellence, elle est devenue au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour les wikimédiens et wikimédiennes qui construisent, documentent et défendent le savoir libre partout en Afrique.

Cette année, c’est à Abidjan que rendez-vous est donné, autour du thème « L’avenir de l’Afrique : équité des connaissances et innovation ». Wikimédia Côte d’Ivoire (WikiCiv) co-organise Wiki Indaba 2026 aux côtés de Wiscom. Une édition inédite en Afrique occidentale francophone.

Le parcours de Wikimedia Côte d’Ivoire au sein du mouvement Wikimedia lui vaut cette organisation de la conférence wikimedienne continentale. Accueillir cette édition Wiki Indaba, c’est aussi l’occasion de montrer un autre visage du wikimédisme* ivoirien : une communauté engagée, diverse, et déterminée à faire rayonner le savoir libre en Côte d’Ivoire et bien au-delà.

Le comité d’organisation à l’œuvre

Les préparatifs de Wiki Indaba 2026 vont bon train. Le 1er juin 2026, les wikimediens et wikimediennes africain(e)s ont été invité(e)s à soumettre des communications et des demandes de bourses de participation à la conférence.

Les appels à communications et à bourses pour Wiki Indaba 2026 ont respectivement été clos le 5 juillet 2026 et le 30 juin 2026. La phase de dépouillement des communications et à bourses soumises est en cours. Les résultats seront communiqués dans les prochaines semaines.

Un appel à toutes les voix du mouvement

Pour célébrer la richesse linguistique du mouvement Wikimédia en Afrique, le comité d’organisation de Wiki Indaba 2026 lance un appel à toutes les communautés et à tous les affiliés du continent. Pour la réalisation d’une courte vidéo (1 minute, au maximum) dans laquelle un(e) membre de leur communauté énonce le thème de Wiki Indaba 2026 – « L’avenir de l’Afrique : équité des connaissances et innovation » – dans sa langue locale et partage, en quelques mots, sa compréhension dudit thème.

Ces contributions seront rassemblées dans une vidéo collaborative qui mettra en lumière la diversité des langues, des cultures et des voix qui font la force du mouvement Wikimédia en Afrique. Du swahili au haoussa, de l’arabe au yoruba, de l’igbo au zoulou, en passant par le bambara, le lingala, le wolof ou toute autre langue africaine, chaque voix compte et contribuera à faire de cette initiative un symbole fort de l’unité dans la diversité.

La date limite de soumission des vidéos est le 20 juillet 2026. Et les vidéos sont déposées via le lien ci-contre : https://forms.gle/hmDcTdZJK7VKymmt7

Une expérience à l’ivoirienne

Au-delà des sessions de travail, les bénévoles et participants venus des quatre coins du continent vivront une expérience résolument ivoirienne. Hospitalité, chaleur humaine, richesse culturelle. Abidjan a beaucoup à offrir. Et tout se met progressivement en œuvre pour que cette édition reflète l’identité et la générosité de la communauté qui l’accueille.

Bien plus qu’une conférence et une célébration du savoir libre, Wiki Indaba 2026 sera un moment de convivialité, portée par une communauté ivoirienne ravie d’ouvrir ses portes et ses bras au reste du continent.

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** pratique wikimedienne ou fait de pratiquer Wikimedia et ses projets

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