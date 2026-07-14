L’inclusivité linguistique à Wikimania 2026 : interprétation en direct et bien plus encore

Pour l’équipe d’organisation principale de Wikimania 2026, tout est une question d’inclusivité. Permettre l’usage de plusieurs langues rend les contenus accessibles au plus grand nombre. Cela favorise également la cohésion sociale, puisque chacun peut écouter et partager ses connaissances dans sa propre langue maternelle.

Si la traduction automatique a permis d’accélérer la production de traductions de base, la communauté Wikimédia continue de s’appuyer sur des contributeurs pour relire, interpréter et contextualiser les savoirs – une étape indispensable pour les rendre pertinents aux yeux des différents publics à travers le monde. De plus, évoluer dans un environnement multilingue cultive l’empathie et l’humilité : cela nous rappelle l’effort nécessaire pour comprendre réellement d’autres cultures et d’autres langues.

À Paris, nous allons tester des approches inédites à Wikimania en matière de traduction et d’interprétation. Voici un aperçu de ce qui change cette année, de ce qui vous attend et de la manière dont vous pouvez participer.

Diversité linguistique, interprètes sur place

La préparation de Wikimania Paris a été l’occasion idéale pour repenser notre gestion du multilinguisme et expérimenter de nouvelles solutions. Nous tenions particulièrement à renforcer la participation des francophones et des personnes issues de pays francophones, historiquement sous-représentés lors de l’événement. Cette année, au moins 36 sessions se dérouleront en français ou adopteront un format multilingue incluant le français, y compris lors des rencontres et des événements pré-conférence.

Pour la toute première fois, Wikimania proposera un service d’interprétation simultanée sur place vers quatre langues officielles : l’arabe, l’anglais, l’espagnol et le français, qui figurent parmi les six langues les plus parlées au monde.

En partenariat avec l’agence de traduction Global Voices, nous assurerons cette interprétation en direct pour quatre volets du programme. Sur Eventyay, les sessions concernées seront signalées par une icône de globe terrestre 🌐. (Des casques d’écoute seront mis à votre disposition dans les salles correspondantes et devront être restitués à la fin de chaque session).

Enregistrements avec Lingua Libre

Lingua Libre, un projet porté par Wikimédia France, est également mis à l’honneur. Une cabine d’enregistrement sera installée pendant l’événement pour inviter les participants à enregistrer des mots, des expressions et des phrases sous licence libre.

Plus connu sous le nom de LiLi, Lingua Libre est une médiathèque linguistique participative qui publie son corpus audiovisuel sur Wikimedia Commons comme un bien public numérique. Ce projet joue un rôle crucial dans la promotion de la diversité linguistique et la préservation des langues en danger d’extinction.

Devenez bénévole pour encadrer le sous-titrage automatique

Pour les salles ne disposant pas d’interprétation en direct, nous étudions actuellement un nouveau système de sous-titrage basé sur la traduction automatique. Ce projet pilote nécessitera simplement une supervision légère, consistant à alerter l’équipe technique en cas de bug ou de dysfonctionnement du système. Aucune formation préalable n’est requise.

Le nombre de salles que nous pourrons équiper dépend entièrement de votre mobilisation. Si vous êtes assez nombreux, nous pourrions même étendre ce dispositif aux salles virtuelles pour offrir une expérience en ligne encore plus immersive !

Si vous souhaitez vous porter volontaire pour cette mission – que ce soit sur place ou à distance –, écrivez-nous dès maintenant à wikimania@wikimedia.org.

Des contenus traduits par et pour la communauté

Au-delà du programme de la conférence, nous avons fait en sorte que la documentation officielle de Wikimania soit accessible dans nos quatre langues officielles pour 2026. Comme chaque année, le Wiki de Wikimania est également traduit dans de nombreuses autres langues grâce à notre formidable communauté internationale de bénévoles et d’affiliés, nous permettant de toucher un maximum de personnes au sein du mouvement.

Nous remercions toutes les personnes qui rendent possible cette approche multilingue à Wikimania Paris et qui soutiennent nos efforts pour expérimenter de nouvelles méthodes de travail. En ouvrant nos cœurs et nos esprits, nous pouvons explorer ensemble comment la diversité linguistique et l’inclusivité peuvent favoriser une meilleure compréhension internationale.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction