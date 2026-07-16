Africa Wiki Women poursuit son engagement en faveur de la communauté francophone avec un atelier Skill Up consacré au podcasting

Après le succès de sa première session Skill Up organisée en février 2026 pour la communauté francophone, Africa Wiki Women (AWW) a poursuivi son programme de renforcement des capacités avec un nouvel atelier en ligne consacré à l’initiation au podcasting. Organisée le 4 avril 2026, cette formation s’inscrit dans la volonté de l’initiative d’accompagner les contributrices et contributeurs francophones dans le développement de compétences numériques complémentaires à la contribution aux projets Wikimedia.

Pendant deux heures, les participant·e·s ont découvert les fondamentaux du podcasting : comprendre ce qu’est un podcast, apprendre les étapes de sa conception, explorer les outils de production et identifier les bonnes pratiques pour créer un contenu audio accessible et engageant.

Au-delà des aspects techniques, l’atelier a mis l’accent sur le potentiel du podcast comme outil de transmission des connaissances, de sensibilisation et de valorisation des récits africains. Les échanges ont également encouragé les femmes africaines à utiliser leur voix pour raconter leurs histoires, partager leurs expériences et contribuer à une meilleure représentation des perspectives africaines dans les espaces numériques.

La session était animée par René Jackson, avec la modération de Mammysou17 et Melcatherine, qui ont accompagné les participant·e·s tout au long des présentations et des discussions.

L’atelier visait également à favoriser l’émergence de nouveaux projets de podcasts et à développer des compétences pratiques en production de contenus audio adaptés aux plateformes numériques.

Mettre les compétences en pratique grâce à un édit-a-thon

Comme pour chaque session Skill Up, la formation a été suivie d’un concours d’édit-a-thon. Ouvert du 6 avril au 6 mai 2026, le concours portait sur le thème Women Pioneers (Femmes pionnières).

Cette campagne invitait les contributrices et contributeurs du monde entier à créer, traduire ou améliorer des articles consacrés à des femmes ayant marqué l’histoire par leur engagement en faveur des droits des femmes, leur influence sur les politiques publiques ou leurs initiatives ayant contribué à l’autonomisation des femmes.

À travers cette campagne, Africa Wiki Women poursuivait plusieurs objectifs : enrichir les contenus consacrés aux femmes encore sous-représentées sur Wikipédia, réduire le biais de genre, encourager la contribution continue après les formations et offrir aux participant·e·s une occasion concrète de mobiliser les compétences acquises lors de l’atelier.

Renforcer les capacités des communautés francophones

L’édit-a-thon du Skill Up de juin se poursuit jusqu’au 20 juillet. Vous avez encore le temps d’y participer si vous souhaitez contribuer. Nous vous encourageons à rejoindre la campagne et à apporter votre contribution !

Avec cette nouvelle session, Africa Wiki Wome confirme son engagement à développer des espaces d’apprentissage inclusifs pour les communautés francophones. En diversifiant les compétences proposées, de la contribution sur Wikipédia à la création de contenus audio, l’initiative contribue à renforcer les capacités des participantes et participants tout en favorisant une meilleure visibilité des savoirs et des voix africaines dans l’écosystème numérique.

Les ateliers Skill Up constituent désormais un rendez-vous régulier pour les communautés francophones, offrant des opportunités d’apprentissage, de collaboration et d’engagement durable au sein du mouvement Wikimedia.

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