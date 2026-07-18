Documenter le patrimoine des peuples autochtones : une formation de Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia

Imaginez un monde dans lequel chaque être humain peut librement prendre part au partage de la totalité des connaissances humaines. C’est ce que nous construisons.

L’une des plus grandes forces du mouvement Wikimedia est que toute personne peut contribuer à rendre accessibles au monde entier les connaissances sur sa communauté, sa culture et son histoire. Tel était l’objectif d’une formation organisée par l’Éscuela de lideresas, un programme du groupe d’utilisatrices Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia (MLA), au cours de laquelle les participantes féminines ont appris à contribuer à Wikipédia et à Wikimedia Commons tout en documentant une manifestation culturelle de grande importance pour la Bolivie.

L’École des femmes latino-américaines a pour objectif de recruter et d’encourager davantage de femmes à rejoindre la communauté du mouvement Wikimedia. À l’absence de représentativité des femmes sur Wikipédia, nous devons ajouter le peu d’informations présentes dans les articles concernant certains pays d’Amérique latine. Notre intention est de réduire ces deux écarts, car nous croyons aux bénéfices d’une représentation équitable des voix et des perspectives. Dans nos formations destinées aux femmes, nous cherchons à produire un contenu diversifié et de qualité qui représente la pluralité des femmes latino-américaines et leurs expériences. Il s’agit de cours en ligne, dispensés à distance, avec un programme de formation théorique et des ateliers pratiques.

À la suite de nos cours, l’article Festival de Pueblos Originarios de la Región Andina de Cochabamba a été créé. Il est consacré à une célébration qui réunit différentes communautés autochtones afin de préserver et de diffuser leurs expressions culturelles, leurs traditions, leurs savoirs ancestraux et leur patrimoine. La création de ce contenu a permis aux participantes de mettre en pratique les règles de Wikipédia relatives à la vérifiabilité, à l’utilisation de sources fiables et à la rédaction encyclopédique, tout en contribuant à réduire une lacune de connaissance qui affecte encore de nombreux sujets liés aux peuples autochtones d’Amérique latine. Ces communautés autochtones ont une présence limitée dans les espaces numériques.

Lorciana, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Nous souhaitions contribuer à ce que l’histoire, les traditions et les expressions culturelles de ces petites communautés fassent partie des connaissances partagées par toute l’humanité.

La représentation des communautés autochtones d’Amérique latine est très inégale sur Internet. De nombreuses expressions culturelles, festivités et manifestations traditionnelles sont peu documentées dans les projets de connaissance libre, principalement en raison du manque de sources écrites, ce qui limite leur visibilité et rend difficile l’accès à ces informations pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants et le grand public. Intégrer ces contenus à Wikipédia constitue un moyen concret de préserver et de diffuser ce patrimoine afin de contribuer à la connaissance d’un public mondial.

Au cours de la formation, 32 photographies du festival ont été importé sur Wikimedia Commons, enrichissant le dépôt d’images sous licence libre disponible pour tous les projets Wikimedia. Ces photographies documentent des aspects du festival tels que les vêtements traditionnels, les danses, la musique, les cérémonies et la participation des différentes communautés, et constituent un précieux témoignage visuel d’une célébration qui fait partie du patrimoine culturel de l’humanité.

L’impact de ces contributions va bien au-delà de l’article créé. Étant disponibles sous licences libres, les images pourront illustrer des articles de Wikipédia dans différentes langues et être réutilisées dans des projets éducatifs, des recherches universitaires, des supports de diffusion et d’autres initiatives culturelles à travers le monde. Chaque fichier ajouté à Wikimedia Commons représente une ressource qui restera disponible pour les générations futures et qui pourra continuer à enrichir l’écosystème de la connaissance libre.

Lorciana, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Cette formation a produit des résultats concrets pour le mouvement Wikimedia. Les participantes féminines ont acquis les compétences nécessaires pour contribuer aux projets Wikimedia et ont également apporté des contributions de grande valeur à la préservation du patrimoine culturel et à la visibilité de communautés qui sont historiquement restées invisibilisées.

La prochaine étape consistera à apprendre aux participantes à traduire correctement cet article ainsi que d’autres articles dans différentes langues au sein de Wikipédia, car chez Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia, nous croyons que chaque nouvelle contributrice renforce la connaissance libre, mais aussi que chaque article et chaque image ajoutés représentent une opportunité de construire un Internet plus diversifié, plus inclusif et plus représentatif de la richesse culturelle de l’Amérique latine.

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