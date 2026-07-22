Ce que j’ai appris en participant à Edit Her Campaign : entre Défis, Découvertes et Persévérance

Lorsque j’ai rejoint l’édition d’avril d’Edit Her Campaign, je pensais avoir une idée assez claire du travail qui m’attendait. En réalité, j’avais largement sous-estimé l’ampleur de la tâche !

Créer des biographies de qualité sur Wikipédia demande bien plus que de simples recherches. Il faut trouver des sources fiables, vérifier chaque information, respecter les critères de notoriété et s’assurer que le contenu répond aux standards de Wikipédia. Dès mes premières contributions, j’ai compris que cette campagne allait être un véritable défi, mais aussi une formidable opportunité d’apprentissage.

À la découverte de femmes inspirantes

Au fil des semaines, j’ai eu le plaisir de créer plusieurs articles consacrés à des femmes inspirantes :

Irene Muthoni Kasalu

Nana Akua Owusu Afriyie

Rose Museo Mumo

Pamela Awuor Ochieng

Mercy Chebeni

Chaque article m’a permis de découvrir des parcours remarquables de femmes africaines qui contribuent au développement de leurs communautés et de leurs domaines d’expertise. J’ai particulièrement apprécié le sentiment de participer à la réduction du fossé de représentation des femmes sur Wikipédia.

Derrière chaque article, un véritable travail de recherche

L’une des leçons les plus importantes que j’ai retenues est qu’un article Wikipédia ne se construit pas en quelques heures. Certaines sources étaient difficiles à trouver, certaines informations nécessitaient plusieurs vérifications et il fallait constamment s’assurer du respect des règles encyclopédiques.Cette expérience m’a permis de développer mes compétences en recherche documentaire, en vérification des sources et en rédaction encyclopédique.

Le soutien qui fait la différence

Comme beaucoup de contributrices, j’ai rencontré des moments de doute. Heureusement, je n’étais pas seule.Je tiens à remercier chaleureusement Amarachi, dont le soutien tout au long de cette édition a été précieux. Ses conseils, ses encouragements et sa disponibilité m’ont aidée à avancer avec confiance et à surmonter les difficultés rencontrées pendant la campagne.

Cette expérience m’a donné envie d’aller encore plus loin. Si j’ai commencé cette campagne en sous-estimant le travail à accomplir, je la termine avec une meilleure compréhension de l’impact que peuvent avoir nos contributions lorsqu’elles rendent visibles des femmes dont les histoires méritent d’être racontées. Edit Her Campaign n’a pas seulement enrichi Wikipédia ; elle a également enrichi mon parcours de contributrice. Et ce n’est que le début.

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