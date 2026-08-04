Digitalize Youth Project 2025 Burkina Faso & Tchad, créer un article sur Wikipédia, un apprentissage, une discipline

Le projet Digitalize Youth Project 2025 est une initiative de Wikimediens en résidence (WiR) qui vise à combler les lacunes de contenu sur Wikidata et Wikipédia. L’axe majeur de travail se fonde sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.

Octobre avec marque une étape significative du parcours de la résidence wikimédienne, débuté en Août 2025. Il s’agit en effet du mi-parcours pour cette expérience.

Des formations et heures de bureau encadrent la démarche suivant les objectifs définis.

Research/Investigation

L’engagement de la communauté du Burkina Faso reste continu et des contributeurs se démarquent davantage. Au-delà de celui-ci, la crainte de ces derniers par rapport à Wikipedia est la suppression d’articles qu’il crée. Zeinab S. me confie lors des relectures de brouillons:

“Je m’améliore et je ne savais pas qu’un article que je crée puisse rester plus de six heures sans recevoir un bandeau ou même être supprimé”

La communauté du Tchad a rejoint le projet et les participants expriment un enthousiasme et un besoin de compétences sur Wikidata qui pour la plupart ne maîtrise pas encore, bien qu’étant pour certains contributeurs sur Wikipédia ou commons wikimedia.

Une session a été faite avec ceux désireux d’ apprendre Wikidata et nous avons pu faire quelques contributions.

Une initiative de célébration des meilleurs contributeurs mensuels a été lancée; ils recevront une prime pour leur remboursement de données. Pour ce mois, deux contributeurs sont à célébrer; il s’agit de Zeinab S. et Lingane C.

Résultats du mois de octobre

47 sujets créés sur Wikidata et plusieurs ajouts de déclaration ;

04 articles créés sur Wikipedia et des brouillons en cours de relecture.

Exemple de contributions

Wikidata: Andreas Koumato (Q136483106)

Wikipédia: e-Burkina, Simplon Burkina Faso

Défis

De la course aux contributions, il survient la quête de la qualité qui garantit la fiabilité des articles sur Wikipédia, d’où le nombre timide d’articles créés sur Wikipedia. Les contributeurs dès lors respectent les processus de création en passant par les brouillons et la relecture et wification des futurs articles. Ceux-ci deviennent de plus en plus confiants en contribution sur les projets wikimediens (Wikidata et Wikipedia).

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