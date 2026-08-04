Diversité, Inclusion, and Créativité : l’expérience Team Challenges de la Wikimania 2026

Un nouveau concept a attiré notre attention lors de la Wikimania 2026 : le Team Challenges. Précédant le Hackathon, cette nouvelle initiative a été conçue pour réunir des personnes aux compétences, expériences, intérêts variés, issues aussi bien de milieu technique que non technique, et les faire collaborer autour d’un challenge commun : créer et améliorer les outils de l’écosystème Wikimédia afin de co-concevoir les réponses aux besoins des diverses communautés.

Expérience pilote, cet espace au sein de la Wikimania a exploré de nouvelles façons de construire le savoir au sein du mouvement Wikimédia. Loin d’être une compétition, il est devenu un laboratoire collaboratif où la diversité des points de vue devenait une richesse pour développer de nouvelles idées.

C’est dans ce contexte que la Team 09S – Amériques a été constituée, mêlant des participants de différents pays qui, durant deux journées intensives, ont collaboré à une proposition d’utilisation et de réutilisation de requêtes Wikidata via l’outil Query Reuser.

L’un des aspects les plus remarquables de l’expérience est que la plupart des membres de l’équipe ne s’étaient rencontrés qu’en ligne. Ils n’avaient jamais travaillé ensemble et étaient issus de communautés Wikimédia très différentes. Finalement, cette diversité est devenue l’une des plus grandes forces de l’équipe.

De la diversité des expériences naissent les meilleures idées

Chaque participant est arrivé avec ses propres centres d’intérêts, ses compétences et ses expériences. Certains avaient une solide expérience du développement d’outils, d’autres avaient une parfaite connaissance de Wikidata ou de la programmation ou de la traduction. Les participants évoluaient dans différents milieux professionnels : patrimoine culturel, histoire, environnement ou langues indigènes et c’était une toute première participation à ce type d’espace collaboratif pour certains.

L’un des aspects les plus gratifiants de cette expérience a été de voir que ces différences n’ont jamais été un frein à la collaboration. Au contraire, elles ont permis d’élargir le champ des possibles pour trouver de nouvelles solutions.

L’écoute active, l’échange de points de vue et une sincère curiosité de l’expérience d’autrui ont enrichi les échanges et contribué à la solution.

Mobiliser l’intelligence collective

L’une des plus belles leçons de cette expérience a été de se rendre compte que le savoir ne réside pas seulement dans l’expertise technique ou la maîtrise des outils. La révélation de sa véritable valeur s’est faite quand les idées ont commencé à s’interconnecter.

Une question d’une communauté a trouvé sa réponse dans l’expérience d’une autre. Une difficulté dans le domaine du patrimoine culturel a pu être aplanie par une expertise en open data. Un besoin lié à la biodiversité s’est vu offrir de nouvelles possibilités avec Wikidata. Progressivement, le défi n’était plus l’affaire de personnes isolées mais le fruit d’une construction collective.

Il était devenu un exercice de co-création où chaque contribution ouvrait la voie à de nouvelles possibilités.

Des enjeux locaux vers une vision partagée

Même si chaque participant a abordé le défi sous un angle différent, des thématiques communes ont rapidement émergé : patrimoine historique, histoire, patrimoine culturel, environnement et domaine public.

Ces sujets, d’une importance cruciale en Amérique Latine, se sont imposés comme axes prioritaires où des outils tel Query Reuser pouvaient ouvrir de nouvelles pistes d’utilisation de l’information, de découverte de données, et de renforcement des projets Wikimédia. Plutôt que de résoudre un problème, l’équipe a commencé à imaginer toutes les possibilités susceptibles de bénéficier aux différentes communautés.

Apprendre de la diversité

Un autre aspect particulièrement enrichissant de cette expérience a été de voir collaborer d’égal à égal des personnes avec des niveaux d’expérience très différents au sein du mouvement Wikimédia.

Par exemple, des participants relativement nouveaux dans écosystème Wikimédia posaient des questions que les plus anciens ne pensaient plus à se poser. Inversement, les wikimédiens les plus expérimentés élargissaient la réflexion dans une perspective internationale, expliquant comment une idée née en Amérique Latine pouvait solutionner les besoins d’autres communautés au sein du mouvement et dans des contextes linguistiques différents.

Chaque contribution enrichit le débat. La diversité devient bien plus qu’une caractéristique de l’équipe, elle s’impose comme le véritable moteur du processus créatif.

Bien plus qu’un résultat, une aventure

A la fin des sessions, la production de l’équipe est bien plus qu’une simple proposition technique. C’est désormais un réseau de personnes qui partagent des centres d’intérêts communs, des nouveaux savoirs et des opportunités de collaboration à venir.

Les idées développées durant ces deux journées sont un point de départ, un premier prototype. Beaucoup d’entre elles sont dans leur première phase et grandiront au travers des prochains échanges, partenariats et contributions de la communauté.

C’est peut-être la plus belle réussite de ce Team Challenges : avoir fait la démonstration que lorsque des personnes aux parcours différents se rassemblent autour d’une ambition commune, la force de l’intelligence collective libère un potentiel sans limites.

Le prix Nzinga

En hommage à Nzinga du Ndongo, reine d’Afrique, diplomate et leader politique, le prix Nzinga a récompensé notre équipe comme étant celle qui a le mieux réussi à créer un environnement propice à la collaboration entre des personnes aux expériences, aux expertises techniques (notamment liées à Wikimedia) et aux savoirs communautaires variés.



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