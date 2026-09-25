Wikimedia Côte d’Ivoire à Wikimania 2026 : une délégation de 16 voix, une communauté solidaire

Du 21 au 25 juillet 2026, Paris a accueilli Wikimania, le rassemblement annuel de la communauté mondiale du savoir libre, pour la toute première fois en France. Cette édition, placée sous le thème « Liberté, Équité, Fiabilité », revêtait une signification particulière : elle marquait la célébration des 25 ans de Wikipédia, un quart de siècle de savoir libre, collaboratif et construit par des millions de bénévoles à travers le monde.

Pour cette occasion, Wikimedia Côte d’Ivoire (#WikiCiv) s’est mobilisée en masse : 16 membres de la communauté ont fait le déplacement jusqu’à Paris, portés par une diversité de soutiens – bourses de la Wikimedia Foundation, bourses Yasield (financées par notre user group) et participations personnelles. Cette pluralité de financements illustre à elle seule la solidarité et la maturité grandissante de notre communauté au sein du mouvement Wikimedia.

Une délégation aux profils variés

Loin d’être un groupe homogène, la délégation ivoirienne reflète la richesse des rôles qui font vivre Wikimedia Côte d’Ivoire au quotidien : membres du Club RFI Abidjan, formateurs, responsables de groupes de travail (dont Wikipédia Baoulé), porteurs de projets et bénévoles, membre du Wikiclub Handi, vice-président, directrice, chargée des programmes, chargée de communication, comptable et président.

Cette diversité de profils et de compétences a permis à Wikimedia Côte d’Ivoire de rayonner sur tous les fronts de la conférence : stand, sessions, enregistrements média et rencontres bilatérales.

Une présence active sur tous les fronts

Le stand de Wikimedia Côte d’Ivoire a fonctionné en rotation tout au long de la conférence, donnant à chaque membre l’occasion de représenter la communauté et d’échanger avec des wikimédiens venus des quatre coins du monde. Le succès était au rendez-vous : friandises appréciées, puzzle wiki partagé, et surtout des rencontres marquantes.

À Wikimania 2026, entre autres rencontres, la délégation ivoirienne a échangé avec Bernadette Meehan – directrice générale de la Wikimedia Foundation – et des membres de Wikimedia Arménie, avec qui un projet de traduction d’articles sur les femmes ivoiriennes et arméniennes a été lancé.

Une photo de famille a réuni toute la délégation ivoirienne à l’issue de la journée de stand, symbole visuel de cette présence collective et assumée.

Des voix ivoiriennes sur la scène internationale

Plusieurs membres de Wikimedia Côte d’Ivoire sont également montés sur scène. Donatien Kangah est intervenu sur le sujet de l’universalisme français sur Wikipédia. Un panel réunissant plusieurs membres ayant traité de la connaissance ouverte et de l’intégrité de l’information, un sujet directement en écho avec l’engagement de Wikimedia Côte d’Ivoire sur le terrain à travers ses projets Zéro Infox, Coalition Anti-Dohi, etc.

La communauté ivoirienne a été sur les ondes de RFI (Radio France internationale), avec deux émissions du Club RFI enregistrées dans un studio délocalisé à Wikimania. Lesdites émissions étaient consacrées aux langues africaines sur le web et au rôle des clubs RFI dans la documentation des savoirs locaux. Ces interventions médiatiques feront l’objet de deux articles Diff dédiés, à venir.

Ce que la délégation ivoirienne retient

Interrogés après la conférence, les membres de la délégation ont partagé des souvenirs et des enseignements riches et variés. Les sessions suivies couvraient un large éventail de sujets. De la citadelle de verre et de l’universalisme français aux enjeux plus techniques comme WikiFunction, la localisation d’interface ou la table ronde sur l’IA générative, en passant par des moments forts comme le WikiWomen+ Summit, le panel sur l’intégrité de l’information, ou encore les émissions du Club RFI consacrées aux langues africaines.

Plusieurs sont aussi marqués par le message d’ouverture de l’astronaute française Sophie Adenot, appel au partage libre des connaissances à l’échelle mondiale. Au-delà du contenu des sessions, plusieurs membres ont souligné combien cette diversité de formats leur a permis d’enrichir leur compréhension du mouvement Wikimedia dans son ensemble et de mesurer, session après session, la présence active de la Côte d’Ivoire dans les discussions mondiales.

Le passage au stand Wikimedia Côte d’Ivoire a laissé des souvenirs forts : la visite de représentants de la Wikimedia Fondation, les échanges avec des wikimédiens internationaux. « La connaissance ouverte, c’est la contribution de tous par tous et de partout », a d’ailleurs résumé Edi Menney (vice-président du WikiClub Handi).

Un sentiment de fierté s’est ainsi dégagé autour de la représentativité de la Côte d’Ivoire dans l’espace francophone, portée notamment par la délocalisation des émissions RFI – fruit d’une excellente collaboration entre le Club RFI Abidjan et Wikimedia Côte d’Ivoire.

Sur le plan des apprentissages, les retours sont concrets : la confirmation que le projet Wikipédia Baoulé est à 90 % de sa progression pour sortir de l’incubateur, de nouvelles pistes de collaboration internationale (dont un partenariat renforcé avec Wikimedia Arménie), une meilleure compréhension de la patrouille et de la modération communautaire, ainsi que des contacts et idées pour le projet Wikimédien en Résidence.

Selon nos membres, cette expérience Wikimania 2026 va directement nourrir la préparation de Wiki Indaba 2026, que ce soit en matière d’idées de goodies, de sécurité des participants, ou de partenariats potentiels.

Et maintenant, cap sur Abidjan, pour Wiki Indaba 2026 !

Cette expérience parisienne s’inscrit dans une dynamique plus large pour Wikimedia Côte d’Ivoire. Le prochain grand rendez-vous de notre communauté est Wiki Indaba 2026.

Wikimedia Côte d’Ivoire accueille et co-organise la neuvième édition de la conférence panafricaine du mouvement Wikimedia, à Abidjan, du 13 au 15 novembre 2026, sous le thème « L’avenir de l’Afrique : équité des connaissances et innovation ».

Fort des enseignements, des rencontres et de l’inspiration puisés à Wikimania 2026, Wikimedia Côte d’Ivoire se prépare déjà à accueillir à son tour la communauté africaine du savoir libre.





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