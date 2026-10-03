Réflexions sur la bourse AWA : La mise en place d’une communauté de pratique est tout aussi importante que les modifications apportées au wiki – Baname Lare

Lorsque j’ai rejoint le programme de bourses AWA Digitalise Youth Project 2026, je pensais avant tout que cette expérience me permettrait d’améliorer mes compétences techniques sur Wikipédia et Wikidata. Au fil des cinq mois du programme, j’ai découvert que la contribution à Wikimédia ne consiste pas seulement à créer des articles ou à atteindre des objectifs chiffrés. Elle consiste surtout à renforcer une communauté, à partager des connaissances et à donner à d’autres les moyens de contribuer à leur tour.

L’un des changements les plus importants dans ma façon de voir le mouvement Wikimédia est venu de mon rôle auprès des autres participants. En plus de produire chaque mois une trentaine d’articles et de créer de nouveaux contenus, j’ai accompagné plusieurs fellows dans l’édition des projets Wikimédia et contribué à former de nouveaux contributeurs. Cette expérience m’a fait comprendre qu’un contributeur ne mesure pas son impact uniquement au nombre d’articles qu’il crée, mais aussi au nombre de personnes qu’il inspire et aide à progresser. Voir un nouveau contributeur publier son premier article ou gagner en autonomie a été tout aussi satisfaisant que mes propres réalisations.

Cette expérience m’a également amené à réfléchir à l’importance des droits numériques en Afrique. En travaillant sur des sujets liés à la cybersécurité, à la protection des données personnelles, à la liberté d’expression, à la désinformation ou encore à l’engagement civique, j’ai pris conscience que ces thèmes restent insuffisamment documentés dans de nombreux pays africains. Les lacunes de contenu ne sont pas uniquement un manque d’informations disponibles ; elles reflètent aussi un manque de contributeurs capables de rechercher, de vérifier et de partager ces connaissances de manière neutre et fiable. Contribuer à combler ces lacunes est donc une façon de soutenir un accès plus équitable au savoir.

Les échanges avec les autres boursiers et avec la Wikimedia Community of Togo User Group ont également marqué mon parcours. J’y ai trouvé des conseils, des encouragements et un véritable esprit de collaboration. Cette solidarité m’a donné davantage de confiance et m’a rappelé que le mouvement Wikimédia repose avant tout sur des personnes qui apprennent les unes des autres. Je ressors de cette expérience avec la conviction que le mentorat et le partage des compétences sont essentiels pour assurer la pérennité de nos communautés.

À l’avenir, je souhaite poursuivre cet engagement en accompagnant davantage de nouveaux contributeurs, en développant des contenus de qualité sur les droits numériques et en continuant à renforcer la participation des communautés francophones africaines aux projets Wikimédia. Cette bourse m’a appris qu’un bon contributeur ne se contente pas d’écrire des articles : il aide aussi d’autres personnes à trouver leur place dans le mouvement. C’est cette leçon que je retiendrai le plus et qui guidera mon engagement dans les années à venir.

Je suis fier d’avoir relevé ce défi et j’espère avoir l’opportunité de contribuer à nouveau à de futures éditions du programme afin de continuer à servir le mouvement Wikimédia et la diffusion des connaissances libres.

Cet article s’inscrit dans le cadre du programme de bourses 2026 de l’African Wikipedian Alliance (AWA), une initiative visant à aider les wikimédiens africains à contribuer à combler les lacunes en matière de connaissances au sein des projets Wikimédia, tout en renforçant leurs compétences, leur expérience et leurs communautés. Dans le cadre de ce programme, les boursiers contribuent aux projets Wikimédia, s’attaquent aux lacunes en matière de connaissances dans divers contextes africains et partagent leurs réflexions sur leurs apprentissages et leurs expériences tout au long du programme.

Le programme de bourses AWA est coordonné par Code for Africa et mis en œuvre en collaboration avec des partenaires qui soutiennent la croissance et le développement des communautés Wikimédia africaines.

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