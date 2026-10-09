Wikipédia à l’heure des innovations numériques : le contenu sur les femmes face à une double fragilité

La désinformation et la fiabilité de l’information n’ont pas été les seuls sujets qui ont traversé les couloirs de Wikimania 2026 à Paris. Un autre constat, plus discret mais tout aussi préoccupant pour la communauté, s’est imposé dans plusieurs discussions, dont celles du WikiWomen+ Summit organisé le 22 juillet à la Cité des sciences et de l’industrie : Wikipédia perd des lecteurs, et le contenu consacré aux femmes reste particulièrement vulnérable à ce recul.

Slide deck Wikimania 2026 : Rosiestep, Vanj Padilla, Nattes LSP, CC BY-SA 4.0

Un constat général qui inquiète tout le mouvement

Depuis 2025, la Wikimedia Foundation observe un repli net de la fréquentation humaine de l’encyclopédie. Après avoir révisé ses systèmes de détection des robots, la Fondation a annoncé une diminution d’environ 8 % des pages vues par de vrais lecteurs entre mars et août 2025, comparé à la même période en 2024. Elle attribue cette tendance à l’essor de l’intelligence artificielle générative et des réseaux sociaux, les moteurs de recherche répondant désormais directement aux internautes plutôt que de les renvoyer vers les sites sources, y compris lorsque ces réponses s’appuient largement sur du contenu Wikipédia.

Des analyses indépendantes menées à partir des données publiques de pages vues de Wikimedia affinent ce constat : les articles répondant à une question factuelle unique et bien définie, comme les définitions scientifiques ou historiques simples, perdent une part de trafic nettement plus importante que la moyenne du site, précisément parce que ce sont les questions auxquelles un assistant conversationnel répond le plus facilement sans qu’il soit nécessaire de cliquer sur l’article original.

Le contenu sur les femmes, un angle mort qui s’aggrave

Ce recul général du lectorat vient percuter un problème que la communauté Wikimédia connaît bien : le retard structurel du contenu consacré aux femmes. En Wikipédia francophone, la part des biographies dédiées aux femmes a progressé, passant de 14 % en 2016 à 20 % en 2024, un seuil symbolique franchi grâce au travail de projets comme Les sans pagEs et Art+FEMINISM. Mais ce chiffre reste loin de la parité, et des proportions comparables se retrouvent sur les autres versions linguistiques de l’encyclopédie.

Ce qui rend la période actuelle plus préoccupante encore, c’est ce que montrent les études sur le lectorat de Wikipédia par genre : les lectrices s’intéressent proportionnellement plus que les lecteurs aux biographies de femmes, à la santé et à certains sujets de société. Un contenu manquant, incomplet ou peu visible sur ces thématiques pèse donc de façon disproportionnée sur les utilisatrices de l’encyclopédie. Si, en parallèle, une partie du lectorat général se détourne de Wikipédia au profit de réponses générées par l’IA, souvent moins complètes ou moins vérifiables sur des sujets déjà sous-documentés comme les parcours de femmes, le risque est celui d’une double invisibilisation : des contenus qui existent peu, et un accès à ceux qui existent qui se réduit.

La question de la baisse du lectorat féminin devient épineuse au sein de la communauté, pour plusieurs raisons qui se recoupent. D’abord parce que la baisse de lectorat fragilise l’un des principaux leviers de recrutement de nouveaux bénévoles : une bonne partie des contributeurs et contributrices d’aujourd’hui ont commencé par être des lecteurs assidus avant de devenir éditeurs. Moins de lecture, à terme, peut vouloir dire moins de nouvelles vocations éditoriales, et donc moins de bénévoles disponibles pour combler les lacunes de contenu sur les femmes. Ensuite parce que les modèles d’intelligence artificielle s’entraînent massivement sur le contenu de Wikipédia sans nécessairement renvoyer de trafic ni de reconnaissance vers la plateforme, ce qui interroge sur la pérennité du modèle communautaire et bénévole qui produit ce savoir.

Des responsabilités à plusieurs niveaux

Une part de responsabilité revient aux moteurs de recherche et aux plateformes d’intelligence artificielle, qui puisent largement dans le contenu de Wikipédia pour construire leurs réponses directes, sans toujours orienter l’internaute vers la source. D’autres éditeurs et médias en ligne font le même constat, avec des chutes de clics similaires depuis l’intégration de résumés générés par IA dans les résultats de recherche. Mais une partie du problème est plus ancienne que l’IA elle-même : le manque de sources secondaires fiables sur de nombreuses femmes, faute de couverture médiatique, de prix, de biographies ou de travaux universitaires suffisants à leur sujet. Cette limite, déjà identifiée de longue date par la communauté, rend la rédaction de nouveaux articles plus difficile, quel que soit par ailleurs le niveau de lectorat.

Plusieurs orientations reviennent régulièrement dans les échanges de la communauté sur ce sujet : Continuer et intensifier les projets dédiés, comme Les sans pagEs ou les campagnes Art+Feminism, qui ont déjà permis de faire progresser la part des biographies de femmes malgré un contexte de lectorat en baisse. Diversifier les canaux de découverte du contenu, au-delà de la recherche classique, pour toucher de nouveaux lecteurs et lectrices moins dépendants des moteurs de recherche. Explorer des partenariats avec les acteurs de l’IA pour obtenir une meilleure attribution et un renvoi de trafic vers les sources, à l’image des discussions déjà engagées autour de Wikimedia Enterprise. Renforcer les indicateurs de suivi du lectorat par genre de contenu, pour objectiver précisément l’impact de cette baisse sur les articles consacrés aux femmes et ajuster les priorités éditoriales en conséquence. Continuer à former de nouveaux contributeurs et contributrices, notamment dans les régions et communautés linguistiques où le contenu féminin reste le plus lacunaire.

Le mouvement Wikimédia a déjà démontré, ces dernières années, sa capacité à faire progresser un sujet longtemps resté marginal. La question posée aujourd’hui par l’intelligence artificielle n’annule pas ce travail, mais elle en change les conditions : il ne suffira plus seulement de combler les lacunes de contenu, il faudra aussi s’assurer que ce contenu reste visible et accessible à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

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