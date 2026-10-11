De Madagascar à Accra : réflexions sur la Language Diversity Conference 2026

Participer à la Language Diversity Conference 2026 à Accra, au Ghana a été une expérience particulièrement enrichissante pour moi, tant sur le plan personnel que dans mon engagement en faveur du renforcement de la présence de la langue malgache dans le monde numérique.

La conférence a réuni plus de 100 militants linguistiques, Wikimédiens, chercheurs et acteurs du patrimoine représentant 82 langues. Pendant trois jours, Accra est devenue un espace de partage d’expériences, d’apprentissage auprès de différentes communautés et de réflexion sur la manière dont les langues peuvent rester visibles et actives dans un monde de plus en plus numérique.

Une célébration des langues dès le début

La troupe culturelle Nbangba pendant la cérémonie d’ouverture

La conférence s’est ouverte avec une danse Jara du Ghana, de la troupe culturelle Nbangba, insufflant immédiatement à l’événement un fort sentiment de culture, d’identité et de communauté. C’était une belle manière de commencer une conférence consacrée aux langues. Avant même le début de la conférence inaugurale, des présentations et des discussions, nous pouvions déjà constater à quel point la langue est étroitement liée à la culture, aux traditions, à l’identité et à la manière dont les communautés s’expriment.

Cette atmosphère culturelle est restée présente tout au long de la conférence.

Faire entendre la langue malgache à Accra

J’ai été particulièrement heureuse de voir la langue malgache représentée lors d’une conférence internationale consacrée à la diversité linguistique.

J’ai eu l’occasion de présenter « Bridging Communities: Global Voices and Wikimedia Madagascar Collaboration for Malagasy Digital Revitalization ». Cette présentation m’a permis de partager notre expérience et de discuter de l’importance de la collaboration pour rendre une langue plus visible et plus active en ligne.

Bien que le malgache soit toujours parlé par la majorité de la population de Madagascar, je pense que le fait d’être largement parlé ne suffit pas à garantir sa place à l’ère numérique. Si les connaissances, les ressources éducatives, les contenus culturels et les informations utiles ne sont pas disponibles en malgache en ligne, nous risquons de créer un écart entre la langue que les gens parlent et celle qu’ils utilisent pour accéder aux connaissances et aux technologies. C’est pourquoi la revitalisation numérique est importante. Nous devons veiller à ce que le malgache ne soit pas seulement parlé, mais aussi écrit, visible, utile et actif dans le monde numérique.

Participantes durant la conférence

Apprendre des autres communautés

Les différentes sessions de la conférence ont été extrêmement enrichissantes et ont abordé un large éventail de sujets liés à la diversité linguistique. J’ai appris auprès de communautés qui travaillent sur la revitalisation des langues, la documentation numérique, l’intelligence artificielle, l’accessibilité, les savoirs autochtones et les technologies.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est de constater que de nombreuses communautés, bien qu’elles se trouvent dans des régions très différentes du monde, sont confrontées à des questions similaires :

Comment créer davantage de possibilités pour que les femmes et les voix sous-représentées puissent participer ? Comment documenter et partager les traditions orales tout en respectant l’appropriation communautaire et le consentement ? Comment faire en sorte que les outils numériques, l’IA et les plateformes en ligne répondent mieux aux besoins des langues disposant de ressources numériques limitées ? Et comment veiller à ce que les communautés elles-mêmes restent au cœur des décisions concernant la manière dont leurs langues sont documentées, représentées et partagées en ligne ? Comment impliquer les jeunes générations et faire en sorte que les langues restent pertinentes pour elles ?

L’importance de l’inclusion

Un aspect qui a rendu la conférence particulièrement unique a été la présence et l’inclusion de la langue des signes, soulignant l’importance de l’accessibilité et de la diversité linguistique. Cela montre que la diversité linguistique ne se limite pas aux langues parlées et écrites. Un environnement numérique véritablement inclusif doit reconnaître les différentes formes de communication et garantir que chacun puisse participer.

Langue des signes pendant la conférence

Terminer par la poésie

La conférence a commencé par une danse culturelle vibrante et s’est achevée de manière mémorable avec une autre forme d’expression puissante : la poésie. Après trois jours de discussions consacrées aux langues, aux technologies, aux communautés et au monde numérique, terminer par une expression poétique de ce que représente la langue était particulièrement émouvant.

Le poème exprimait l’idée que la langue est bien plus que des mots ou un simple outil de communication. Elle peut porter les souvenirs, l’identité, le sentiment d’appartenance, la culture, la famille et le sentiment d’être chez soi. Terminer la conférence par la poésie était une manière forte de rappeler que derrière chaque jeu de données, chaque ressource numérique, chaque projet Wikimedia ou chaque technologie, il y a des personnes et des communautés bien réelles, dont les langues portent les histoires et les identités.

Ramener cette expérience à la maison

Je retourne à Madagascar avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouvelles relations et de nouvelles possibilités de collaboration.

Ce que j’ai appris à Accra n’est pas destiné à y rester. Au cours des prochains mois, je prévois de partager ce que j’ai appris à Accra avec les Wikimédiens, les militants linguistiques et l’ensemble de la communauté malgache. Je souhaite particulièrement m’investir sur comment documenter les traditions orales, et explorer la manière dont l’IA et les outils numériques peuvent mieux servir les langues disposant de ressources en ligne limitées.

L’un des résultats les plus précieux de la conférence a été aussi de rencontrer des personnes qui travaillent sur des défis similaires au sein de différentes communautés linguistiques. Ces rencontres ont véritablement ouvert des possibilités de collaborations futures et ont fait naître de nouvelles idées pour accroître la visibilité de la langue malgache en ligne.

Photo de groupe Language Diversity Conference 2026.

Un grand merci aux organisateurs

Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance aux organisateurs de la conférence : Wikitongues, Wikimedia UK, le Wikimedia Language Diversity Hub et le Dagbani Wikimedians User Group, pour l’excellente qualité de l’organisation.

Des sessions et ateliers captivants à la fluidité de la logistique et à la coordination attentive, chaque détail a contribué à créer un environnement accueillant et inspirant. Cela a permis aux participants de se concentrer sur ce qui comptait vraiment : apprendre, partager leurs expériences, échanger des idées et créer des liens significatifs. Réunir des personnes travaillant sur 82 langues différentes est loin d’être une mince affaire. La conférence a réussi à créer un espace où des langues, des cultures, des perspectives et des expériences diverses ont pu se rencontrer, nous permettant d’apprendre les uns des autres et d’apprécier la richesse de la diversité linguistique.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette conférence possible. Votre travail, votre engagement et votre souci du détail ont rendu cette expérience véritablement mémorable.

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