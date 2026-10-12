SICSS Ouagadougou 2026, Quand Wikimedia rencontre les sciences sociales computationnelles en Afrique francophone

Du 10 au 21 août 2026, Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, a accueilli la deuxième édition de l’École d’été en sciences sociales computationnelles (SICSS). Deux journées y ont été consacrées à Wikipédia, à Wikidata et aux données ouvertes, présentés non plus seulement comme des plateformes de contribution, mais aussi comme des sources de données structurées pour étudier, analyser et comprendre la société.

Que se passe-t-il quand des chercheurs considèrent Wikipédia et Wikidata non plus seulement comme des sources de connaissance, mais aussi comme des données pour comprendre la société ?

C’est justement la question qui a guidé les activités Wikimedia du Summer Institute in Computational Social Science (SICSS 2026). Le SICSS est un réseau international d’écoles d’été consacrées aux méthodes computationnelles en sciences sociales. L’édition 2026 s’est tenue du 10 au 21 août à l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’Université Joseph Ki-Zerbo, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ceci a été rendu possible grâce au soutien de Wiki In Africa à travers le financement du fonds de recherche de la Wikimedia foundation.

Cette deuxième édition a réuni 19 apprenants et 11 formateurs venus de huit pays. Pendant deux semaines, sciences sociales computationnelles, données ouvertes et connaissance collaborative se sont croisées dans une même salle.

Wikimedia au programme des sciences sociales computationnelles

Les 13 et 14 août, deux journées ont été consacrées à l’écosystème Wikimedia. Elles s’adressaient aux étudiants des cycles supérieurs, chercheurs, enseignants et professionnels de la donnée inscrits au SICSS.

Le pari était clair : présenter les projets Wikimedia non seulement comme des plateformes où chacun peut contribuer, mais aussi comme de véritables infrastructures ouvertes pour la recherche.

J. Nathan Matias a ouvert la réflexion en présentant les pistes de recherche qu’offrent les données Wikimedia. Bastian Greshake Tzovaras a ensuite montré, en pratique, comment accéder aux données de Wikipédia et de Wikidata et les analyser à l’aide de leurs API.

Emmanuelle Kakou (Wikimedia Côte d’Ivoire) a introduit Wikipédia : ses principes fondateurs, la fiabilité des sources et la contribution. Les participants ont créé leur compte et, pour la plupart, ont réalisé leurs premières modifications sur Wikipédia, une activité qu’ils percevaient jusque-là comme réservée à des contributeurs non africains.

Ata Franck Akouete, membre du Wikimedia Community of Togo User Group et administrateur du Géoportail national du Togo, a initié les participants à Wikidata, en mettant l’accent sur les éléments, les libellés, les propriétés et les déclarations. Les participants ont ainsi pu modifier ou créer leur premier élément Wikidata, puis interroger les données à l’aide de requêtes SPARQL sur le service de requêtes Wikidata. Il a aussi introduit la contribution à OpenStreetMap et les moyens d’accéder à ses données, autre exemple d’écosystème collaboratif de données ouvertes.

Il a enfin élargi la perspective aux données ouvertes, en présentant les licences ouvertes et les possibilités qu’elles offrent à la recherche. Plusieurs plateformes internationales, comme le HOT Export Tool et l’API Overpass, pour l’extraction des données OpenStreetMap, ainsi que le catalogue de données de la Banque mondiale. Les plateformes togolaises Geodata et Open Data, qui diffusent des données ouvertes validées au niveau national, géolocalisées ou non, sur les infrastructures et les indicateurs clés du pays, ont également été présentées. Enfin, des tableaux de bord de geovisualisation illustrant l’usage des données ouvertes pour la prise de décision au Togo ont été montrées aux participants.

Participants du SICSS 2026 à l’ISSP, Université Joseph Ki-Zerbo. Photo via Wikimedia Commons

De la découverte de Wikimedia à la recherche avec Wikimedia

Atelier Wikimedia au SICSS 2026, Ouagadougou, 13 août 2026. Photo via Wikimedia Commons

Le moment le plus marquant a été lorsque les participants sont passés de « comment ça marche ? » à « que peut-on étudier avec ces données ? ».

Un groupe s’est penché sur l’équité de la connaissance : comment l’Afrique est-elle représentée sur Wikipédia et Wikidata ? À l’aide de requêtes SPARQL couvrant 40 pays et plus de 64 000 biographies, l’équipe a exploré les inégalités liées notamment à la géographie et au genre.

L’analyse met en évidence des écarts dans la représentation des femmes et des personnes associées aux pays africains. Le groupe a aussi examiné la couverture des villes africaines, ainsi que les liens entre les éditions de Wikipédia en langues africaines et la Wikipédia en anglais, bien plus vaste.

Cette expérience rappelle une idée essentielle : les projets Wikimedia ne sont pas seulement des lieux où l’on publie la connaissance. Leurs données structurées, leurs historiques de modification et les liens entre leurs contenus permettent aussi d’étudier comment la connaissance est produite, représentée et partagée.

La connaissance ouverte au-delà de Wikimedia

Wikimedia n’était pas un îlot dans le programme. D’autres équipes du SICSS ont travaillé sur les conversations multilingues en ligne, la fécondité précoce au Burkina Faso et la cartographie des niveaux de vie à partir d’images satellitaires et de données géospatiales.

Ces projets partagent un même besoin : des données ouvertes, réutilisables et correctement documentées. C’est précisément là que Wikipédia, Wikidata et OpenStreetMap ont un rôle à jouer.

Ce que nous avons appris

L’expérience d’Ouagadougou laisse quatre enseignements pour les futures collaborations entre communautés Wikimedia et institutions de recherche.

Les chercheurs s’engagent quand les données répondent à leurs questions. Wikidata et SPARQL ont joué le rôle de déclencheur : ils permettent de passer rapidement de la découverte de la plateforme à l’interrogation de données structurées.

La pratique fait la différence. Créer un compte, modifier un article, explorer un élément Wikidata, construire une requête : ces gestes concrets ont davantage fait comprendre l’écosystème Wikimedia que les présentations.

Comprendre la fabrique des données est un préalable. Pour utiliser Wikipédia ou Wikidata dans un cadre scientifique, il faut savoir d’où viennent les données, comment elles sont structurées et produites, et comment les interroger.

Les chercheurs peuvent aussi enrichir Wikimedia. Ils peuvent repérer les lacunes de connaissance, améliorer la qualité des données et apporter de nouvelles perspectives au mouvement. Le potentiel de collaboration avec les universités d’Afrique francophone est réel.

Atelier Wikimedia au SICSS 2026, Ouagadougou, 14 août 2026. Photo via Wikimedia Commons

Et maintenant ?

SICSS Burkina Faso 2026 a rapproché deux communautés qui ont rarement l’occasion de travailler ensemble : les Wikimédiens qui construisent la connaissance ouverte, et les chercheurs qui analysent les données pour mieux comprendre la société.

La prochaine étape consiste à approfondir ces liens. Concrètement : accompagner les chercheurs intéressés par les jeux de données Wikimedia, encourager les recherches sur les lacunes de connaissance concernant l’Afrique, et renforcer les partenariats avec les universités.

Nous souhaitons aussi que Wikipédia et Wikidata trouvent leur place dans les formations en sciences sociales computationnelles, comme ressources et comme objets d’étude. Car la connaissance ouverte prend encore plus de valeur lorsque celles et ceux qui la construisent, l’étudient et l’utilisent apprennent les uns des autres.

Photo de famille de l’atelier Wikimedia au SICSS 2026, Ouagadougou. Photo via Wikimedia Commons

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