Un exploit historique ! Le Wiktionnaire en nahuatl double sa taille pour sauver une langue qui ne compte plus que 1 135 locuteurs

Le samedi 3 octobre dernier, un groupe de Wikimédiens enthousiastes venus des quatre coins d’El Salvador s’est uni pour une mission aussi belle qu’urgente : se rendre au cœur des communautés nahuatophones de Santo Domingo de Guzmán, dans le département de Sonsonate, afin de documenter et sauvegarder la voix vivante de nos derniers aînés.

|Photo de groupe des aînés nahuatophones et des Wikimédiens lors de la journée d’enregistrement collaboratif.

Le nahuatl est une langue en grave danger d’extinction, ne comptant plus aujourd’hui qu’à peine 1 135 locuteurs dans tout le Salvador. La grande majorité d’entre eux étant très âgés, cet effort est également une course contre la montre. Nous documentons donc cette langue dans l’urgence afin d’assurer au mieux la conservation de nos racines linguistiques.

Seconde phase : doubler la marque

Lors de la première étape du Wiktionnaire en nahuatl, nous avions réussi à constituer un répertoire fondateur de 2 421 entrées. Cependant, grâce à cette seconde atelier sur place, nous avons doublé ce chiffre !

Les enregistrements audio ont été réalisés via la plateforme Lingua Libre. Les fichiers multimédias sont désormais sauvegardés et hébergés sur Wikimedia Commons, prêts à soutenir la rédaction des articles de notre Wiktionnaire en nahuatl (ou Wikitajtaketzalis en nahuat), actuellement hébergé dans l’Incubateur de Wikimédia : incubator:Wt/ppl/Achtu_Amat .

| Wikimédiens et aînés nahuatophones travaillant ensemble à l’enregistrement des audios.

A inicios de noviembre, una vez concluyamos la digitalización y redacción de todo el material recopilado, Wikitajtaketzalis superará las 4,000 entradas. Cada una de ellas es una joya lingüística completa y rigurosa que incluye:



Des exemples pratiques d’utilisation dans les deux langues.

Le mot en nahuatl.

La définition détaillée en anglais et en espagnol.

La nature grammaticale.

L’ enregistrement audio par un locuteur natif .

. Des exemples pratiques d’utilisation dans les deux langues.

Une image d’illustration pour illustrer le terme.

|Moments de collaboration directe lors des enregistrements sur le terrain.

Une réussite portée par la communauté et la diaspora

Jalon historique, cette réussite n’aurait pas été possible sans le précieux soutien de Salvis Unidos, une organisation basée à New York et composée de Salvadoriens engagés dans la sauvegarde de leur identité culturelle. Grâce à leur généreuse contribution, il a été possible de prendre en charge le transport gratuit, les repas et le matériel promotionnel pour nos contributeurs.

Wikimédiens nahuas participant activement à l’inventaire linguistique.

Avec ce type d’initiatives, nous démontrons que la technologie et la connaissance libre sont des leviers puissants pour la revitalisation culturelle.

Nous invitons la communauté Wikimedienne mondiale à découvrir ce projet, à explorer nos progrès dans l’Incubateur (incubator:Wt/ppl/Achtu_Amat) et à célébrer ensemble la voix de nos aînés !

Une année historique pour notre langue : vers un avenir numérique en nahuatl

La création et l’avancée majeure de notre Wiktionnaire vient s’ajouter à un autre événement marquant pour notre communauté : le lancement officiel de la Wikipédia en nahuatl le 21 février dernier. Voir notre langue maternelle sur une plateforme mondiale nous rappelle que le travail collectif porte des fruits extraordinaires.

Nous vous invitons à poursuivre votre lecture avec ces deux articles :

[es] Le crayon est revenu entre les mains des Nahuas : la naissance monumentale de Wikiamachti, la Wikipédia en nahuatl d’El Salvador https://diff.wikimedia.org/es/2026/08/01/el-lapiz-volvio-a-manos-de-los-nahuas-el-nacimiento-monumental-de-wikiamachti-la-wikipedia-en-nahuat-de-el-salvador/

[es] Documenter une langue en danger d’extinction : comment le nahuatl est passé du silence à l’épanouissement sur Wikipédia https://diff.wikimedia.org/es/2026/08/03/documentando-una-lengua-en-peligro-de-extincion-como-el-nahuat-paso-del-silencio-a-florecer-en-la-wikipedia/

Rejoignez-nous et unissons nos efforts pour que le nahuatl résonne de sa propre voix sur le Web !

Autoría / Contacto: Héctor Martínez / Wikimedistas Nahuas – Timumachtikan Nawat (El Salvador).



Traduction / Support Lingua Libre : Hugo Lopez – Yug (France)

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