Mon expérience à Wikimania 2026, à Paris : une immersion internationale au cœur du mouvement Wikimedia

Du 21 au 25 juillet 2026, à Paris, j’ai eu la chance de participer à la 21e édition de Wikimania, le grand rendez-vous annuel du mouvement Wikimedia. Cette édition 2026 de Wikimania, ayant réuni des contributeurs, bénévoles, développeurs, chercheurs et partenaires venus de différents horizons, avait une saveur particulière : la conférence marquait les 25 ans de Wikipédia.

Pour moi, cette première participation a été bien plus qu’une simple conférence. Elle m’a permis de découvrir de nouvelles pratiques, d’échanger avec des wikimédiens du monde entier et, surtout, de mieux comprendre les possibilités qu’offrent les projets Wikimedia pour rendre la connaissance plus libre, fiable et inclusive.

Wikimania 2026 : mes coups de cœur

Parmi les sessions qui m’ont particulièrement marqué, je retiens celles consacrées à Wikimedia Commons, à l’intégration des nouveaux contributeurs et à la représentation des femmes sur Wikipédia. La session « Women in Wikipedia: Armenia-Côte d’Ivoire » a notamment été une belle occasion de valoriser notre collaboration et de partager l’expérience de Wikimédia Côte d’Ivoire.

Également, j’ai énormément apprécié les échanges autour de la connaissance ouverte, de l’intégrité de l’information et du climat. Étant moi-même intéressé par les questions d’agriculture et de changement climatique, ces discussions m’ont montré comment les communautés Wikimedia peuvent contribuer à rendre les connaissances scientifiques plus accessibles et adaptées aux réalités locales.

Enfin, l’atelier Wiki Loves Film a particulièrement retenu mon attention. Il fait écho à mon ambition de contribuer au développement d’un projet WikiCinema en Côte d’Ivoire, afin de mieux documenter et valoriser notre patrimoine cinématographique à travers les projets Wikimedia.

Wikimania 2026 : du partage et du renforcement de mon engagement bénévole

Je repars de Wikimania avec de nouvelles idées, de nouvelles compétences et surtout de nouvelles connexions. Cette expérience renforce ma motivation à contribuer au développement de Wikimédia Côte d’Ivoire, à partager ce que j’ai appris avec la communauté et à continuer à construire des initiatives qui mettent davantage en valeur les savoirs et les cultures africaines.

Un grand merci à Wikimédia Côte d’Ivoire et à la Wikimedia Foundation pour leur soutien, ainsi qu’à Wikimédia France pour l’organisation et l’accueil. Et merci à toutes les personnes rencontrées à Paris pour les échanges et les belles conversations qui ont rendu cette expérience mémorable.













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