Éditer l’éthique du care dans l’art contemporain sur Wikidata et Wikipedia : Artexte × Art + Féminisme 2026 Wikiclub

Éditer l’éthique du care dans l’art contemporain

Cette année, Artexte, une bibliothèque, centre de recherche et salle d’exposition en art actuel à Montréal, s’est alliée à Art+Féminisme pour améliorer la couverture de l’éthique du care dans l’art contemporain sur les projets Wikimédia. L’éthique du care met en évidence la réciprocité, l’interdépendance, l’entretien collectif et le soutien mutuel dans les pratiques artistiques. Cette approche offre une perspective alternative dans le milieu de l’art actuel (ainsi que dans d’autres secteurs de la société), où la signature individuelle et la nouveauté sont souvent privilégiées au détriment du travail de maintenance, comme la préservation ou la réparation.

Des artistes comme Mierle Laderman Ukeles ont revendiqué la préservation, la répétition et la réparation au statut de pratiques artistiques. Cependant, ces pratiques relèvent souvent d’un travail invisible, non vu ou dévalorisé. C’est pourquoi mettre en lumière les pratiques du care au sein du Wikiclub aide à souligner leur importance dans l’art contemporain. Le travail de soin, c’est-à-dire les tâches qui répondent aux besoins d’autrui, est également plus souvent performé par les femmes et les minorités, le valoriser par des contributions sur Wikidata et Wikipédia contribue aussi à réduire les écarts de représentation et les biais de genre sur les projets Wikimédia.

Le soin est une notion abstraite qui n’est pas simple à définir ou à retracer à travers les données. L’éthique du care appliquée à l’art contemporain est un champ de recherche émergent qui relie de multiples pratiques artistiques et a servi de guide méthodologique aux démarches menées par Artexte tout au long de l’année. En 2026, Artexte a organisé un édit-a-thon hybride, suivi de deux rencontres en présentiel, les Wikiclubs. Les participants ont été invités à documenter les pratiques du care sur Wikidata et Wikipédia, en créant ou en modifiant des notices d’artistes qui placent l’éthique du care au cœur de leur démarche, ainsi qu’en enrichissant les éléments Wikidata pour s’assurer que l’éthique du care y figure comme sujet principal de l’œuvre (par la propriété P921).

Le soin dans les collectifs d’art

Le 11 septembre 2026, Artexte a accueilli la dernière rencontre de son Wikiclub dans son espace de consultation de la collection (un lieu climatisé, accessible et en libre accès durant les heures d’ouverture), en concentrant les efforts sur l’éthique du care au sein des collectifs d’artistes.

Pendant l’événement, une dizaine de personnes ont travaillé activement à enrichir les notices Wikipédia et Wikidata d’artistes contemporains et de collectifs d’art qui placent l’éthique du care au cœur de leur démarche. L’équipe d’Artexte avait préparé une liste offrait de multiples pistes de contribution, de l’ajout de propriétés sur Wikidata à la création ou à la bonification d’articles sur plusieurs versions de Wikipédia (français, anglais, espagnol et portugais, puisque la rencontre réunissait des personnes parlant toutes ces langues). Cette liste constitue également une excellente ressource pour quiconque souhaite approfondir les liens entre le travail du care et l’art actuel.

Parmi les retombées de l’événement figurent une nouvelle traduction vers l’espagnol de l’article Wikipédia sur l’éthique du care dans l’art contemporain, un nouvel élément Wikidata pour le centre d’artistes autogéré québécois Agrégat, ainsi que des modifications apportées à la notice de l’artiste peintre canadienne Margaux Williamson sur le Wikipédia anglophone. Nous avons également eu l’occasion de parcourir les remarquables zines et publications de la collection de Artexte qui abordent le sujet, comme PEER Review: Publishing the Present.

Cet événement, tout comme le Wikiclub de manière plus générale, a été une belle occasion d’en apprendre davantage sur l’éthique du care, mais aussi de réfléchir à la façon dont ces principes peuvent s’appliquer aux projets Wikimédia, en tant que méthodologie ou même comme pratique. Artexte a d’ailleurs publié une infographie (également disponible en anglais et en espagnol) sur la façon dont les projets Wikimédia peuvent s’attaquer à la sous-représentation, ainsi qu’un guide méthodologique pas-à-pas pour indexer le care dans l’art contemporain sur Wikidata.

Depuis cette rencontre, nous réfléchissons à ce à quoi ressemblent les pratiques du care sur les projets Wikimédia, à la manière dont nous valorisons le travail d’entretien de ces plateformes, et à la façon de le rendre plus visible afin de reconnaître tout le travail de soin accompli par les formidables personnes bénévoles derrière Wikipédia, Wikidata et d’autres initiatives similaires.

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