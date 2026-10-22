Impact des vulnérabilités de PHP sur les services Cloud de Wikimédia

Le 20 octobre 2026, nous avons mis hors ligne, par mesure de précaution, les services Cloud de Wikimédia (WMCS) ainsi que d’autres services, à la suite de la découverte de deux vulnérabilités importantes dans PHP, le langage de programmation dont dépendent la plupart de nos services.Compte tenu de la gravité de ces vulnérabilités, la Fondation PHP a publié un avis de sécurité avant leur annonce officielle.

La sécurité des projets Wikimédia et de leurs utilisateurs est notre priorité absolue. Une grande quantité d’informations présentes sur les projets Wikimédia est publique et accessible à tous. Toutefois, nos projets contiennent nécessairement certaines données à caractère personnel dont la confidentialité doit être préservée. La protection de la vie privée des utilisateurs est un élément essentiel du savoir libre. La Politique de confidentialité de la Fondation Wikimédia nous engage à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des données personnelles non publiques.

Lors de cet incident, toutes les versions de PHP devaient être mises à niveau sans délai afin de protéger notre infrastructure contre toute compromission et de préserver la confidentialité des utilisateurs. En raison du modèle de maintenance ouverte sur lequel reposent les services Wikimedia Cloud Services (WMCS), chaque responsable de projet est chargé de gérer les logiciels exécutés sur ses propres instances. Nous ne pouvons donc pas garantir de manière centralisée que toutes les instances ont été mises à jour pour corriger une vulnérabilité nouvellement divulguée.Par ailleurs, en raison du modèle de partage des ressources, lorsqu’une telle vulnérabilité affecte l’un des projets hébergés, elle peut également représenter une menace pour les autres projets WMCS.

Les services Wikimedia Cloud Services (WMCS) constituent une ressource extrêmement précieuse pour nos communautés. Nous sommes conscients que des services importants et très utilisés, notamment ClueBot NG et d’autres outils de lutte contre les abus, fonctionnent sur WMCS. À mesure que nous remettons les services en ligne, nous donnons la priorité à la sécurité de nos systèmes et à la protection des données dont nous avons la responsabilité, plutôt qu’à la disponibilité des services. Cette priorité s’applique également à de nombreux autres services mis hors ligne, notamment notre infrastructure Phabricator, nos services de documentation et nos services d’intégration continue. Ces outils sont essentiels au fonctionnement de la Fondation Wikimédia ainsi qu’au travail des bénévoles techniques qui contribuent au soutien du mouvement Wikimédia.

Nous remettrons les services Wikimedia Cloud Services (WMCS) en ligne dès que nous pourrons garantir leur sécurité. Toutefois, cela prendra du temps, car nous devons examiner non seulement les applications concernées, mais aussi leur modèle de fonctionnement. Nous prévoyons de rétablir en priorité les applications Toolforge qui n’utilisent pas PHP. Le rétablissement des applications Toolforge utilisant PHP, ainsi que des applications hébergées sur Cloud VPS en dehors de Toolforge, devrait prendre davantage de temps, compte tenu des problèmes de sécurité évoqués ci-dessus.



Et maintenant ?

Une fois que nous aurons évalué ces risques et déterminé comment rétablir l’accès aux projets hébergés sur WMCS, nous publierons un bilan de l’incident présentant les conclusions de notre analyse.

Nous communiquerons les mises à jour destinées aux responsables d’outils via cette liste de diffusion et actualiserons cette page sur Wikitech. Si vous gérez un outil et avez des questions, veuillez les poser sur cette page de discussion. Merci de votre patience pendant que nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos équipes et de nos projets.

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