Voyager pour fêter les 25 ans de Wikipédia ? C’est ce que fait Bébé Globe, grâce au géocaching

Photo de groupe au 25ème anniversaire de Wikipédia à Bologna, en Italie

Photo de Danysan1 publiée sous la licence CC-BY-SA 4.0

🌞 Un été caniculaire

Cet été a été marqué par une chaleur torride, record à la clé, bien loin de la fraîcheur qui nous avait accueillis en mai à l’ExDynamo de Bologne, où nous avons fêté les 25 ans de Wikipédia en compagnie de pas moins de deux peluches de Bébé Globe, la mascotte de cette année.

Cet été justement, une idée farfelue m’est venue, peut-être due à un coup de chaleur : et si je mélangeais mes passe-temps préférés du moment, pour nous amuser et prolonger les festivités de Wikipédia25 ?

🔀 L’idée du mash-up

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, cela fait des nombreuses années que je traîne sur les projets Wikimédia, et depuis quelques années aussi sur OpenStreetMap. Cette année, j’ai aussi redécouvert le géocaching et j’ai rejoint l’équipe des « Tortellini in bro », une sorte de groupe informel de flâneurs du dimanche et d’improbables chasseurs de trésors équipés de GPS.

Ces passe-temps (les projets Wikimédia, OpenStreetMap et le géocaching) sont, au sens large, tous liés entre eux, du moins pour moi.

🗺️ Une source d’inspiration pour les wikisorties

Au fil des années, Wikipédia et Wikimedia Commons ont éveillé en moi une curiosité inattendue pour l’histoire locale.

Lors de nos wikisorties, quand nous partons en expédition en touristes à la recherche de lieux pas encore photographiés pour Wikimedia Commons (comme nous le faisions il y a quelques années avec les châteaux et les maisons fortes de la Vallée d’Aoste, en Italie), nous avons pris l’habitude, en plus de prendre des photos géolocalisées et de relever les informations des panneaux touristiques, de consulter l’application OsmAnd. Elle nous sert par exemple à créer notre propre itinéraire de visite, à voir s’il y a des fontaines à proximité, ou encore à noter les coordonnées de points d’intérêt à reporter sur OpenStreetMap par la suite.

Capture d’écran de l’outil WikiShootMe avec les éléments Wikidata géolocalisés Capture d’écran de l’application OsmAnd pour consulter et modifier OpenStreetMap Capture d’écran de l’application officielle du géocaching Capture d’écran de l’application c:geo pour jouer à géocaching

Désormais, en plus de WikiShootMe et d’OsmAnd, nous ouvrons souvent aussi l’application officielle de géocaching, pour jouer à cette grande chasse au trésor fondée sur le GPS, à la recherche de petites boîtes cachées et de journaux de bord ou « logbooks » à signer. Parfois, c’est le géocaching qui nous donne l’idée d’une sortie, mais se retrouver à jouer dans un endroit perdu devient alors l’occasion pour photographier églises, mairies et bâtiments anciens pour Commons. Bref, « tout fait ventre » pour les Tortellini in bro. WikiShootMe, tout comme les applications Geocaching.com et c:geo, sont d’excellents guides touristiques, pour peu qu’on sache les consulter de la bonne façon.

Les objets voyageurs de Bébé Globe

Wikisortie après wikisortie, dans les petites boîtes du géocaching (les géocaches à proprement parler), nous avons trouvé quelques objets d’échange ou « swags » (les objets que l’on peut prendre et échanger avec les autres joueurs), mais aussi quelques objets voyageurs ou « travel bugs » (des plaquettes traçables grâce à un code unique, qui peuvent être « loguées » quand on les trouve, et dont on peut suivre les voyages dans l’application de géocaching, à la fois grâce aux logs des autres géocacheurs et sur une carte en ligne indiquant les coordonnées des lieux où les travel bugs ont été physiquement transportés). Chaque objet voyageur a un objectif, différent pour chacun, et les plaquettes avec le code sont souvent agrémentées d’un dessin et/ou d’une breloque qui les accompagne dans leur voyage.













Bébé Globe au Belvedere de

San Michele in Bosco, à Bologne,

prêt puor jouer à géocaching

Photo de Una tantum publiée

sous la licence CC-BY-SA 4.0

Voilà donc que l’idée m’est venue de créer un objet voyageur avec l’illustration de Bébé Globe, auquel j’attacherais un gadget rappelant Wikipédia. Pour le faire dans le respect de la licence de l’image sur Commons, il me fallait toutefois l’autorisation de la Fondation Wikimédia. Avec beaucoup d’audace, sans doute elle aussi fruit de la canicule, je n’ai pas seulement demandé la permission d’utiliser l’image : j’ai aussi demandé de me soutenir activement dans mon projet. À ma grande surprise, et grâce à l’intérêt d’Ivonne Kristiani (Senior Global Movement Communications Specialist), qui a cru en mon idée, la Fondation a accepté, ce qui m’a permis de créer non pas un, mais quatre travel bugs pour l’anniversaire de Wikipédia, afin de les envoyer aux « quatre coins du monde », où chacun pourra les trouver grâce au géocaching, les « loguer » et poursuivre les festivités.

⏳ Un bond dans le temps

Que ce soit clair : l’idée d’un objet voyageur dédié à Wikipédia n’est pas du tout nouvelle. Un exemplaire avait déjà été relâché dans la nature en 2005 par le géocacheur Nicco, et il a voyagé pendant quelques années avant d’être déclaré disparu. Hélas, cela arrive : les géocaches disparaissent parfois, et les objets voyageurs aussi. Mais dans le monde du géocaching, ça arrive et c’est tout à fait normale, car les « moldus » (les « non-géocacheurs ») interagissent parfois, eux aussi, avec les géocaches, sans oublier les agents naturels. De ce point de vue, le géocaching partage une certaine part d’imprévisibilité avec les articles de Wikipédia, que tout le monde peut modifier et faire évoluer, qui peuvent devenir obsolètes ou être vandalisés, dont les liens peuvent se casser, etc. Et qui, eux aussi, nécessitent le soin et l’entretien des bénévoles du projet. Objet voyageur de Wikipedia en 2005. Photo de Samuele Manfrin dans le Domaine Publique

Le Wikicaches

À vrai dire, ce n’est pas non plus la première fois que j’essaie d’apporter un peu de Wikipédia dans le géocaching : depuis 2022, j’ai en effet lancé mon projet personnel des Wikicaches, en disséminant des swags des projets Wikimedia et d’OpenStreetMap dans certaines géocaches : des badges et des autocollants que j’utilise habituellement pour mes activités de bénévole et pour les rencontres dans la région. Cette année, le projet s’est ouvert à d’autres bénévoles, et une wikicache officielle a même vu le jour en Sicile, en Italie. Malheureusement, il m’est déjà arrivé de retourner voir des géocaches que j’avais déjà découvertes dans le passé et d’y retrouver des objets d’échange wiki et OSM en très mauvais état, sans que personne ne les ait pris. Et d’ailleurs, les swags ne permettent pas d’être tracés ni de savoir si quelqu’un les prend ou les emmène se balader avec lui. Pour cela, la solution idéale, ce sont les objets voyageurs.

Une wikicache en 2024

Photo de Una tantum publiée sous la licence CC-BY-SA 4.0 Une wikicache en 2023

Photo de Patafisik publiée sous la licence CC-BY-SA 4.0

📦 Un peu de logistique

Une fois créés et reçus chez moi, il ne me restait plus qu’à décider quoi faire de mes quatre nouveaux travel bugs. Le faire tous partir de sous les Deux Tours ? Ou associer d’autres amis géocacheurs-mappeurs-wikipédiens à l’aventure pour que leur voyage commence dans des villes différentes ? Évidemment, j’ai choisi la seconde option ! Après quelques tentatives de contact tombé à plat, j’ai fini par convaincre trois autres vaillants bénévoles (Ivanbranko, Cruccone et Lord Yoruno) de m’épauler pour relâcher dans la nature les objets voyageurs de Wikipedia25 depuis les régions italiennes de l’Émilie-Romagne, du Piémont et des Marches, ainsi que depuis la Catalogne, en Espagne.

🌍 En route !

Les quatre objets voyageurs ont commencé leur voyage en septembre 2026 et, à l’heure où j’écris (mi-octobre), certains ont déjà croisé pas mal de monde ou visité des lieux intéressants :

Le premier objet voyageur des 25 ans de Wikipédia (TBB7FTB), après avoir exploré les environs de Bologne, a été aperçu à l’événement Meet the Brits… toujours à Bologne ; à ce jour, il a officiellement parcouru « seulement » 28 km, mais il est en train de quitter l’Italie pour visiter 🇸🇲 Saint-Marin, puis le 🇬🇧 Royaume-Uni ;

le deuxième objet voyageur (TBB7FTE) a quitté Verceil pour être déposé dans une cache près de l’aéroport de Milan Malpensa, où il a été aussitôt pris en charge par un géocacheur qui l’a emmené avec lui en avion en 🇩🇪 Allemagne ;

le troisième objet voyageur (TBB7FTC) a commencé son voyage au bord de la ⛱️ 🌊 mer Adriatique et, à vitesse de croisière mais sans avoir eu besoin de s’embarquer, il a déjà parcouru 901 km vers le nord de l’Italie ;

le quatrième objet voyageur (TBB7FTD) saute de géocache en géocache en 🇪🇸 Espagne, en rencontrant de nombreux géocacheurs et en profitant de la movida ; à ce jour, il a parcouru 49 km.

Captures d’écrans de Geocaching.com pages par Una tantum. La carte est attribuée aux contributeurs de OpenStreetMap. Les données OpenStreetMap sont disponibles sous la licence Open Database License. Les tuiles cartographiques sont soumises à la licence CC-BY-SA 2.0. Image animée réalisée par Idil Keysan pour la Fondation Wikimédia et publiée sous la licence CC-BY-SA 4.0

Vous pouvez suivre chaque objet voyageur sur le site de géocaching en le recherchant par code ou via les liens ci-dessus, ce qui vous donnera accès à la fois aux commentaires et à la carte de leurs déplacements. Mais surtout, vous pouvez partir à la recherche des objets voyageurs de Bébé Globe dans les géocaches où ils se trouvent : vous pouvez y « loguer » vos vœux (grâce au code figurant sur la plaquette) et contribuer ainsi à les faire voyager à travers le monde, pour faire connaître Wikipédia et diffuser le message que nous, les bénévoles, nous continuons à nous epanuir tout en œuvrer pour la connaissance libre.

Rendez-vous dans un an pour vous donner des nouvelles de l’endroit où auront fini par échouer les objets voyageurs. En attendant : bon voyage, Bébé Globe !

Les travel bugs pour les 25 ans de Wikipédia

Photo de Una tantum publiée sous la licence CC-BY-SA 4.0

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction