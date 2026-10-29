À Wikimania 2026, l’expérience sur l’intégrité de l’information de Wikimedia de Côte d’Ivoire partagée

Réunis à Paris du 21 au 25 juillet à l’occasion de Wikimania 2026, des membres de Wikimedia Côte d’Ivoire ont pris part à un panel consacré à l’intégrité de l’information. À travers les expériences de Zéro Infox, Scientifiques Africaines, Coalition Anti Dohi et du programme ADDO (African Digital Democracy Observatory), ils ont partagé les initiatives mises en œuvre en Côte d’Ivoire pour lutter contre la désinformation et promouvoir une information fiable.

Emmanuel Dabo, vice-président de Wikimedia Côte d’Ivoire, N’Da N’Dri Konan, administrateur sur Wikipédia, Emmanuelle Kakou, directrice de Wikimedia Côte d’Ivoire, et Dominique Eliane, modératrice du panel et responsable de groupe de travail, ont partagé leurs expériences et les actions menées en Côte d’Ivoire face aux enjeux liés à la fiabilité de l’information, devant un public international.

De la gauche vers la droite : Yasield, Emmanuel, ManouKa et Dadrik

Une expérience construite sur le terrain

Emmanuel Dabo a présenté le travail de Wikimedia Côte d’Ivoire en s’appuyant notamment sur les projets Scientifiques Africaines et Zéro Infox. Pour lui, l’engagement de la communauté sur cette question découle de sa place dans l’écosystème numérique. « La communauté fait partie d’un écosystème numérique et, en tant qu’acteur de cet écosystème, il doit se préoccuper des questions qui concernent cet écosystème », a-t-il relevé.

À travers ses actions, Wikimedia Côte d’Ivoire cherche ainsi non seulement à constater les problèmes liés à la circulation de fausses informations mais aussi à proposer des solutions. Cette implication contribue, selon Emmanuel Dabo, à renforcer la crédibilité et la légitimité de la communauté.

Wikipédia, un espace où la fiabilité compte

L’expérience de N’Da N’Dri Konan en tant qu’administrateur sur Wikipédia l’amène également à s’intéresser de près à la désinformation. Wikipédia fait partie des plateformes régulièrement consultées pour rechercher des informations. Une forte fréquentation qui rend la question de la fiabilité particulièrement importante. Une information erronée qui s’y installe peut en effet être largement reprise.

« Pour Wikipédia, en particulier, qui est très consulté, si la désinformation y circule, les conséquences seront graves », a indiqué N’Da N’Dri Konan. Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité pour les communautés Wikimedia de travailler à la fois à la correction des informations erronées et à leur prévention.

Plusieurs projets pour une même mission

Emmanuelle Kakou a présenté de son côté plusieurs projets développés par Wikimedia Côte d’Ivoire, notamment Zéro Infox, Coalition Anti Dohi et ADDO (programme de bourses internationales). Ces initiatives utilisent différents moyens pour sensibiliser, informer et renforcer les capacités des publics face aux enjeux liés à la désinformation. Elles s’inscrivent cependant dans une même démarche : poursuivre la mission de Wikimedia Côte d’Ivoire en faveur de la connaissance ouverte, tout en s’adaptant aux nouveaux défis de l’environnement numérique.

À ce stade, l’exigence de la fiabilité concerne directement les contributions des Wikimédiens. « La notion d’informations exactes et fiables doit inspirer notre contribution à la connaissance ouverte », a souligné Emmanuelle Kakou. Ces projets représentent aussi une occasion pour le mouvement de faire connaître son implication auprès de la société civile et de montrer l’impact de ses actions au-delà des projets Wikimedia.

Un public interpellé par l’expérience ivoirienne

Assurant la modération du panel et au-delà des échanges entre les intervenants, Dominique Eliane a retenu surtout la réaction du public à la fin de la session. Plusieurs participants ont exprimé leur intérêt pour les initiatives présentées par Wikimedia Côte d’Ivoire. Certains même ont estimé que les autres communautés Wikimedia pourraient s’inspirer de cette expérience pour réfléchir à leurs propres réalités. « On sentait chez plusieurs wikimédiens et wikimédiennes présents une vraie prise de conscience de l’urgence du sujet », a confié Dominique Eliane.

Moderatrice du panel

Ces réactions ont confirmé l’importance de porter cette question à Wikimania. Le panel a permis de montrer que l’intégrité de l’information n’est pas uniquement une préoccupation de la communauté ivoirienne. Elle concerne l’ensemble du mouvement Wikimedia et, plus largement, toutes les personnes qui participent à la production et au partage de connaissances en ligne.

De la Côte d’Ivoire à la communauté internationale

En présentant ses expériences à Paris, Wikimedia Côte d’Ivoire a ainsi porté au-delà de ses frontières des initiatives développées dans le contexte purement ivoirien. De Zéro Infox à Scientifiques Africaines, en passant par Coalition Anti Dohi et le programme ADDO, ces projets témoignent d’une volonté de répondre aux enjeux de l’information par différents moyens, tout en restant fidèle à la mission de partage de connaissances.

Les échanges à la Wikimania 2026 ont surtout permis de rappeler que l’intégrité de l’information est une responsabilité collective. Pour Wikimedia Côte d’Ivoire, l’enjeu est désormais de poursuivre cette dynamique et de continuer à faire de la connaissance fiable un levier au service des communautés dans la sphère de la connaissance libre.













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