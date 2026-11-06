De Johannesburg à Abidjan : Wiki Indaba ouvre un nouveau chapitre de son histoire, en 2026 

Du 13 au 15 novembre 2026, Abidjan accueille Wiki Indaba, la rencontre des communautés Wikimédia d’Afrique autour des défis et des perspectives du mouvement sur le continent. Placée sous le thème « L’avenir africain : équité des connaissances et innovation », cette édition réunira plus de 150 participants issus d’une quarantaine de pays, dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la place des connaissances africaines dans l’espace numérique mondial. Pour Wikimedia Côte d’Ivoire, qui accueille et co-organise l’événement, cette rencontre s’inscrit également dans plus de dix ans d’engagement au sein du mouvement Wikimédia.

Wiki Indaba, une rencontre africaine pour construire ensemble

Depuis ses débuts à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2014, Wiki Indaba constitue un espace de rencontre pour les personnes qui contribuent aux projets Wikimédia sur le continent africain. Au fil des éditions, cette conférence est devenue une occasion de partager des expériences, de renforcer les compétences, de créer des liens entre les communautés et de réfléchir collectivement aux moyens de développer les connaissances libres en Afrique.

Dans un mouvement qui ambitionne de mettre à la disposition de chacun et chacune l’ensemble des connaissances humaines, les communautés africaines ont un rôle essentiel à jouer. Elles contribuent à documenter les histoires, les cultures, les langues, les personnalités et les réalités de leurs territoires, tout en travaillant à réduire les lacunes qui subsistent dans les contenus disponibles en ligne.

Wiki Indaba permet précisément de réunir ces forces, de confronter les expériences et de faire émerger de nouvelles idées pour l’avenir du mouvement sur le continent.

L’équité des connaissances au cœur des échanges de Wiki Indaba 2026

Pour sa 9e édition, Wiki Indaba place au centre des discussions un enjeu majeur : « L’avenir africain : équité des connaissances et innovation ». Derrière ce thème, se trouve une question fondamentale : comment faire en sorte que les connaissances produites par les Africains, sur leurs sociétés, leurs cultures, leurs langues et leurs expériences, soient davantage représentées, accessibles et partagées à l’échelle mondiale ?

L’équité des connaissances invite à s’interroger sur les inégalités qui persistent dans la production et la circulation du savoir. Malgré la richesse et la diversité des connaissances présentes sur le continent, de nombreuses réalités africaines restent encore insuffisamment documentées dans les espaces numériques, notamment dans les encyclopédies et les projets de connaissance libre.

L’innovation ouvre, quant à elle, des perspectives pour répondre à ces défis. Les outils numériques, les nouvelles pratiques de contribution, les partenariats et les initiatives communautaires peuvent contribuer à enrichir les contenus, à valoriser les langues africaines et à faciliter l’accès au savoir.

À Abidjan, les participants seront ainsi invités à partager leurs expériences, à explorer des pistes d’action et à réfléchir au rôle que les communautés Wikimédia peuvent jouer pour bâtir un écosystème de connaissances plus inclusif. Et ce, après l’édition manquée de 2025, pour des circonstances sécuritaires.

« L’équité des connaissances dans le contexte africain, il y a trois aspects, souligne Donatien Kangah – président de Wikimedia Côte d’Ivoire. C’est la diversification des connaissances, qui implique l’inclusion des savoirs locaux dans la connaissance mondiale, universelle. Il y a aussi la dimension de valorisation de la production de ces connaissances, [avec] l’inclusion d’autres communautés qui ne produisent pas naturellement le savoir. Et puis, il y a l’accès…, l’accès libre à ce savoir-là ; parce qu’une chose est de produire les connaissances, mais l’autre chose, c’est de pouvoir y avoir accès. »

Abidjan, carrefour des communautés Wikimédia africaines

Pour Wiki Indaba 2026, plus de 150 participants issus d’au moins 39 pays sont attendus à Abidjan. Cette diversité témoigne de la dimension continentale de la rencontre et de la richesse des expériences qui pourront être partagées.

Contributeurs bénévoles, responsables de communautés, organisateurs de projets et autres acteurs du mouvement auront l’occasion de se retrouver, d’échanger sur leurs pratiques et d’imaginer de nouvelles collaborations. Des tables rondes, panels, présentations, ateliers…, animés par des wikimediens et partenaires vont meubler la conférence.

Au-delà des sessions et des ateliers, Wiki Indaba est aussi un espace de rencontres humaines. Les discussions informelles, les partages d’expérience et les liens noués entre participants contribuent à renforcer un mouvement dont la vitalité repose largement sur l’engagement des communautés.

Pour Wikimedia Côte d’Ivoire, accueillir cette édition représente à la fois une responsabilité et une occasion de contribuer à cette dynamique collective, en faisant découvrir les initiatives développées localement et en favorisant les échanges entre communautés.

Construire ensemble l’avenir des connaissances africaines

L’édition 2026 de Wiki Indaba se veut un temps de réflexion, de partage et de projection. À travers le thème de l’équité des connaissances et de l’innovation, elle invite les communautés à poursuivre leur engagement pour une représentation plus riche et plus diversifiée des savoirs africains.

Pour Wikimedia Côte d’Ivoire, cette rencontre est aussi une nouvelle étape dans une histoire collective de plus de dix ans, construite grâce à l’investissement des bénévoles, aux collaborations et aux initiatives menées sur le terrain.

Alors qu’Abidjan s’apprête à accueillir les communautés Wikimédia venues de tout le continent et de la disapora, une ambition demeure au cœur de cette édition : faire en sorte que les connaissances africaines soient davantage produites, documentées, partagées et accessibles à toutes et à tous.

Du 13 au 15 novembre, à Abidjan, Wiki Indaba 2026 donnera ainsi rendez-vous aux communautés pour réfléchir ensemble à une question essentielle : quelle place voulons-nous donner aux connaissances africaines dans le monde de demain ?

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