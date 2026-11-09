Queering Wiki 2026: Wikimedia LGBT+ organise sa première conférence en présentiel à Montréal

La photo de groupe, avec Baby Globe.

Du 23 au 25 octobre, une centaine de contributeurs LGBT+ de plus de 30 pays différents se sont réunis à Montréal (Québec, Canada), à l’occasion de Queering Wiki 2026. Organisée par Wikimedia LGBT+ et Wikimedia Canada, financée par la Fondation Wikimedia, et sponsorisée par Wikimedia CH et Wikimedia Deutschland, cette conférance marque le premier rassemblement en présentiel des Wikimédien·ne·s LGBT+ et de leurs allié·e·s, après plusieurs éditions virtuelles ayant eu lieu entre 2022 et 2025.

Programme et activités

Le programme de QW2026 a débuté avec une visite culturelle guidée, en bus et à pied, autour de l’histoire LGBT+ de la ville. Le reste du programme pour les participant·e·s, sur trois jours, comprenait ensuite des présentations plénières, des présentations courtes, des ateliers et des posters, organisées autour de trois thématiques : la connaissance sans frontières, les histoires queer et les futurs queer. Les présentations ont été effectuées en anglais, en espagnol ou en français, avec une interprétation et une transcription en direct via une application sur téléphone.

Une présentation de Constance Crompton, directrice du laboratoire d’Humanités numériques de l’Université d’Ottawa, a exploré le projet Lesbian and Gay Liberation in Canada (LGLC) et ses interactions avec Wikipédia et Wikidata dans la mise à disposition en ligne de documents d’archives.

Pendant l’événement, le Challenge Queering Wiki 2026 a permis aux participant·e·s de créer et d’améliorer des articles encyclopédiques ainsi que d’importer des photos sur l’histoire queer au Québec et sur la conférence en elle-même. Les deux gagnant·e·s ont reçu, lors de la cérémonie de clôture, des peluches de Baby Globe, en présence de la mascotte Baby Globe elle-même !

Imacat enlace Baby globe avec enthousiasme, sous les yeux de Freddy Veloz (membre du comité d’administration de WM LGBT+) et de Bisi Alimi (directeur exécutif), avant de recevoir son prix du Challenge QW 2026.

Mesures de sécurité et conditions d’accès

Nacaru, membre de l’équipe “Trust & Safety” de la conférence, explique la signification des tours de cou colorés durant la cérémonie d’ouverture.

En raison des menaces pesant sur les personnes LGBT+ dans le monde, la sécurité des participants était une des priorités de l’événement. L’équipe d’organisation a suivi les protocoles de la fondation Wikimedia pour la sécurité des événements . Le lieu lui-même n’a pas été annoncé publiquement avant la conférence ; les sacs étaient vérifiés lors de l’arrivée sur place, et une équipe “Trust & Safety” était présente pendant les trois jours. Des tours de cou colorés pour les badges permettaient de distinguer les cette équipe, ainsi que les personnes ne souhaitant pas être prises en photo.

Des bourses ont été attribuées pour financer les coûts de voyage et d’hébergement de certain·e·s participant·e·s. Tous les continents (sauf l’Antarctique) étaient représentés, parfois au prix de péripéties de voyage ou de longs temps de trajet ; mais quinze participant·e·s n’ont pas pu se rendre au Canada car leurs visas n’ont pas été accordés. “Le refus général des visas pour tous les représentants africain par le gouvernement canadien a jeté un nuage sombre sur la conférence”, a exprimé Bisi Alimi, directeur exécutif de Wikimedia LGBT+. “La connaissance libre est une aventure humaine collective, et l’exclusion de bénévoles, basée sur leur pays de naissance, ne peut être que discriminatoire et honteuse.”

Quelques retours

Freddy Veloz, Sebastián Flores, Vjollka, et Michelle Jones Pérez participent à une table ronde sur Wiki Loves Pride.

Sebastian Flores (il/lui), membre de Wikimedia Chile, WikiProyecto LGBT+, et de l’équipe d’organisation de Wikimanía 2027, explique ce qu’il a le plus apprécié à QW2026 : “l’occasion de partager mes expériences avec les autres bénévoles – tout particulièrement autour des campagnes et projets auxquels j’ai participé ces dernières années – et de découvrir des projets et des idées intéressantes pour améliorer la visibilité des communautés LGBT+ du monde entier. C’était aussi merveilleux de rencontrer autant de gens en personne (dont des amitiés wikimédiennes), avec qui je n’avais interagi qu’en ligne jusque là.”

Michele Jones Pérez (elle/elle), salariée de Wikimedia LGBT+ en charge des programmes d’apprentissage et de développement, déclare que la conférence “[lui] a permis de rencontrer des activistes LGBTQ+ et wikimédiens d’un grand nombre de pays. Rencontrer des gens qui ont partagé mes doutes et mes luttes au sujet de la visibilité m’a donné de l’espoir et une sensation puissante de faire communauté.”

Ege Atacan Doğan participe à la discussion depuis le public.

Ege Atacan Doğan (il/lui), un contributeur Wikidata originaire de Turquie, installé en Allemagne, membre actif du WikiProject Ontology, raconte qu’il “a été agréablement surpris de la grande variété des compétences présentées, et des possibilités de réseautage offertes par la conférence. Dans cet environnement social, c’était vraiment facile de trouver des personnes avec qui collaborer. La plus grande partie de mon travail commence désormais, avec les graines plantées lors de la conférence!” Ege a également exprimé sa déception quand aux refus de visas qui ont empêché plusieurs personnes de se rendre à la conférence.

Kamila Ś. chante l’hymne queer “Pink Pony Club” pendant le karaoké.

Kamila Ś. (iel/ellui), est un Wikignome non-binaire de Varsovie, en Pologne. Iel explique avoir vécu une très bonne expérience à QW2026, son premier événement Wikimedia en présentiel. “Être au milieu de personnes queer (et probablement d’allié·e·s) avec les mêmes objectifs et le même enthousisame à propose de Wikipédia en tant que source de connaissance libre, c’était aussi merveilleux”, déclare-t-iel. Kamila “a adoré discuter avec autant de personnes différentes lors des pauses, et en apprendre plus sur la situation sur « leur » Wikipedia ou dans leur pays, ça m’a donné des idées pour plwiki,” la version de Wikipédia en polonais; ce projet au sujet duquel Kamila a donné une présentation lors de la conférence. Iel a aussi apprécié de voir des participant·e·s de toutes les générations “qui visiblement refusent d’être aussi conformistes que tant d’autres que j’ai pu rencontrer”.

Pour aller plus loin

Les photos, vidéos, et présentations de QW2026 sont disponibles sur Commons. Pour plus d’informations sur Wikimedia LGBT+, vous pouvez suivre le groupe d’utilisateurs via leur page meta et les réseaux sociaux.

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