Des livres pour Bassam, à l’occasion des 12 d’affiliation de Wikimedia Côte d’Ivoire

Chaque année, depuis ses 10 ans d’affiliation à la Wikimedia Foundation, Wikimedia Côte d’Ivoire célèbre son anniversaire en donnant. En 2024, pour la première édition de cette initiative, l’association soutient un centre d’insertion sociale. En 2025, un orphelinat. En 2026, pour la troisième année consécutive, Wikimedia Côte d’Ivoire collecte des livres, des jeux et du matériel éducatifs, pour une bibliothèque ivoirienne sinistrée. Et votre soutien compte !

Bassam, le choix pour le community service 2026 de Wikimedia Côte d’Ivoire. La cité balnéaire de Bassam (Grand-Bassam) compte un club Wikimedia Côte d’Ivoire, dénommé WikiClub Grand-Bassam.

En juin 2026, de fortes pluies ont inondé la bibliothèque du centre culturel Raffaelo Masto, au Carrefour Jeunesse de Grand-Bassam. Créée par la communauté Abel, elle était en accès libre pour tous, des élèves aux parents. Jeunes et adultes y trouvaient aussi des activités et un chemin vers l’insertion, avec du suivi éducatif et la promotion des ouvrages africains.

Une grande partie du matériel et des livres de la bibliothèque du centre culturel Raffaelo Masto, de Grand-Bassam, a été perdue. L’équipe est aujourd’hui accueillie provisoirement dans les locaux de l’ECPAT 360, connus sous le nom de Bazouam social, au quartier France de Grand-Bassam, le temps de la remise en état.

Appel à participations. Si vous venez à Wiki Indaba 2026, à Abidjan, vous pourrez apporter un livre en bon état, à offrir : romans, livres jeunesse, manuels ou ouvrages de référence… Les auteurs africains sont les bienvenus. Wikimedia Côte d’Ivoire recherche aussi des jeux éducatifs pour enfants et pour adultes, ainsi que du matériel utilisé pour l’insertion des jeunes. Toutes les langues sont acceptées.

Réception des dons : stand de Wikimedia Côte d’Ivoire, à Wiki Indaba, du 13 au 15 novembre 2026 ; les livres peuvent aussi être déposés à La villa Zenman (siège de Wikimedia Côte d’Ivoire), groupement 4 000 C, Angré-Château, Abidjan-Cocody, du lundi au vendredi de 11 h à 15 h, jusqu’au mercredi 25 novembre 2026.

: stand de Wikimedia Côte d’Ivoire, à Wiki Indaba, du 13 au 15 novembre 2026 ; les livres peuvent aussi être déposés à La villa Zenman (siège de Wikimedia Côte d’Ivoire), groupement 4 000 C, Angré-Château, Abidjan-Cocody, du lundi au vendredi de 11 h à 15 h, jusqu’au mercredi 25 novembre 2026. Remise des livres : samedi 28 novembre 2026, à la bibliothèque du centre culturel Raffaelo Masto, à Grand-Bassam.

: samedi 28 novembre 2026, à la bibliothèque du centre culturel Raffaelo Masto, à Grand-Bassam. Pour toute question ou préoccupation, contacts : jemuelejohnson@gmail.com | +225 07 68 87 56 63 / +225 01 41 57 92 99

Un livre, c’est peu. Cent livres, c’est une étagère. Merci, pour votre contribution à cette action sociale et communautaire.

Pour de plus amples informations sur la tradition de community service de l’association et ce qu’elle représente pour Wikimedia Côte d’Ivoire, n’hésitez pas à lire notre article complet sur wikimedia.ci https://urls.fr/jriy33.

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