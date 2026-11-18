Le 13 novembre 2026, la 9e édition de Wiki Indaba s’est ouverte à l’hôtel Novotel Abidjan Plateau. Organisée par Wikimedia Côte d’Ivoire, en collaboration avec Wiscom (Wiki Indaba Steering Committee), la conférence réunit jusqu’au 15 novembre des wikimédiens du continent africain et de la diaspora autour du thème « L’avenir de l’Afrique : équité des connaissances et innovation ». Les premières délégations étaient arrivées dès le 10 novembre, et la majorité des participants a rejoint Abidjan la veille de l’ouverture.

Une cérémonie d’ouverture aux mille couleurs. La salle elle-même racontait déjà l’Afrique : des tenues traditionnelles de toutes origines, des délégations venues de nombreux pays et des invités de haut rang. Après l’introduction à la politique d’espace convivial Wikimedia, les prises de parole ont posé les enjeux de la conférence : Donatien Kangah Koffi, président de Wikimedia Côte d’Ivoire, pour l’accueil ; Anusha Alikhan, directrice de la communication de la Wikimedia Foundation (WMF), puis la vidéo de la directrice générale, qui a remercié les organisateurs locaux, encouragé la communauté et souhaité une belle Indaba à toutes et à tous ; enfin M. Mame Omar Diop, chef de bureau et représentant pays de l’Unesco en Côte d’Ivoire.

Après une minute de silence en hommage aux wikimédiens disparus, la troupe de danse a pris le relais. Elle a traduit le mot « Akwaba » de plusieurs manières, dans plusieurs langues ivoiriennes, au rythme de danses akan, sénoufo et d’autres cultures du pays. La séance de photos qui a suivi, dont une photo de groupe en tenues traditionnelles, a fait éclater la diversité des participants.

Le journalisme de connaissance à l’honneur. La cérémonie a été suivie des Open the Knowledge Journalism Awards. Lancés par la Wikimedia Foundation le 3 mai 2023, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en collaboration avec les communautés wikimédiennes de la région, ces prix récompensent des journalistes africains dont les articles aident à combler les lacunes de connaissances sur le continent. Leurs enquêtes et reportages, bien documentés et accessibles en ligne, peuvent servir de sources aux éditeurs bénévoles pour enrichir Wikipédia et les autres projets Wikimedia.

Leur place à Wiki Indaba est naturelle : Wikipédia s’appuie sur des sources fiables et publiées, et les productions journalistiques en sont l’une des premières. Dès la première édition, les lauréats ont été dévoilés à Wiki Indaba, la conférence régionale de la communauté africaine. Cette année, un panel, de haut niveau, le tout premier de la conférence, a meublé les Open the Knowledge Journalism Awards. Il a réuni Anusha Alikhan, Olushola Olaniyan (président de Wikimedia User Group Nigeria), Rakiya Abubakar (lauréate 2026) et Israël Guébo (journaliste ivoirien). Kajal Premnath (spécialiste de la communication du mouvement pour l’Afrique, WMF) en a assuré la modération.

Rencontre d’institutions autour de la documentation de l’Afrique sur les plateformes Wikimedia. « Contenus Wikimedia : contributions d’institutions et d’acteurs locaux pour une meilleure documentation de l’Afrique », c’était le thème du deuxième panel de Wiki Indaba 2026, modéré par Emmanuel Dabo, vice-président de Wikimedia Côte d’Ivoire. Il a réuni :

Jean Bosco Ki, représentant résident adjoint de l’Unesco en Côte d’Ivoire ;

Bamba Souleymane, conseiller technique de la présidente de la Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (CAIDP) ;

Prof. Fernand Kouamé, vice-président de l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) et titulaire de la chaire Unesco « Intelligence Artificielle, Humanités et Science Ouverte » (IAHSO) ;

Donatien Kangah Koffi, président de Wikimedia Côte d’Ivoire.

Chaque panéliste a d’abord situé sa relation avec Wikipédia : c’est une plateforme où l’on va chercher de l’information, mais où l’on ne trouve pas toujours ce dont on a besoin. Chaque panéliste a saisi ce moment pour exposer les actions menées pour rendre l’information accessible.

Au niveau de l’Unesco, le représentant résident adjoint de l’organisme onusien en terre ivoirienne, Jean Bosco Ki, a présenté les conventions et déclarations initiées par l’organisation au niveau international, qui se déclinent ensuite à l’échelle nationale. Deux textes adoptés par les États membres en 2021 illustrent ces cadres : la Recommandation sur une science ouverte, qui plaide pour un accès plus équitable aux connaissances scientifiques et pour la réduction des écarts numériques, technologiques et de savoir ; la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle. En Côte d’Ivoire, la chaire Unesco IAHSO a justement été créée pour promouvoir et mettre en œuvre deux recommandations de l’Unesco de 2021, relatives à l’IA et à la science ouverte.

Au titre de la chaire Unesco IAHSO, le titulaire, Prof. Kouamé, a décrit le processus de numérisation de la documentation scientifique en Côte d’Ivoire, qui accompagne la création et le fonctionnement de l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire. Pour situer le contexte : l’UVCI, université publique créée en 2015, a adopté intégralement le modèle numérique et propose une bibliothèque virtuelle donnant accès à des ouvrages, des revues scientifiques et des thèses. La chaire IAHSO, lancée le 24 juillet 2025, est la première chaire Unesco de l’université et la première dédiée à l’IA et à la science ouverte dans le pays.

Concernant la CAIDP, autorité administrative indépendante, le conseiller technique de la présidente Bamba Souleymane, a rappelé la loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics. Elle garantit à chaque citoyen le droit d’accéder à l’information d’intérêt public et aux documents publics ; elle a institué la CAIDP, chargée de veiller à son application par les organismes publics. La Commission sensibilise les administrations pour qu’elles soient proactives dans la diffusion de l’information et des sources, et accompagne les citoyens qui en font la demande afin que les administrations y répondent. Elle a d’ailleurs lancé en juillet 2026 le Réseau national des responsables de l’information, prévu par l’article 10 de la loi. Pour les wikimédiens, ce cadre ouvre la voie à des documents officiels pouvant servir de sources citables.

La plénière Africa Agenda I a ensuite prolongé la réflexion sur les priorités du mouvement sur le continent.

Un après-midi en quatre espaces et quatre grandes thématiques. Après le déjeuner, les sessions se sont déployées en parallèle dans quatre espaces : Ubuntu, Akwaba, Indaba et Sankofa (consacré à un hackathon ouvert toute la journée). Ateliers, démonstrations, conférences et tables rondes ont couvert plusieurs grandes thématiques.

Information et désinformation. L’intégrité de l’information était au cœur de deux sessions. Zéro Infox, présenté par l’autrice de ces lignes, a abordé l’éducation aux médias et à l’information comme outil de lutte contre la désinformation en Côte d’Ivoire. L’atelier « From Ghana Polls to Continental Impact » a exploré comment les communautés wikimediennes africaines peuvent faire progresser l’intégrité de l’information à l’échelle du continent.

Langues, oralité et patrimoine. Plusieurs sessions ont montré comment faire entrer les savoirs africains dans les projets Wikimedia : l’atelier sur les lexèmes Wikidata, pour contribuer à la valorisation des langues africaines ; la conférence « From Oral Tradition to Wikimedia », consacrée à la documentation du patrimoine vivant du continent ; et la présentation d’un cadre fondé sur l’IA pour transformer des archives en ressources de connaissance Wikimedia.

Partenariats et ancrage local. Wikimédia Sénégal a partagé son expérience de partenariats avec des écoles de photographie et de cinéma pour renforcer la participation à Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth et AfroCreatives. Wikimedia Guinée a présenté son « Tapis rouge ». Un panel a ensuite montré comment s’associer aux grands événements pour démultiplier l’impact de Wikimedia.

Communautés, gouvernance et outils. Côté organisation, les participants ont pu découvrir un parcours de planification stratégique pour les groupes d’utilisateurs, rencontrer des administrateurs wikimédiens africains autour de la collaboration, de la gouvernance et de la résilience communautaire, explorer le Wikipedia Starter Kit pour faire grandir une communauté linguistique, et apprendre à utiliser Qualtrics pour les sondages communautaires.

Rencontres entre communautés. La journée s’est conclue par trois rencontres communautaires, consacrées à Wikidata, au défi Africa Wiki Challenge et à la Wikipedia Library, puis par un dîner qui a réuni l’ensemble des participants.

Pour accéder au programme complet de Wiki Indaba 2026, disponible sur la page Meta-wiki de la conférence : https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiIndaba_conference_2026/Program.

Photos et vidéos. Les photos et vidéos de l’événement sont à retrouver dans la catégorie Wiki Indaba 2026 sur Wikimedia Commons.

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