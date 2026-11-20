En 100 jours consécutifs, soit du 30 juillet au 6 novembre 2026, j’ai créé au moins un article sur Wikipédia en français. Mon objectif au départ n’était que de maintenir en activité des Wikimédiennes et Wikimédiens du Bénin, ma première communauté. Après réflexion sur la stratégie à adopter pour ce faire, j’ai avisé quelques membres de mon groupe, avec le soutien d’Adoscam, qui ont adhéré à l’idée à condition que je les suive et que je les accompagne !

Alors le 30 juillet, j’ai procédé à la création de mon premier article sur l’expert comptable béninois Raïmi Amadou. Ensemble avec les adhérentes et adhérents, nous avons formé un groupe What’sApp de suivi et de partage d’informations en plus de la création de la page événement 100 Wikidays des Wikimédiens du Bénin sur Meta avec les sans pagEs, ma deuxième communauté.

Mais, au fur et à mesure que j’avançais, j’ai été confronté à l’inexistence d’articles, non seulement sur Wikipédia en français mais aussi en anglais, sur des scientifiques de renommée dont j’entends parler souvent. Pourtant, elles et ils remplissent les critères spécifiques de notoriété requis, ayant reçu pour la plupart un prix de l’ACFAS ou une médaille du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

J’ai donc décidé d’identifier les lauréats de ces prix, de trouver des sources sur leur parcours et de constituer la littérature de leurs articles scientifiques. Une fois des sources réunies, je me suis engagé à la création de leurs articles sur Wikipédia. Il ne s’agit plus pour moi de contribuer pour contribuer mais surtout de contribuer pour mettre en lumière ces savants et savantes de classe internationale.

Au terme de mon défi, je suis parvenu à créer 120 articles dont une cinquantaine sur des scientifiques sur Wikipédia en français ! De Florence Bretelle à Roxane Maranger, en passant par Sébastien Manneville, Carl-Éric Aubin, Angelo Tremblay, Faouziath Sanoussi et Isabella Akyinbah Quakyi, ces articles concernent une diversifié de scientifiques provenant d’Europe, d’Amérique et d’Afrique de l’Ouest.

Certes, çe ne fait bien évidemment pas le poids comparé aux nombreux autres scientifiques qui manquent encore sur Wikipédia en français, mais je me permets de croire que c’est un bon début pour mettre en lumière les femmes et les hommes de sciences sur l’encyclopédie. Je ne m’arrêterai pas là ; je continuerai à promouvoir la science. Et si d’autres souhaitent se joindre à moi, je serai ravi de leur expliquer mon approche.

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