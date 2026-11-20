

Par Armine Aghayan-Flisch, Wikipédienne de longue date et initiatrice de la campagne.



En 2025, la campagne Women in Wikipedia a été pour moi l’occasion de repenser la manière dont les communautés Wikimedia peuvent collaborer au-delà des frontières. Ce qui avait commencé comme une initiative locale a évolué vers une collaboration réciproque entre communautés, réunissant la communauté Wikimedia d’Arménie et Wikimedia Côte d’Ivoire. Cette expérience a montré comment une responsabilité partagée et une confiance mutuelle peuvent aboutir à des résultats significatifs.

D’une campagne locale à une vision internationale

J’ai d’abord organisé la campagne Women in Wikipedia comme une initiative destinée aux contributrices et contributeurs arméniens, afin de lutter contre le fossé des genres sur Wikipédia en créant et en améliorant des biographies de femmes remarquables. Les résultats de la première édition ont été encourageants, mais ils m’ont également amenée à réfléchir à la manière dont de telles initiatives pourraient dépasser les frontières nationales et s’inscrire dans une dynamique d’échange plus large au sein du mouvement Wikimedia.

Pour la deuxième édition de Women in Wikipedia, en 2025, je souhaitais expérimenter une nouvelle approche. Plutôt que de mener la campagne uniquement au sein de ma communauté locale, j’ai pris contact avec Wikimedia Côte d’Ivoire afin d’explorer la possibilité d’une collaboration mutuelle. L’objectif était simple : il ne s’agissait pas seulement de créer du contenu, mais aussi d’apprendre les uns des autres et de travailler ensemble en tant que partenaires égaux.

Un partenariat réciproque avec Wikimedia Côte d’Ivoire

Cette collaboration a réuni 7 contributrices et contributeurs de la communauté Wikimedia d’Arménie et 4 contributrices et contributeurs de Wikimedia Côte d’Ivoire. Plutôt que de demander à chaque communauté de rédiger uniquement des articles sur son propre contexte national, nous avons adopté une approche de rédaction croisée :

Les contributrices et contributeurs d’Arménie ont créé 26 articles biographiques en arménien consacrés à des femmes de Côte d’Ivoire .

. Les contributrices et contributeurs de Côte d’Ivoire ont rédigé 29 articles biographiques en français consacrés à des femmes arméniennes, qui ne disposaient pas encore d’articles Wikipédia dans ces langues.

Cette approche a encouragé les contributrices et contributeurs à s’intéresser davantage à des histoires et à des cultures qui leur étaient peu familières, tout en renforçant la diversité des contenus disponibles dans les différentes éditions linguistiques de Wikipédia.

Mettre l’accent sur les biographies et la traduction

La campagne s’inscrivait dans le cadre général de l’initiative mondiale Women in Wikipedia, avec un accent particulier sur les contenus biographiques et la traduction. La traduction s’est révélée particulièrement efficace : elle a permis de faire circuler les connaissances d’une langue à l’autre et de rendre visibles les parcours de femmes auprès de nouveaux publics.

Dans le même temps, cette expérience a mis en évidence les inégalités de couverture entre les différentes éditions linguistiques de Wikipédia, ainsi que l’impact considérable qu’un petit groupe de contributrices et contributeurs peut avoir lorsqu’il travaille ensemble autour d’un objectif commun.

Au-delà de la création de contenu

Bien entendu, les chiffres ont leur importance. Mais, à mes yeux, le résultat le plus significatif de cette collaboration réside dans sa dimension humaine. Les contributrices et contributeurs ont échangé des messages, posé des questions, partagé des sources et se sont mutuellement soutenus tout au long de la campagne.

Cette expérience m’a rappelé que les projets Wikimedia ne se résument pas aux articles que nous créons, mais reposent également sur les personnes qui les font vivre et sur les relations qu’elles construisent entre elles.

Comme l’a souligné User:Arsho, contributrice de la communauté arménienne :

« Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est le nombre de parcours de femmes qui restent sous-représentés à l’échelle internationale, même lorsque leur contribution est importante dans leur propre pays. Écrire à leur sujet m’a donné le sentiment de contribuer à combler un déficit de visibilité et à construire un espace de connaissances mondiales plus équilibré. »

Du côté de la communauté de Côte d’Ivoire, User:Papischou a mis en avant la dimension collaborative de cette expérience :

« C’est une manière de découvrir une autre culture. C’est également une occasion de collaborer avec des personnes qui partagent la même passion que nous : le savoir libre. »

Ces témoignages illustrent parfaitement ce qui a rendu cette collaboration si enrichissante : apprendre les uns des autres à travers les cultures tout en travaillant à la réalisation d’un objectif commun.

Cette expérience a montré que la collaboration entre communautés n’a pas nécessairement besoin d’être complexe. Grâce à la confiance, à une communication claire et à une responsabilité partagée, même de petites communautés peuvent réaliser des projets dont l’impact dépasse largement les frontières de leurs propres éditions linguistiques.

Un modèle qui mérite d’être partagé

Cette collaboration démontre que les campagnes réciproques entre communautés sont non seulement possibles, mais aussi particulièrement efficaces. Écrire sur les cultures des uns et des autres contribue à réduire les biais systémiques, à élargir les perspectives et à renforcer le sentiment de responsabilité collective dans la construction du savoir mondial.

La collaboration Women in Wikipedia 2025 entre l’Arménie et la Côte d’Ivoire constitue un modèle reproductible pour d’autres communautés Wikimedia souhaitant faire évoluer leurs initiatives locales vers des partenariats internationaux, notamment autour de l’égalité des genres, de la traduction et de la valorisation des voix sous-représentées.

En partageant cette expérience sur Diff, j’espère encourager d’autres communautés Wikimedia à expérimenter des formes similaires de collaboration. Pour moi, Women in Wikipedia 2025 ne consistait pas uniquement à améliorer les contenus, mais aussi à découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble.

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