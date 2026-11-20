Le 14 novembre 2026, la deuxième journée de Wiki Indaba s’est ouverte à 9 h par deux plénières : Africa Agenda I, puis Wikimedia Ecosystem. Elles ont donné le ton d’une journée dense, déployée sur quatre espaces en parallèle (Ubuntu, Akwaba, Indaba et Sankofa (consacré exclusivement au hackathon)) et conclue par les rencontres communautaires et un dîner au bord de la lagune.

L’avenir du mouvement en question. La gouvernance et l’organisation du mouvement étaient au cœur de la matinée. Une conversation ouverte avec le Board of Trustees de la Wikimedia Foundation, avec Ivonne Kristiani et Belinda Mbambo, offrait aux participants l’occasion d’échanger directement avec des membres de l’instance. Donatien Kangah, président de Wikimedia Côte d’Ivoire, a, de son côté, ouvert les échanges de la table ronde sur la multiplication des groupes Wikimedia en Afrique et ses enjeux pour le mouvement. À travers les expériences de plusieurs communautés africaines, les discussions ont souligné l’importance du dialogue, de la complémentarité et de l’unité pour construire un mouvement plus fort.

Quant à Clayton Welch, wikimédien américain, il a présenté les nouvelles orientations de la stratégie de Wikipédia sur les réseaux sociaux. Il a notamment mis en avant les partenariats avec les créateurs de contenus comme un moyen de renforcer la confiance et de toucher de nouveaux publics, particulièrement les jeunes. Deux enjeux complémentaires se dégagent de cette matinée : renforcer les communautés et faire rayonner davantage le savoir libre.

Evrad, wikimédien ivoirien

Le wikimedien ivoirien Evrard Aka a aussi présenté les Trophées Zenman, un exemple de reconnaissance et d’encouragement des bénévoles. Rendant hommage à un pionnier du mouvement Wikimedia en Côte d’Ivoire, les Trophées Zenman célèbrent les efforts bénévoles des membres de Wikimedia Côte d’Ivoire.

Jeunesse et éducation : former la relève. Plusieurs sessions s’adressaient à la nouvelle génération de contributeurs. Le Wiki Digi-Youth Clubs Workshop proposait d’apprendre par le jeu, la collaboration et les défis. L’EduWiki Hub animait un atelier pratique pour concevoir des initiatives éducatives Wikimedia durables en Afrique. Une conférence en arabe abordait l’adhésion à Wikimedia dès le plus jeune âge, entre leçons et défis.

Langues, patrimoine et culture. Faire entrer les langues et les patrimoines africains dans les projets Wikimedia était un fil rouge de la journée. Les lightning talks de six minutes ont abordé la préservation du patrimoine Dagbani, l’édition 2026 de 1Lib1Ref à Kaduna, la documentation de Madagascar par les campagnes wiki et les initiatives GLAM, ainsi que la diversité culturelle au Maroc. Une session portait sur la construction et le renforcement des communautés Wikisource en Afrique, et les passionnés de folklore se sont retrouvés lors du meetup Wiki Loves Folklore et Feminism & Folklore.

Droits, sécurité et inclusion. L’atelier UCoC – Safety 101 a abordé le Code de conduite universel, qui garantit des espaces sûrs et conviviaux. La démonstration « Wikimédiens et Droits Numériques », présentée par Aman Ado Baptiste et Mahuton Possoupe, s’est penchée sur les droits des contributeurs en ligne. Un lightning talk a, lui, dressé le bilan des succès, des défis et des enseignements de la réduction du fossé de genre sur Wikimedia dans le nord du Nigeria.

Outils, technologies et contenus. Du côté des outils, une initiation au projet OpenStreetMap et une démonstration consacrée à WikiPortraits, de la photographie d’événements à Wikimedia Commons, étaient au programme. D’autres sessions ont porté sur l’engagement des partenaires de contenus en Afrique, la coordination des activités produit et technologie vue par le PTAC, et la création d’une communauté de pratique Wikimedia au sein de LIASA.

Rencontres entre communautés. À partir de 16 h 15, les rencontres communautaires ont pris le relais : meetup des affiliés d’Afrique de l’Est, réflexion sur l’amélioration de la lecture de Wikipédia en Afrique à l’heure de l’IA, meetup Wiki Loves Folklore, tandis que le hackathon se poursuivait. La deuxième journée de Wiki Indaba 2026 s’est terminée en beauté par un dîner avec l’ensemble des participants en bordure de la lagune Ébrié, avec une ambiance live à l’ivoirienne.

Pour accéder au programme complet de Wiki Indaba 2026, disponible sur la page Meta-wiki de la conférence : https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiIndaba_conference_2026/Program.

Photos et vidéos. Les photos et vidéos de l’événement sont à retrouver dans la catégorie Wiki Indaba 2026 sur Wikimedia Commons.

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