Du 2 août au 8 novembre 2026, suite à l’invitation de Chado07, j’ai relevé le défi de publier un article par jour sur Wikipédia français. Ce qui était un défi entamé juste par curiosité, s’est transformé en un engagement.

Motivation

Ma motivation, la raison principale qui m’a poussée à entamer ce défi sans savoir si j’irai au bout, était la curiosité de tenter l’aventure. En 2025, CivRaheem m’avait confié avoir relevé le défi des 100 Wikidays. « Mais comment est-ce possible ? » me suis-je demandé. Relever ce défi s’apparentait pour moi à un exploit.

Puis vient ce mois d’août 2026, où mon mentor Chado07 me propose de me joindre à lui pour relever le défi. Je l’ai accepté sans hésitation même si au fond, je ne pensais pas aller au bout. Mais j’ai vu dans cette aventure un moyen de rompre avec la routine et de sortir de mes habitudes de contribution pour vivre une expérience nouvelle que je n’aurais pas osé entreprendre de moi-même. Je voulais aussi surtout me challenger.

Fonctionnement

Je n’ai pas abordé les 100 jours comme une course à la publication. Mon fonctionnement reposait essentiellement sur l’anticipation. Je prenais le temps de repérer des sujets, de rechercher des sources secondaires fiables et de préparer mes articles dans le brouillon avant leur publication chaque jour.

Je privilégiais autant que possible les sujets pour lesquels les sources étaient disponibles. Cela me permettait de ne pas dépendre entièrement de mon inspiration ou de ma disponibilité du jour. Quand vient le moment de publier un article, je peux enfin le faire sans pression. Les articles publiés durant ce challenge portent essentiellement sur la thématique de l’environnement. J’ai donc publié des articles sur des lacs au Bénin, des barrages ainsi que des inondations qui ont secoué l’Afrique et d’autres régions du monde durant ces 25 dernières années. J’ai également écrit des biographies sur des femmes ghanéennes.

Les difficultés rencontrées et ce que ces 100 jours m’ont apporté

Tout n’a évidemment pas été simple. À certains moments, il était difficile de maintenir la régularité en raison de certains facteurs extérieurs et surtout de la disponibilité, même les jours où il fallait juste renommer l’article déjà prêt dans le brouillon.

Le principal acquis de ce challenge est sans doute la discipline. Publier pendant cent jours consécutifs oblige à revoir certaines habitudes comme la rigueur dans la planification quotidienne. On apprend à avancer même lorsque la motivation n’est pas particulièrement forte. Cette expérience m’a aussi appris qu’on peut aller au bout d’une aventure qu’on ne pensait pas possible au départ avec envie.

Et maintenant ?

Terminer les 100 Wikidays ne signifie pas que l’aventure s’arrête. Au contraire, je considère cette expérience comme une étape dans mon parcours de contributeur. Je voudrais continuer à m’investir dans la documentation des sujets africains encore peu représentés sur Wikipédia en français.

Par ailleurs, j’espère que cette expérience donnera envie à d’autres contributeurs de se lancer dans des initiatives similaires. Il n’est pas nécessaire de commencer avec un objectif de cent jours. Quelques jours, puis quelques semaines, peuvent déjà permettre de prendre de bonnes habitudes.

Merci à Chado07, CivRaheem, Adoscam et à tous ceux qui directement et indirectement ont rendu possible ce parcours.

Je terminerai avec cette phrase qui résume assez bien mon expérience : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »

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