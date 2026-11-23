Entre juin et août 2026, trois universités d’été consacrées aux sciences sociales computationnelles ont innové. À Nairobi (Kenya), Uyo (Nigéria) et Ouagadougou (Burkina Faso), de jeunes chercheurs et chercheuses ont appris, comme prévu, le langage de programmation R (dédié à l’analyse de données), l’analyse de réseaux et l’apprentissage automatique. Cette fois-ci, des membres de la communauté Wikimédia locaux ou régionaux étaient présents pour leur montrer comment utiliser Wikipédia et Wikidata comme des ensembles de données, et non plus seulement comme des outils de référence.

Pourquoi en est-on arrivé là ? Traditionnellement, de nombreux chercheurs en sciences sociales computationnelles ont travaillé avec des données issues de réseaux sociaux commerciaux : par exemple, Twitter offrait auparavant un accès très libre à ses données via des API, et de nombreux chercheurs s’en servaient pour évaluer les dynamiques sociales, l’opinion publique et les tendances politiques (https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter_usage#In_public_opinion_and_trends). Le monde de la recherche s’est également intéressé à Facebook et à Reddit. Récemment, les réseaux sociaux commerciaux ont restreint l’accès à leurs données, ce qui fait que les chercheurs ont désormais du mal à trouver des sources de données exploitables. Grâce à leurs licences et politiques de données ouvertes, les projets Wikimédia offrent un riche écosystème d’études, mais les chercheurs les connaissent souvent moins bien.

Contexte, faisabilité et travail en arrière-plan

Depuis 2017, les « Summer Institutes in Computational Social Science » (SICSS) ont formé plus de 1200 chercheurs et chercheuses en début de carrière dans plus de 50 sites à travers le monde et ont donné lieu à plus de 120 collaborations de recherche. Les SICSS ont souvent utilisé des données provenant de plateformes telles que Twitter et Meta, mais (à notre connaissance), ils n’ont jamais intégré de données Wikimédia dans leur programme.

Au début de l’année 2026, J. Nathan Matias et Bastian Greshake Tzovaras, chercheurs au Citizens and Technology Lab (CAT Lab) de l’université Cornell, ont discuté d’une idée audacieuse avec Florence Devouard (Utilisatrice : Anthere) de « Wiki In Africa », idée qu’ils ont ensuite affinée au Futures Lab de Berlin, en Allemagne. Avec le soutien de trois organisateurs du SICSS au Burkina Faso, au Kenya et au Nigeria, ils ont déposé ensemble une demande de financement auprès du Fonds de recherche de la Fondation Wikimédia.

Le projet visait à créer un écosystème durable, collaboratif et mutuellement bénéfique entre les wikipédiens et le monde de la recherche en sciences sociales computationnelles au Burkina Faso, au Kenya et au Nigeria, en facilitant la découverte du mouvement Wikimédia par le biais des « Summer Institutes in Computational Social Science » (écoles d’été en sciences sociales computationnelles) organisés chaque année. Ce projet repose sur l’hypothèse selon laquelle le mouvement Wikimédia a besoin de davantage de personnes possédant des compétences en sciences sociales et en analyse de données afin d’étudier et d’améliorer les processus sociaux qui se développent au sein des projets Wikimédia. De leur côté, les chercheurs en sciences sociales computationnelles recherchent souvent des données détaillées, de haute qualité et souvent longitudinales pour leurs travaux de recherche en communication, en technologie, en sciences politiques et dans d’autres domaines. Alors qu’une grande partie des données utilisées par les étudiants en sciences sociales computationnelles provient des plateformes de réseaux sociaux des entreprises, beaucoup ont eu un accès limité à celles-ci ces dernières années, créant ainsi un « vide de données » que Wikimedia Research est bien placé pour combler.

La subvention a été approuvée. Tandis que Nathan et Bastian élaboraient le contenu de la formation, Wiki In Africa a commencé à impliquer des membres de Wikimedia locaux et à collaborer avec les organisateurs du SICSS pour soutenir le programme.

En coulisses, la coordination d’un projet impliquant trois pays a également nécessité un travail opérationnel et administratif considérable. Wiki In Africa a pris en charge les aspects pratiques nécessaires à la mise en place de cette collaboration, notamment la coordination avec les organisateurs locaux et les wikimédiens, la préparation des contrats et des documents de paiement, le traitement des indemnités et des paiements, la gestion des pièces comptables associées, ainsi que le suivi des formalités administratives sur les trois sites. Compte tenu de la diversité des organisateurs, des contributeurs, des calendriers et des modalités locales, cette coordination a permis de garantir que les animateurs des sessions Wikimédia bénéficient du soutien logistique et administratif nécessaire tout au long du programme. Bien qu’une grande partie de ce travail se soit déroulée en dehors des salles de cours, il était essentiel afin de rendre cette collaboration possible.

Déroulement des trois universités d’été

Les trois programmes SICSS se sont déroulés sur des sites différents entre juin et août 2026. Au total, 63 étudiants et étudiantes y ont participé, encadrés par plus de 24 formateurs, formatrices et membres du personnel d’appui. Neuf Wikimédiens locaux ou régionaux sont intervenus en tant qu’experts thématiques lors des sessions du SICSS. De plus, J. Nathan Matias et Bastian Greshake Tzovaras ont fait des présentations sur les trois sites (principalement à distance), et l’équipe de communication de Wiki In Africa s’est assurée que chaque session de formation soit couverte et partagée sur les réseaux sociaux.

Bien que chaque site ait eu ses propres axes et thèmes de recherche et que chaque équipe d’étudiants ait travaillé de manière indépendante, les projets Wikimédia occupaient une place centrale dans chacun d’entre eux, et les équipes sont parvenues à des conclusions similaires.

Au Kenya, le principal enseignement concernait l’enchaînement des étapes :

“L’intégration de Wikimédia dans le programme d’études global s’est avérée fructueuse… Les participants ont d’abord suivi des cours sur les sciences sociales computationnelles, le langage R, l’analyse de texte et la collecte de données sur le Web. Ils ont ensuite découvert Wikimédia, la recherche sur Wikimédia et l’accès aux données via des API, avant de passer à des séances pratiques et à des projets de groupe. Cette progression a permis d’associer Wikimédia à l’apprentissage méthodologique plus général des participants.”

Au Burkina Faso, les étudiants se sont concentrés sur la mise en pratique :

“Learning through practice is essential. Practical exercises facilitated the understanding of the Wikimedia ecosystem and enabled « L’apprentissage par la pratique est essentiel. Les exercices pratiques ont facilité la compréhension de l’écosystème Wikimédia et ont permis aux participants de mieux saisir les possibilités offertes par les différents projets. »

Leur évaluation a également mis en évidence que les données et les mécanismes de production de Wikimédia, et pas seulement ses connaissances, constituent une ressource précieuse pour les chercheurs :

« Les projets Wikimedia présentent un réel intérêt pour les chercheurs. Cette expérience a montré qu’au-delà de la consultation des contenus, les données et les mécanismes de production des connaissances sur ces plateformes peuvent constituer des objets et des ressources précieux pour la recherche. »

Au Nigeria, les organisateurs se sont intéressés à la question de la pertinence :

« Ce qui m’a le plus enthousiasmée, c’est de voir les participants découvrir comment les données de Wikimédia pouvaient les aider à explorer des questions pertinentes pour le Nigeria, notamment les préjugés de genre, la représentation politique et la désinformation. Cela a renforcé ma conviction qu’il existe une opportunité précieuse de tisser des liens plus solides entre les communautés de Wikimédia et celles de la recherche universitaire. »

Chaque site mettait l’accent sur un aspect différent, mais tous s’accordaient sur un point :

Chaque site mettait l’accent sur un aspect différent — l’enchaînement, la mise en pratique ou la pertinence —, mais tous s’accordaient sur un point : Wikimedia donne le meilleur de lui-même dans un cours de sciences sociales computationnelles lorsqu’il est présenté à la fois comme une communauté et comme une infrastructure de recherche, et non comme un simple élément supplémentaire.

À Nairobi (Kenya), le Dr Mary Muyonga et le Dr Amos Kipkorir Langat ont coanimé le SICSS Kenya 2026 à l’Institut africain pour le développement des capacités, situé sur le campus de l’Université Jomo Kenyatta d’agriculture et de technologie. Le CATLab a également apporté son soutien aux étudiants en présentiel : Bastian Greshake Tzovaras s’est joint aux équipes pendant la première semaine du programme afin de dispenser une formation pratique sur l’accès aux données de Wikipédia et de Wikidata. Quinze participants venus du Kenya, du Rwanda, du Ghana, du Bénin et des États-Unis ont travaillé avec les animateurs du groupe d’utilisateurs Wikimedia Kenya : Winnie Kabintie, Terry Boke, Carol Mwaura et Lebu Ayiga. Dix participants ont créé des comptes Wikimedia et ont commencé à contribuer. Trois équipes de recherche se sont constituées pour étudier des sujets tels que la relation entre le sentiment exprimé sur les pages Wikipédia des institutions financières et la performance boursière de ces dernières, ainsi que la neutralité de Wikipédia sur des événements controversés. Comme l’a déclaré Winnie Kabintie : « Les projets Wikimédia ne sont plus seulement des plateformes d’accès à la connaissance, mais constituent de plus en plus des ensembles de données importants. »

À Uyo, dans l’État d’Akwa Ibom (Nigéria), l’Institut d’été des sciences sociales computationnelles du Nigéria 2026 (SICSS Nigeria 2026) a réuni des participants pendant quatorze jours autour du thème « Tech for Open Minds ». Vingt chercheurs, enseignants, professionnels de santé et étudiants y ont pris part. Le Dr Rhoda Asuquo a animé l’événement, aux côtés de la Dr Juliet Inyang et de Yohanna Joseph Waliya en tant que co-animatrices. La Templeton World Charity Foundation a également parrainé le SICSS Nigeria 2026 à Uyo.

Les Wikimédiens nigérians Hilary Ogali, Chinonso Chidi et Andikan Eduok ont présenté au groupe le mouvement Wikimédia dans son ensemble, puis ont abordé des sujets tels que les API, le web scraping, les graphes de connaissances et le traitement du langage naturel.

Des « speed dating de recherche » et un « Problem Dart Wheel » ont permis de réunir des équipes interdisciplinaires qui ont élaboré des notes de synthèse de recherche. Il ne s’agissait pas d’articles finis, mais de propositions évaluées par des pairs que les équipes continuent de développer. Les thèmes abordés comprenaient la représentation politique, les préjugés de genre, la santé publique, la langue et la désinformation, tous traitant des données issues de Wikipédia et de Wikidata.

Une participante, qui menait des recherches sur la désinformation relative au cancer de la prostate, a constaté que Wikidata lui fournissait « des informations structurées et librement accessibles » qu’elle pouvait utiliser directement. Une autre a utilisé les catégories de Wikipédia et Wikidata pour mesurer la visibilité des femmes africaines travaillant dans l’enseignement des sciences (un résultat qui relie ce projet à l’initiative « Wiki Loves Women » de Wiki In Africa). Comme l’a déclaré l’une des participantes, Wikipédia « est une communauté où des personnes comme moi peuvent contribuer à rendre le savoir africain et les parcours des femmes scientifiques nigérianes plus visibles aux yeux du monde ». L’animatrice, le Dr Rhoda Asuquo, a encouragé les participants à « venir les mains vides et repartir les mains pleines ». À la fin de l’événement, ont écrit les organisateurs, ces paroles s’étaient réalisées.

À Ouagadougou (Burkina-Faso), seul site francophone du SICSS en Afrique cette année, 19 apprenants et 11 formateurs issus de huit pays ont effectué des requêtes SPARQL portant sur 40 pays et plus de 64 000 biographies à l’Université Joseph Ki-Zerbo. L’événement était axé sur des thèmes d’intérêt général pour la francophonie, raison pour laquelle les wikimédiens Emmanuelle Kakou (Manouka), du groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimédia de Côte d’Ivoire, et Franck Akouete (Utilisateur:Akouete), du groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimédia du Togo, se sont rendus au Burkina Faso pour apporter leur soutien au SICSS de Ouagadougou, organisé par le Dr Vissého Adjiwanou et Boyam Fabrice Yameogo.

Au cours de leur session, les participants ont constaté des lacunes évidentes dans la manière dont Wikidata représente les femmes et les sujets africains. «Tout ce que j’ai appris sur Wikimédia était nouveau pour moi », a confié un participant. « Avant, je pensais qu’aucune de ses informations n’était fiable ; maintenant, je suis bien mieux informé. »

À l’issue du SICSS dans chaque pays, l’équipe a demandé aux participants de partager leurs expériences via un questionnaire. Sur les trois sites, la satisfaction des étudiants participants concernant le volet Wikimédia de leur SICSS s’est élevée en moyenne à 4,35 sur 5, et l’ensemble des 23 répondants ont reconnu que leur collaboration avec des Wikimédiens leur avait permis d’élargir leurs connaissances. Les supports de formation du CAT Lab ont obtenu une solide note moyenne de 4,04 quant à leur utilité pour se familiariser avec les données de Wikipédia. Plus révélateur encore, 74 % des répondants se sont dits enclins ou enthousiastes à l’idée de continuer à contribuer aux projets Wikimédia à l’avenir ; cela apporte une réponse directe au problème du « vide de données » que la subvention visait à résoudre, car les chercheurs, qui comptaient jusqu’alors sur un accès de plus en plus restreint aux données des plateformes d’entreprise, découvrent pour la première fois une véritable alternative ouverte.

Et maintenant ?

Le CAT Lab, les responsables du SICSS et Wiki In Africa rassemblent ces trois expériences dans un rapport de subvention commun, accompagné éventuellement d’un rapport sur les questions de recherche ouvertes à l’intersection des sciences sociales computationnelles et de Wikimédia. Plusieurs équipes de recherche étudiantes travaillent également à la rédaction d’articles complets. Nous espérons également renouveler cette expérience d’une manière ou d’une autre en 2027 (sous réserve de financement 😉).

Que vous soyez un Wikimédien intéressé par ce que les données de votre communauté peuvent apporter aux chercheurs, ou un chercheur en sciences sociales computationnelles désireux d’utiliser les données Wikimédia comme source, restez à l’écoute !



Découvrez ici les témoignages des Wikimédiens :

Photos: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SICSS_2026

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